セクハラ疑惑で現役の財務次官が辞任、「森友・加計問題」での内閣支持率低下、アニメ映画監督の高畑勲さん、プロ野球広島の衣笠祥雄さんの死去など、2018年4月の日本の出来事を振り返る。

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小野寺五典防衛相は、政府がこれまで「存在しない」と説明していた陸上自衛隊のイラク派遣部隊の日報が存在していたと発表した。防衛省は16日に日報を開示、「戦闘」「銃撃戦」の記述があったことが明らかになった。

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米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平選手が、米カリフォルニア州アナハイムでのインディアンス戦で本拠地デビューし、メジャー初本塁打を放った。6日までに3試合連続の本塁打。日本選手の3試合連続本塁打は、ヤンキース時代の松井秀喜氏以来。

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米軍横田基地（東京都福生市など）に配備される米空軍のCV22オスプレイ5 機が、横浜市神奈川区の米軍施設を離陸し、同基地に到着した。沖縄県以外の在日米軍基地へのオスプレイ配備は初めて。

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映画「火垂るの墓」「平成狸合戦ぽんぽこ」などで知られ、日本を代表するアニメーション監督の高畑勲さんが、肺がんのため東京都内の病院で死去した。82歳。

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日本サッカー協会は、日本代表のバヒド・ハリルホジッチ監督（65）を解任し、後任に西野朗日本協会技術委員長（63）が就くと発表した。

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学校法人「森友学園」への国有地売却問題で、財務省の太田充理財局長は、同局職員が学園側に口裏合わせを依頼したことを参議院決算委員会で明らかにした。

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小野寺五典防衛相は参院決算委員会で、南スーダン国連平和維持活動（PKO）に派遣された陸上自衛隊部隊の日報１年分以上が新たに見つかったことを明らかにした。

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愛媛県の中村時広知事は、学校法人「加計学園」の獣医学部新設計画をめぐり、柳瀬唯夫首相秘書官（当時）が「首相案件」と説明したと記載された文書について、担当職員が作成したことを認めた。13日には農水省でも発言記載の文書が見つかった。

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NHKが公表した4月の世論調査（6－8日実施）で、安倍内閣の支持率は38%と前月より6ポイント低下。不支持は同7ポイント上昇し、45％だった。不支持が支持を上回ったのは昨年10月の調査以来。

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大分県中津市耶馬渓町金吉で、住宅の裏山が大きく崩れ、3世帯が土砂にのみ込まれた。23日までに行方不明となった6人全員の死亡が確認された。

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トヨタ自動車子会社の日野自動車とドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（VW）は、トラック・バスなど商用車分野の包括的な提携に向けた検討に入ると発表した。電気自動車（EV）などの環境技術開発や、自動運転をはじめとするIT分野での連携が柱。

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将棋の羽生善治竜王（47）は、第76期名人戦7番勝負の第１局で勝ち、史上2人目の通算勝数1400勝を達成した。

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熊本地震の前震から2年を迎え、熊本県主催の犠牲者追悼式が県庁で行われた。遺族や県職員ら計319人が参列し、犠牲者の冥福を祈るとともに、復興を誓った。

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河野太郎外相は、中国の王毅国務委員兼外相と東京都内で会談した。両外相は、首脳往来を通じ全面的な関係改善を進めることで一致。北朝鮮情勢では緊密に連携することを確認した。

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世界ボクシング協会（WBA）ミドル級チャンピオンの村田諒太（帝拳）が、初防衛に成功。日本選手初の同級王座防衛の快挙を果たした。

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強い風雨の中行われた第122回ボストン・マラソンで、川内優輝（埼玉県庁）が2時間15分58秒で優勝した。日本勢としては31年ぶり。

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安倍晋三首相は、米フロリダ州のパームビーチでトランプ米大統領と会談した。北朝鮮の核・ミサイルの検証可能で不可逆的な廃棄を目指す方針と最大限の圧力を維持していくことを改めて確認。日米間の貿易赤字問題についても議論した。18日には3回目の「ゴルフ会談」をした。

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女性記者へのセクハラ疑惑が報じられた財務省の福田淳一事務次官は、麻生太郎財務相に辞職を申し出た。財務相はこれを認めた(正式辞任は24日)。事実上の更迭人事で、財務次官が任期途中で退任するのは旧大蔵省時代の接待汚職事件以来約20年ぶり。

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気象庁は、宮崎、鹿児島両県にまたがる霧島連山のうち、えびの高原（硫黄山、1317メートル）で噴火が発生したと発表した。プロ野球の広島で2215試合連続出場の世界記録（当時）を樹立し、「鉄人」と呼ばれた衣笠祥雄さんが23日夜、上行結腸がんのため死去したことが明らかになった。71歳。民進党と希望の党は、国会内で新党協議会を開き、党綱領や基本政策について合意。新党名を「国民民主党」（通称・国民党）と決めた。武田薬品工業は、アイルランド製薬大手シャイアーを総額約460億ポンド（約7兆円）で買収することで同社と暫定合意に達した。実現すれば、日本企業による海外企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）としては最大規模。東日本大震災の津波で犠牲となった宮城県石巻市立大川小学校の児童の遺族が市と県に約23億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、仙台高裁は学校側の過失を新たに認定し、市と県に計約14億3600万円の支払いを命じる判決を言い渡した。安倍晋三首相はトランプ米大統領と電話で会談。27日の南北首脳会談について、歴史的一歩として歓迎すべきだとの認識で一致した。安倍首相と韓国の文在寅大統領と電話会談。文氏は南北首脳会談について、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が「日本と対話の用意がある」と表明したことを明らかにした。