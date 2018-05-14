Отставка заместителя министра финансов в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах, падение уровня поддержки кабинета министров из-за скандалов, смерть режиссера-аниматора Такахаты Исао и профессионального бейсболиста Кинугасы Сатио и другие события апреля 2018 года в Японии.

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Министр обороны Японии Онодэра Ицунори объявил о наличии ежедневных сводок о деятельности служащих Сухопутных сил самообороны Японии в Ираке, существование которых ранее отрицалось правительством. Шестнадцатого апреля Министерство обороны обнародовало содержание сводок, содержащее такие термины как «боевые действия» и «вооружённые столкновения».

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Отани Сёхэй, который играет за команду американской Главной лиги бейсбола Los Angeles Angels, в матче с командой Cleveland Indians в Анахейме, штат Флорида, дебютировал в качестве отбивающего, выполнив хоум-ран. До 6 апреля он отбил хоумраны в трёх матчах подряд, повторив рекордную серию вслед за Мацуи Хидэки, который в своё время продемонстрировал её, играя за команду New York Yankees.

Отани Сёхэй (в середине) радуется трём хоумранам в дебютном матче с Cleveland Indians, 3 апреля 2018, Анахейм, США (Фотография предоставлена Jiji Press)

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Пять дислоцированных на американской авиабазе Ёкота (на территории Токио и его пригорода) конвертопланов CV-22 Osprey выполнили перелёт к месту дислокации с военного объекта США в городе Йокогама префектуры Канагава. Конвертопланы Osprey впервые размещены на американской базе в Японии, расположенной за пределами префектуры Окинава.

Известный режиссёр анимэ Такахата Исао, известный такими работами как ленты «Могила светлячков» и «Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко», скончался в одной из токийских больниц от рака лёгких в 82-летнем возрасте.

Режиссёр анимэ Такахата Исао улыбается, получив от французского правительства орден за заслуги в области искусства и культуры (Фотография предоставлена Jiji Press)

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Федерация футбола Японии объявила об отставке главного тренера национальной сборной 65-летнего Вахида Халилходжича. Его заменит 63-летний руководитель технического комитета федерации Нисино Акира.

В связи со скандалом о продаже государственного участка земли учебному заведению «Моритомо гакуэн» директор финансового управления Министерства финансов Оота Мицуру в ходе слушаний в бюджетном комитете верхней палаты парламента сообщил о факте просьбы к представителям «Моритомо гакуэн» со стороны сотрудника управления сообщить недостоверные сведения.

Министр обороны Ицунори Онодэра сообщил на заседании одного из комитетов Палаты советников о том, что были обнаружены ежедневные сводки контингента Сухопутных сил самообороны Японии, участвовавших в миротворческой миссии в Южном Судане, за более чем годичный период.

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В связи со скандалом по поводу плана строительства медицинской школы учебного заведения «Какэ гакуэн» губернатор префектуры Эхимэ Накамура Токихиро признал, что документ, содержащий упоминание о том, что, по словам бывшего в то время секретарем премьер-министра Янасэ Такао, план был «связан с премьер-министром» и был составлен ответственным сотрудником управления префектуры. Тринадцатого апреля документ с аналогичной формулировкой был обнаружен в Министерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Согласно опубликованным NHK результатам опроса общественного мнения, проведённого с 6 по 8 апреля, уровень поддержки правительственного кабинета под руководством Абэ Синдзо снизился на 6 пунктов до 38%. Уровень неодобрения увеличился на 7 пунктов, составив 45%. Доля тех, кто негативно относится к работе кабинета, превысила процент одобряющих его деятельность впервые с опроса, проведённого в октябре прошлого года.

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В городе Накацу префектуры Оита сход оползня с горы за жилым кварталом погрёб под толщей земли три домохозяйства. К 23 апреля была подтверждена гибель всех 6 человек, числившихся пропавшими без вести.

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Дочернее предприятие компании Toyota «Хино дзидося» и крупный германский автомобилестроительный концерн «Фольксваген» объявили о том, что рассматривают возможность заключения всеобъемлющего партнёрства в сфере производства грузовых автомобилей и автобусов. Основным направлением партнёрства станет разработка технологий электромобилей и другого экологичного транспорта, а также информационных технологий, и в первую очередь, автоматизированного управления транспортными средствами.

Профессиональный игрок в сёги, обладатель титула «Рюо» 47-летний Хабу Ёсихару на 76-м турнире «Мэйдзин» стал вторым в истории игроком, суммарное число побед которого достигло 1400.

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В связи с двухлетней годовщиной первого толчка серии землетрясений в Кумамото в управлении префектуры состоялась мемориальная церемония в память о погибших. 319 участников – родственники погибших и работники префектурального управления почтили память жертв и помолились о восстановлении.

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно и министр иностранных дел Китая Ван И провели переговоры в Токио. Главы внешнеполитических ведомств договорились всесторонне улучшать двусторонние отношения посредством обмена визитами лидеров и подтвердили тесное взаимодействие по северокорейской тематике.

Чемпион в среднем весе Всемирной боксерской ассоциации Мурата Рёта (школа Тэйкэн) впервые отстоял свой титул. Японскому спортсмену впервые удалось сделать это в данной категории.

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На 122-м Бостонском марафоне, который проходил при сильном ветре и дожде, служащий управления префектуры Сайтама Каваути Юки победил с результатом 2 часа 15 минут и 58 секунд. В последний раз представитель Японии одержал победу в этом состязании 31 год назад.

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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Палм-Бич, штат Флорида. Стороны вновь подтвердили сохранение максимального давления на Северную Корею в целях побудить её к ликвидации ядерной и ракетной программ поддающимся проверке и необратимым образом. Кроме того, предметом обсуждений стал дефицит США в торговле с Японией. 18 апреля лидеры в третий раз провели «переговоры за игрой в гольф».

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В связи с сообщениями о высказываниях сексуального характера по отношению к журналистке заместитель министра финансов Фукуда Дзюнъити подал министру финансов Асо Таро заявление о выходе в оставку. Министр принял отставку с отстранением от должности 24 апреля. Фактически досрочная отставка заместителя министра финансов произошла впервые за 20 лет после скандала о коррупции в министерстве, случившемся ещё до его преобразования, когда чиновников обвиняли в приёме ненадлежащих услуг.

Заместитель министра финансов Фукуда Дзюнъити (в середине) объявляет о своей отставке, 18 апреля 2018 г., Министерство финансов (Фотография предоставлена Jiji Press)

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Метеорологическое управление Японии сообщило о вулканическом извержении на высокогорье Эбино (гора Иво, 1317 метров) гряды Кирисима, расположенной в префектурах Миядзаки и Кагосима.

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Стало известно, что вечером 23 апреля в возрасте 71 года скончался от рака профессиональный бейсболист Кинугаса Сатио, прозванный «железным человеком» в связи с установленным им мировым рекордом (того времени) – игре в 2215 матчах подряд за команду Хиросимы.

Демократическая прогрессивная партия Японии и партия «Надежда» начали переговоры парламентских фракций о создании новой партии и пришли к согласию по поводу устава и основ её политики. Новая партия получила название «Демократическая партия для народа».

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Фармацевтическая компания Takeda объявила, что достигла предварительного согласия с руководством о приобретении крупной ирландской фармацевтической фирмы Shire за сумму около 46 млрд фунтов (около 7 трлн йен). В случае реализации сделка станет самым крупным поглощением зарубежной компании японским предприятием.

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В ходе рассмотрения апелляции на иск родственников детей, погибших в начальной школе Окава города Исиномаки префектуры Мияги во время Великого землетрясения восточной Японии к властям города и префектуры с требованием выплаты компенсации на сумму около 2 млрд 300 млн йен Арбитражный суд Сэндай поддержал постановление нижестоящего суда о допущенной школой халатности и распорядился о выплате городскими и префектуральными властями в общей сложности около 1 млрд 436 млн йен.

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Премьер-министр Абэ Синдзо провёл переговоры по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Они согласились, что состоявшийся 27 апреля межкорейский саммит следует приветствовать как исторический шаг.

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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо провел по телефону переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Рассказывая о результатах саммита двух корейских государств, Мун Чжэ Ин сообщил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил «готовность к диалогу с Японией».

(Статья на японском языке опубликована 1 мая 2018 г.)