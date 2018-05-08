现任财务次官因性骚扰丑闻辞职、“森友和加计问题”导致内阁支持率下降、动画电影导演高畑勋和职业棒球广岛东洋鲤鱼队名将衣笠祥雄离世……，请看2018年4月日本要闻回顾。

2

日本防卫相小野寺五典宣布，陆上自卫队派往伊拉克部队的活动日报确实存在，而此前政府一直对相关活动报告的存在予以否认。防卫省于16日公开了日报，其中关于“战斗”“枪战”等的表述曝光。

3

在美国加利福尼亚州阿纳海姆举行的美国职业棒球大联盟洛杉矶天使队与印第安人队之战中，天使队队员大谷翔平迎来主场首秀，成功轰出加盟大联盟后的首个本垒打。到4月6日，他已连续三场比赛击出本垒打，成为继效力于纽约洋基队的松井秀喜（已退役）之后第二个创此佳绩的日本运动员。

5

计划部署在美军横田基地（东京都福生市等）的五架CV22鱼鹰直升机，从位于横滨市神奈川区的美军设施起飞，抵达了横田基地。这是鱼鹰直升机首次被部署在冲绳县外的驻日美军基地。

曾执导《萤火虫之墓》《百变狸猫》等电影的日本著名动画导演高畑勋因肺癌在东京市内某医院离世，享年82岁。

9

日本足球协会宣布，解除哈利霍季奇（65岁）的国家队主教练职务，任命日本足协技术委员长西野朗（63岁）为新主帅。

针对学校法人“森友学园”购买国有土地问题，财务省理财局长太田充在参议院决算委员会上承认，曾有该局职员要求学园方面与理财局保持口径一致。

防卫相小野寺五典在参议院决算委员会上宣布，发现了派往南苏丹参加联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队部队的日报，新发现的日报数量按天计算超过一年。

10

爱媛县知事中村时广证实，该县相关工作人员曾制作过一份文件，记录了其与首相秘书官（时任）柳濑唯夫的会面情况，柳濑当时表示学校法人“加计学园”新设兽医系计划是“首相项目”。13日，农林水产省也发现了记录有相关言辞的文件。

NHK公布的4月舆论调查（6～8日实施）显示，安倍内阁支持率为38%，较上月下降6个百分点。不支持率为45%，较上月上升7个百分点。这是自去年10月以来，不支持率首次超过支持率。

11

在大分县中津市耶马溪町金吉的住宅区后山发生严重山体滑坡，三户居民被土石掩埋。截至23日，六名失踪人员已确认死亡。

12

丰田汽车子公司日野汽车与德国汽车巨头大众集团宣布，将研究在货车和巴士等商用车领域建立全方位合作关系。核心内容是共同开发电动汽车（EV）的环保技术以及在自动驾驶等IT领域展开合作。

日本象棋界羽生善治龙王（47岁）在第76届名人赛第7场比赛第一局中获胜，成为史上第二各斩获1400场胜利的棋手。

14

熊本地震前震发生两周年，熊本县政府在办公大楼举行了死难者追悼仪式。遗属和政府工作人员共计319人参加了仪式，祈祷死难者安息，并立志实现重建复兴。

15

河野太郎外相与中国国务委员兼外长王毅在东京举行会谈。两位外长一致同意通过首脑交往推动两国关系全面改善，并确认将在朝鲜问题上紧密合作。

世界拳击协会（WBA）中量级冠军村田谅太（帝拳经纪公司）在双世界头衔卫冕战中获胜，首次卫冕成功，成为在该级别卫冕成功的第一位日本运动员。

16

第122届波士顿马拉松比赛在暴风雨中举行，川内优辉（埼玉县政府职员）以2小时15分58秒的成绩获得冠军。这是日本选手时隔31年后再次夺冠。

17

安倍晋三首相在美国佛罗里达州棕榈滩与美国总统特朗普举行会谈。双方再次确认了推动“朝鲜以完全、可验证且不可逆的方式弃核”的方针，并就为实现无核化维持“最大限度压力”达成了一致。双方还讨论了日美贸易赤字问题，并于18日举行了第三次“高尔夫会谈”。

18

被曝出曾对某女记者实施性骚扰丑闻的财务省事务次官福田淳一向财务相麻生太郎递交了辞呈并获批准（24日正式辞职）。这是自旧大藏省时代的接待贪污事件以来，时隔约20年后再次发生财务次官遭遇事实上的人事调整，不得不在任内辞职的情况。

19

气象厅宣布，横跨宫崎和鹿儿岛两县的雾岛连山中的虾野高原（硫磺山，1317米）发生火山喷发。

24

曾在职业棒球广岛东洋鲤鱼队创造出连续出赛2215场世界纪录（当时），被称作“铁人”的衣笠祥雄于23日晚因升结肠癌离世，享年71岁。

25

27

28

29

民进党与希望之党在国会内召开新党协议会，就党纲和基本政策达成一致。双方确定新党名为“国民民主党”（通称国民党）。武田药品工业公司与爱尔兰制药巨头夏尔达成暂定协议，前者将以大约460亿英镑（约合7万亿日元）的价格收购后者。如果最终完成收购，那么将成为日本企业迄今为止最大规模的一桩海外并购。东日本大地震海啸灾害中，宫城县石卷市立大川小学多名儿童遇难，他们的遗属要求市政府和县政府赔偿约23亿日元损失并提出诉讼。仙台高等法院做出二审判决，认定校方存在过失，要求市政府和县政府赔偿共计约14.36亿日元。安倍晋三首相与美国总统特朗普举行电话会谈。双方一致认为，韩朝27日举行首脑会谈，迈出了历史性的一步，应该表示欢迎。安倍首相与韩国总统文在寅举行电话会谈。在提及韩朝首脑会谈时，文在寅总统表示，朝鲜劳动党委员长金正恩提出“有意与日本对话”。