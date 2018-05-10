Scandale de harcèlement sexuel au ministère des Finances, baisse de la popularité du gouvernement suite aux affaires Moritomo et Kake, décès du réalisateur de films d'animation Takahata Isao et du joueur de baseball Kinugasa Sachio : retour sur les événements marquants du mois d'avril 2018 au Japon.

Lundi 2

Le ministre de la Défense Onodera Itsunori a confirmé l'existence de rapports journaliers des Forces terrestres d'autodéfense envoyées en Irak, alors que le gouvernement avait jusqu'alors prétendu qu'ils « n'avaient jamais existé ». Le 16 avril, le ministère de la Défense a rendu public les rapports, qui contenaient des termes tels que « combat » et « fusillade ». En vertu de la constitution en vigueur, les Forces d'autodéfense sont uniquement autorisées à mener des activités hors des zones de combat.

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Mardi 3

Ôtani Shôhei, joueur de baseball des Angels de Los Angeles de la Ligue majeure de baseball, a frappé un coup de circuit (home run) lors de son premier match à domicile contre les Cleveland Indians, de même que pour les deux suivants. Aucun joueur japonais n'était parvenu à accomplir des home run sur trois matchs consécutifs depuis Matsui Hideki lorsqu'il jouait pour les Yankees de New York.

Ôtani Shôhei (au centre) célébrant son premier coup de circuit à domicile avec ses coéquipiers, le 3 avril 2018 à Anaheim en Californie. (Jiji Press)

Jeudi 5

Cinq Boeing-Bell V-22 Ospreys de l'US Air Force ont atterri sur la base américaine de Yokota (ville de Fussa à Tokyo) après un décollage d’une installation militaire américaine dans l'arrondissement de Kanagawa à Yokohama. C'est la première fois que des Ospreys sont déployés sur des bases militaires américaines au Japon autres que celles situées dans la préfecture d'Okinawa.

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Le réalisateur de films d'animation et co-fondateur du studio Ghibli Takahata Isao est décédé à l'âge de 82 ans d'un cancer du poumon à Tokyo. Il est connu dans le monde entier pour ses œuvres telles que Le Tombeau des lucioles et Pompoko.

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« Le tombeau des lucioles » et le studio Ghibli ont perdu leur créateur

Takahata Isao, recevant les insignes d’officier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le gouvernement français, à la résidence de l'ambassadeur de France à Tokyo, en avril 2015. (Jiji Press)

Lundi 9

La fédération japonaise de football a démis de ses fonctions le sélectionneur de l'équipe nationale du Japon, Vahid Halilhodžić. Son successeur est Nishino Akira, président du comité technique de la fédération.

Dans le cadre de l'affaire de vente de terrains publics à Moritomo Gakuen (entreprise spécialisée dans l’enseignement) à prix très réduit, le directeur du bureau financier du ministère des Finances Ôta Mitsuru a révélé devant le comité d'audit de la Chambre des conseillers que des employés du bureau financier avaient incité à Moritomo Gakuen de faire de faux témoignages.

Mardi 10

Le gouverneur de la préfecture d'Ehime, Nakamura Tokihiro, a reconnu l'existence de documents mentionnant que le secrétaire exécutif du Premier ministre avait expliqué que le projet de construction d'une école vétérinaire par Kake Gakuen (société éducative) avait reçu l'appui du Premier ministre. Le 13 mai, des citations similaires ont été retrouvées dans des documents provenant du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Le Premier ministre, qui est un ami de longue date du président de Kake Gakuen, est soupçonné d'avoir fait pression sur le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie pour qu'il approuve le projet.

Selon un sondage mené par la NHK du 6 au 8 avril, la cote de popularité du gouvernement Abe était de 38 %, soit 6 points de moins que le mois précédent. Les avis défavorables ont quant à eux progressé de 7 points, atteignant 45 %. La dernière fois que le taux d'insatisfaction était si haut remonte à octobre 2017.

Jeudi 12

Hino Motors, filiale du groupe Toyota, et Volkswagen ont annoncé qu'ils considéraient la création d'un partenariat stratégique dans le secteur des véhicules utilitaires (camions et bus). Les deux constructeurs projettent de collaborer dans le développement des voitures électriques et des technologies de l'information, notamment la conduite autonome.

Le joueur professionnel de shôgi Habu Yoshiharu, actuel détenteur du titre Ryûô, a remporté la première des 7 manches de la finale du 76e tournoi master, devenant ainsi le deuxième joueur de l'histoire à avoir remporté 1 400 matchs au cours de sa carrière.

Samedi 14

Deux ans sont passés depuis les tremblements de terre de Kumamoto. La préfecture de Kumamoto a organisé une cérémonie commémorative en l'honneur des victimes. Les séismes avaient fait 50 morts et 2 804 blessés. Plus de 180 000 personnes ont été évacuées, dont 212 décédées à cause du stress ou de l'aggravation de maladies au cours de leur séjour dans des logements temporaires.

Dimanche 15

Le ministre des Affaires étrangères Kôno Tarô a rencontré son homologue chinois Wang Yi à Tokyo. Les deux ministres ont convenu de faire progresser les relations diplomatiques en organisant des rencontres entre les chefs du gouvernement dans les deux pays. Ils se sont aussi entendus pour coopérer étroitement concernant la situation en Corée du Nord.

Le boxeur Murata Ryôta (du club Teiken Boxing Gym), a remporté son deuxième titre de champion du monde catégorie poids moyen de la WBA (World Boxing Association). C'est la première fois qu'un boxeur japonais parvient à défendre son titre de champion du monde dans cette catégorie.

Lundi 16

Kawauchi Yûki a remporté le 122e marathon de Boston avec un temps de 2 heures 15 minutes et 58 secondes. Cela faisait 31 ans qu’aucun Japonais n'avait remporté cette course. Kawauchi a participé à de nombreuses courses en tant que coureur amateur, mais a annoncé après le marathon de Boston qu'il démissionnait de son poste de fonctionnaire à la préfecture de Saitama pour passer professionnel.

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