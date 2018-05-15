El viceministro de Finanzas Fukuda Jun’ichi dimite tras ser acusado de acoso sexual, el índice de apoyo al Gobierno cae en medio de una serie de escándalos y el director de cine de animación Takahata Isao y el jugador de béisbol Kinugasa Sachio fallecen. Estas fueron las historias más destacadas del pasado mes de abril en Japón.

2

El ministro de Defensa Onodera Itsunori anuncia el hallazgo de informes de las actividades diarias de las tropas de la Fuerza Terrestre de Autodefensa desplegadas en Irak, a pesar de que el Gobierno aseguró que estos no existían. El 16 de abril, cuando el Ministerio de Defensa hace públicos estos informes, se descubre que incluyen las palabras sentō (batalla) y jūgekisen (tiroteo).

Artículo relacionado

Encuentran los “inexistentes” informes diarios de las Fuerzas de Autodefensa enviadas a Irak

3

Ōtani Shōhei logra un home run en su debut en las Grandes Ligas de béisbol con Los Angeles Angels en un partido contra los Cleveland Indians en Anaheim, California. Es el primero de tres partidos consecutivos en los que logra home runs, convirtiéndose así en el primer jugador japonés en lograrlo desde que Matsui Hideki jugara con los Yankees de Nueva York.

Ōtani Shōhei (en el centro) en plena celebración junto a sus compañeros de Los Angeles Angels tras anotar un home run de tres carreras contra Cleveland en Anaheim, California, el 3 de abril de 2018. (© Jiji)

5

Cinco aeronaves de transporte CV-22 Osprey llegan a la base aérea de Yokota en la periferia de Tokio después de viajar desde una instalación militar estadounidense en Yokohama, en la prefectura de Kanagawa. Es la primera vez que se trasladan Ospreys a una base de los Estados Unidos en Japón fuera de Okinawa.

El director de cine de animación Takahata Isao, autor de obras como Hotaru no haka (La tumba de las luciérnagas) o Heisei tanuki gassen ponpoko (Pom Poko), fallece a los 82 años en un hospital de Tokio a causa de un cáncer de pulmón.

Takahata Isao se muestra sonriente en la embajada de Francia en Tokio en abril de 2015 después de recibir la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno francés. (© Jiji)

Artículo relacionado

Fallece a los 82 años el director de cine de animación Takahata Isao

9

La Asociación Nacional de Fútbol de Japón anuncia que el director técnico Nishino Akira sustituirá a Vahid Halilhodzic como entrenador de la selección nacional masculina de fútbol.

Ōta Mitsuru, director general de la Oficina Financiera del Ministerio de Finanzas, asegura en una reunión de la Cámara Alta que un funcionario de esta oficina le pidió a la gestora privada de instituciones educativas Moritomo Gakuen que mintiera sobre el descuento que recibió en la compra de un terreno del Estado.

El ministro de Defensa Onodera Itsunori asegura en una reunión del Comité Auditor de la Cámara Alta que se han descubierto más de un año de informes diarios de las tropas de la Fuerza Terrestre de Autodefensa desplegadas en Sudán del Sur en operaciones de mantenimiento de la paz.

10

El Gobernador de Ehime Nakamura Tokihiro admite que un funcionario de la prefectura creó un documento relacionado con un plan de la organización educativa Kake Gakuen para abrir una escuela universitaria de Veterinaria en la prefectura. El documento dice que Yanase Tadao, ex secretario ejecutivo del primer ministro Abe Shinzō, afirmó que este plan era “una cuestión relacionada con el primer ministro”. El 13 de abril encuentran otro documento con esta misma frase en el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca.

El nivel de aprobación del Gobierno del primer ministro Abe cae 6 puntos hasta el 38 % según la encuesta de opinión de abril de la NHK. El nivel de desaprobación aumenta en 7 puntos hasta el 45 %, superando el nivel de aprobación por primera vez desde octubre de 2017.

11

Un deslave sepulta cuatro casas en Nakatsu, en la prefectura de Ōita. Para el 23 de abril se confirma la muerte de las seis personas desaparecidas.

Artículo relacionado

Un desprendimiento de tierra en el suroeste de Japón deja una víctima mortal y cinco desaparecidos

12

Hino, la empresa filial de Toyota, y la compañía alemana Volkswagen acuerdan discutir una alianza estratégica global en el campo de los vehículos comerciales, incluyendo los camiones y autobuses. Ambas empresas planean una posible colaboración centrada particularmente en los vehículos eléctricos y otras tecnologías medioambientales y aplicaciones de la tecnología de la información, como la conducción autónoma.

El campeón Ryūō de shōgi Habu Yoshiharu, de 47 años, logra ganar la primera partida de un total de siete en la 76.ª edición del Torneo de Campeones, convirtiéndose en la segunda persona en la historia en lograr 1.400 victorias

14

Una ceremonia conmemorativa recuerda a las víctimas de la serie de terremotos que golpearon la prefectura de Kumamoto hace dos años. Más de 300 personas asisten, incluyendo los familiares de las víctimas.

Artículos relacionados

Cerca de 40.000 personas continúan en viviendas temporales dos años después del terremoto de Kumamoto

15

El ministro de Asuntos Exteriores Kōno Tarō habla con su homólogo chino Wang Yi en Tokio. Ambos acuerdan mejorar las relaciones bilaterales a través de visitas de los líderes de ambos países y trabajar estrechamente en las cuestiones norcoreanas.

El campeón del título de peso medio de la Asociación Mundial de Boxeo Murata Ryōta se convierte en el primer púgil japonés de la historia que defiende su título en esta categoría.

16

Kawauchi Yūki gana la maratón de Boston bajo una intensa lluvia con una marca de 2 horas, 15 minutos y 58 segundos. Es el primer japonés que gana en 31 años.

Artículo relacionado

Kawauchi Yūki gana la maratón de Boston, el primer título para Japón en los últimos 31 años

17

El primer ministro Abe se reúne con el presidente estadounidense Donald Trump en Palm Beach, Florida. Ambos líderes acuerdan mantener la máxima presión sobre Corea del Norte con el objetivo de conseguir una desnuclearización verificable e irreversible. Asimismo, discuten el déficit comercial de los Estados Unidos con Japón. En día 18 celebran su tercera cumbre en un campo de golf.

18

El viceministro administrativo de Finanzas Fukuda Jun’ichi presenta su dimisión al ministro de Finanzas Asō Tarō después de ser acusado de acosar sexualmente a una periodista. Asō acepta formalmente su dimisión el 24 de abril. Es la primera vez en los últimos 20 años que un viceministro de Finanzas dimite antes de completar su mandato.

El viceministro de Finanzas Fukuda Jun’ichi (en el centro) anuncia su dimisión en el Ministerio de Finanzas en Tokio, el 18 de abril de 2018. (© Jiji)

Artículos relacionados

TV Asahi denuncia que el exviceministro de Finanzas acosó sexualmente a una de sus periodistas

La ministra Noda se reunirá con trabajadoras de los medios para hablar sobre acoso sexual

Celebran una manifestación en Tokio en apoyo de las víctimas de acoso sexual

19

La Agencia Meteorológica de Japón anuncia la erupción de uno de los picos de la cordillera de Kirishima, que se extiende entre las prefecturas de Miyazaki y Kagoshima.

24

Anuncian el fallecimiento de la estrella del béisbol Kinugasa Sachio el pasado 23 de abril a la edad de 71 años. Conocido como “el hombre de hierro”, Kinugasa marcó un récord mundial en aquel entonces jugando en 2.215 partidos consecutivos con los Hiroshima Carp.

25

27

28

29

El Partido Democrático y el Partido de la Esperanza acuerdan fusionarse para crear un nuevo partido bajo el nombre Kokumin Minshutō.Takeda Pharmaceutical alcanza un acuerdo provisional para la compra de la farmacéutica irlandesa Shire por 46.000 millones de libras (7 billones de yenes). Si este acuerdo llega a buen puerto, será la mayor adquisición de una empresa extranjera por parte de una compañía japonesa.El Tribunal Superior de Sendai ordena al Gobierno de la prefectura de Miyagi y al de la ciudad de Ishinomaki a pagar 1.400 millones de yenes en daños después de reconocer de acuerdo con un tribunal inferior que incurrieron en negligencias en las muertes de 23 niños en la escuela primaria de Ōkawa durante el tsunami de 2011. Las familias de los fallecidos pedían 2.300 millones de yenes.El primer ministro Abe habla con el presidente estadounidense Trump por teléfono. Los líderes reconocen que la reunión del 27 de abril entre los líderes de Corea del Norte y del Sur debe ser bienvenida como un paso histórico.El primer ministro Abe habla con el presidente surcoreano Moon Jae-in por teléfono. Moon dice a Abe que el líder norcoreano Kim Jong-un está preparado para hablar con Japón.