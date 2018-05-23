نائب وزير المالية فوكودا جونئيتشي يستقيل من منصبه بعد مزاعم بتحرش جنسي. تراجع نسبة التأييد الشعبي للحكومة وسط فضائح طالت أعضاءها. وفاة مخرج الأنيمي تاكاهاتا إيساو ولاعب البيسبول كينوغاسا ساتشيو. إليكم أهم وأبرز أحداث شهر أبريل/نيسان 2018.

2

وزير الدفاع الياباني أنونوديرا إيتسونوري يعلن عن العثور على تقارير الأنشطة اليومية لقوات الدفاع الذاتي البرية التي نُشرت في العراق، وذلك على الرغم من ادعاءات حكومية بأن التقارير غير موجودة. وفي 16 أبريل/نيسان، أتاحت وزارة الدفاع سجلات الأنشطة للعامة، وأصبح من الواضح أن السجلات تتضمن كلمتي ’’سينتو (معركة)‘‘ و’’جوغيكيسين (تبادل إطلاق نار)‘‘.

3

أوتاني شوهيي يحرز نقطة بطريقة ’’home run‘‘ في أول مباراة له بدوري البيسبول الرئيسي مع فريق لوس أنجلوس أنجيلز ضد فريق كليفلاند إنديانز في مدينة آناهايم بولاية كاليفورنيا. وهذه هي أول مباراة من ثلاث مباريات متتالية يحرز فيها نقاطا بطريقة ’’home run‘‘ ليصبح أول لاعب ياباني يقوم بذلك بعد ماتسوي هيديكي مع فريق نيويورك يانكيز.

أوتاني شوهيي (وسط) يحتفل مع زملائه في فريق لوس أنجلوس أنجيلز بعد إحرازه نقطة بطريقة ’’home run‘‘ ضد فريق كليفلاند إنديانز في مدينة آناهايم بولاية كاليفورنيا، بتاريخ 3 أبريل/نيسان 2018 (جيجي برس).

5

وصول 5 طائرات نقل من طراز أوسبري CV-22 إلى قاعدة يوكوتا الجوية في ضواحي طوكيو بعد أن انطلقت من منشأة عسكرية أمريكية في محافظة كاناغاوا. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر طائرات أوسبري في قاعدة أمريكية في اليابان خارج أوكيناوا.

وفاة مخرج الأنيمي تاكاهاتا إيساو عن عمر ناهز الـ 82 عاما في مستشفى بطوكيو جراء سرطان الرئة. وقد اشتهر بأعمال منها ’’هوتارو نو هاكا (قبر اليراعات)‘‘ و’’هييسيي تانوكي غاس<ين بونبوكو (حرب الراكون)‘‘.

تاكاهاتا إيساو مبتسما في السفارة الفرنسية بطوكيو في أبريل/نيسان 2015 بعد تلقيه وسام الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية (جيجي برس).

9

الاتحاد الياباني لكرة القدم يعلن أن المدير الفني نيشينو أكيرا سيخلف وحيد خليلوجيتش في منصب مدرب المنتخب القومي لكرة القدم.

أوتاو ميتسورو المدير العام لمكتب الشؤون المالية في وزارة المالية يقول في اجتماع لمجلس المستشارين (الشيوخ) إن أحد مسؤولي المكتب طلب من مؤسسة موريتومو غاكوئن الخاصة المشغلة للمدارس الكذب بشأن الحصول على خصم في صفقة بيع أرض مملوكة للدولة.

وزير الدفاع أونوديرا يقول في اجتماع للجنة تدقيق تابعة لمجلس الشيوخ إنه تم العثور مؤخرا على تقارير يومية تغطي الأنشطة اليومية لأكثر من عام لجنود تابعين لقوات الدفاع الذاتي البرية مرسلين للقيام بعمليات حفظ سلام في جنوب السودان.

10

ناكامورا توكيهيرو محافظ إيهيميه يعترف أن أحد مسؤولي المحافظة كتب مستندا يتعلق بخطة لمؤسسة كاكيه غاكوئن التعليمية لافتتاح كلية طب بيطري في المحافظة. وينص المستند على أن ياناسي تاداو السكرتير التنفيذي السابق لرئيس الوزراء شينزو آبي قد قال إن الخطة هي مسألة تتعلق برئيس الوزراء. وفي 13 أبريل/نيسان، تم العثور على وثيقة أخرى تتضمن نفس العبارة لدى وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.

انخفاض نسبة التأييد الشعبي لحكومة رئيس الوزراء آبي بما يعادل ـ6 نقاط مئوية لتصل إلى 38%، وذلك وفقا لمسح لآراء الناس أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK في شهر أبريل/نيسان. بينما ارتفعت نسبة المعارضة له بما يعادل 7 نقاط لتصل إلى 45% متجاوزة بذلك نسبة التأييد لأول مرة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.

11

انزلاق أرضي في ناكاتسو بمحافظة أويتا يلتهم أربعة منازل. وبحلول 23 أبريل/نيسان، تم التأكد من مصرع 6 أشخاص كانوا في عداد المفقودين.

12

اتفاق شركة هينو وهي شركة فرعية تابعة لتويوتا مع شركة فولكس فاغن الألمانية على مناقشة إقامة شراكة استراتيجية شاملة في مجال المركبات التجارية بما فيها الشاحنات والحافلات. وتخطط الشركتان لإمكانية التعاون من خلال التركيز بشكل خاص على المركبات الكهربائية وغيرها من التقنيات البيئية وتطبيقات تقنية المعلومات، مثل القيادة الذاتية.

14

إقامة مراسم تذكارية في محافظة كوماموتو بعد مرور عامين على بداية سلسلة من الزلازل ضربت المحافظة. وشارك أكثر من 300 شخص من بينهم أقرباء الضحايا.

15

وزير الخارجية كونو تارو يجري محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي في طوكيو. واتفق الوزيران على تحسين العلاقات الثنائية من خلال الزيارات المتبادلة بين زعيمي البلدين والعمل عن كثب في التعامل مع كوريا الشمالية.

موراتا ريوتا بطل الوزن المتوسط في رابطة الملاكمة العالمية يصبح أول ملاكم ياباني يحافظ على لقبه ضمن هذه الفئة.

16

كاواؤتشي يوكي يفوز بماراثون بوسطن الذي جرى تحت أمطار غزيرة قاطعا المسافة في غضون ساعتين و 15 دقيقة و 58 ثانية. وهو أول ياباني يفوز بهذا الماراثون منذ 31 عاما.

17

رئيس الوزراء الياباني آبي يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع بالم بيتش بفلوريدا. واتفق الزعيمان على الإبقاء على أقصى ضغط ممكن على كوريا الشمالية بهدف نزع أسلحتها النووية بشكل يمكن التحقق منه ولا رجعة عنه. كما ناقش الزعيمان العجز التجاري الأمريكي مع اليابان.

نائب وزير المالية فوكودا جونئيتشي يقدم استقالته إلى وزير المالية أسو تارو بعد مزاعم بتحرش جنسي بحق صحفية. وقد قبل أسو رسميا الاستقالة في 24 أبريل/نيسان. وهذه هي المرة الأولى التي يستقيل فيها نائب وزير المالية قبل اكتمال مدته منذ نحو 20 عاما.

نائب وزير المالية فوكودا جونئيتشي (وسط) يعلن عن استقالته في وزارة المالية بطوكيو في 18 أبريل/نيسان 2018 جيجي برس.

19

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تعلن عن ثوران بركاني في سلسلة جبال كيريشيما التي تمتد في محافظتي مييازاكي وكاغوشيما.

24

الإعلان عن وفاة نجم البيسبول كينوغاسا ساتشيو في 23 أبريل/نيسان عن عمر ناهز 71 عاما. وكان يلقب بـ’’الرجل الحديدي‘‘ وقد أحرز ما كان آنذاك رقما قياسيا عالميا بلعب 2215 مباراة متوالية لصالح فريق هيروشيما كارب.

الحزبان الديمقراطي والأمل يتفقان على الاندماج لتشكيل حزب جديد باسم كوكومين مينشوتو.

25

شركة تاكيدا للأدوية تتوصل لاتفاق مبدأي لشراء شركة الأدوية الإيرلندية ’’شاير‘‘ بنحو 46 مليار جنيه أسترليني (7 ترليون ين). وإذا اكتملت عملية الشراء، فستكون أكبر عملية استحواذ على شركة أجنبية من قبل شركة يابانية.

محكمة سينداي العالية تأمر إدارة محافظة ميياغي وبلدية إيشينوماكي بدفع 1.4 مليار ين كتعويضات عن أضرار بعد أن اتفقت مع محكمة أدنى بوجود إهمال من قبلهما فيما يتعلق بوفاة 23 طفلا في مدرسة أوكاوا الابتدائية في المدينة جراء تسونامي عام 2011. يذكر أن أسر الضحايا طالبت بتعويض قدره 2.3 مليار ين.

28

رئيس الوزراء آبي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس ترامب. وقد رحب الزعيمان بالاجتماع الذي جرى في 27 أبريل/نيسان بين زعيمي الكوريتين الشمالية والجنوبية واعتبراه خطوة تاريخية.

29

رئيس الوزراء آبي يجري محادثة هاتفية مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إين. وأخبر مون رئيس الوزراء الياباني أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مستعد للتحدث مع اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية)