大阪で最大震度6弱の地震発生、米朝首脳会談を受けての日米韓外相会談、サッカーW杯ロシア大会で日本が決勝トーナメント進出決定など、2018年6月の日本の出来事を振り返る。

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政府は、平昌冬季五輪のフィギュアスケート男子で金メダルを獲得し、五輪連覇を果たした羽生結弦選手（23）に国民栄誉賞を授与することを決めた。個人では最年少で、冬季五輪選手の受賞は初めて。

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昨年12月から国際宇宙ステーション（ISS）に約5カ月半滞在した宇宙飛行士の金井宣茂さん（41）が、ロシアのソユーズ宇宙船で、中央アジア・カザフスタン中部の草原地帯に帰還した。

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学校法人「森友学園」への国有地売却を巡る決裁文書改ざん問題で、財務省は、佐川宣寿前国税庁長官を最も重い停職3カ月相当とするなど当時の職員20 人の処分を発表した。

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米軍横田基地（東京都福生市など）に配備予定の米空軍の輸送機CV22オスプレイ2機が、鹿児島県奄美市の奄美空港に緊急着陸した。けが人や民間航空機への影響はなかった。

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神戸製鋼所のアルミ・銅製品などの品質データ改ざん問題で、東京地検特捜部と警視庁捜査2課は、不正競争防止法違反（虚偽表示）容疑で、東京都品川区の東京本社などを家宅捜索した。

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千葉大医学部付属病院は、医師がコンピューター断層撮影装置（CT）の検査で画像を見落とすミスが9件あり、うち患者2人ががんで死亡したと発表した。22日には兵庫県立がんセンターが、子宮頸がん手術を受けた患者のCTの画像診断で肺への転移を見落とし、3年間放置していたと発表。25日には横浜市立大が、同市内の付属病院と付属市民総合医療センターで担当医が画像診断報告書を見落とすなどし、11人ががんと診断されなかったと発表した。1人はがんで死亡した。

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天皇、皇后両陛下は、全国植樹祭への出席と東日本大震災の復興状況の視察のため、11日まで福島県を訪問された。来年4月末までの在位中、東北の被災地訪問は最後となる見通し。

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新横浜－小田原間を走行中の東京発新大阪行きの東海道新幹線内で、包丁を持った男が乗客を切りつけ、1人が死亡、2人が負傷した。男は殺人未遂容疑で現行犯逮捕された。

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静岡県で1966年に起きた「袴田事件」で死刑が確定し、2014年の静岡地裁の再審開始決定で釈放された袴田巌さん（82）の即時抗告審で、東京高裁は地裁決定を取り消し、再審請求を棄却した。弁護団は高裁決定を不服とし、18日に最高裁に特別抗告した。

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米軍嘉手納基地所属のF15戦闘機が那覇市沖に墜落した。パイロットは緊急脱出し、自衛隊が救助。米空軍は沖縄県の要請で同型機の飛行を一時中止したが、13日に飛行訓練を再開した。

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成人年齢を18歳に引き下げる改正民法が参院本会議で採決され、与党などの賛成多数で可決、成立した。女性の婚姻可能年齢は16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳となる。2022年4月1日に施行される。

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東京電力ホールディングスの小早川智明社長は、福島県庁で内堀雅雄知事と面会し、福島第2原発（同県楢葉町、富岡町）について「4基全て廃炉の方向で検討に入っていきたい」と述べた。福島第２原発を巡り、東電が「廃炉」の方針を明言したのは初めて。

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河野太郎外相は、ポンペオ米国務長官、韓国の康京和（カン・ギョンファ）外相と韓国外務省で会談した。北朝鮮が12日の米朝首脳会談で約束した「完全な非核化」の実現に向け、日米韓で連携する方針を確認した。

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自動車耐久レース、第86回ルマン24時間の決勝がフランス西部のサルテ・サーキットで行われ、トヨタが初優勝を果たした。日本メーカーとしては27年ぶり。

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大阪府北部で最大震度6弱の地震が発生した。死者は5人、負傷者は400人を超えた。

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安倍晋三首相は参院決算委員会で「最後は私自身が北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長と向き合わなければならない」と言明した。米朝首脳会談後初めての国会答弁で、日朝首脳会談による拉致問題の解決に強い意欲を示した。

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学校法人「加計学園」による愛媛県今治市での獣医学部新設をめぐり、加計孝太郎理事長は問題発覚以降初めて記者会見に応じた。加計氏は県文書に記された安倍晋三首相との面会について「記憶にも記録にもない」と否定した。

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富山市の交番で、刃物を持った男が警察官を刺して拳銃を奪い、近くの小学校で男性警備員の頭部などに発砲した。警察官と警備員の２人が死亡。通報で駆け付けた同署員が男に発砲し、警備員に対する殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。

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宮内庁は、高円宮家の三女絢子さま（27）が日本郵船勤務の守谷慧さん（32）と婚約されることになったと発表した。

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宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、2014年に打ち上げた探査機「はやぶさ2」が地球から約3億キロメートル離れた小惑星「りゅうぐう」に到着したと発表した。今後は19年末までの約1年半にわたり探査を行う。

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サッカーのワールドカップ（W杯）ロシア大会1次リーグH組の日本は、最終戦でポーランドに0－1で敗れたものの、同組2位で決勝トーナメント進出を決めた。日本は19日のコロンビア戦に2－1で勝利。24日のセネガル戦に2－2で引き分けた。

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潜伏キリシタン世界遺産に＝長崎など、国内22件目－ユネスコが登録決定

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残業時間の上限規制導入や、正社員と非正規労働者の格差改善を図る同一労働同一賃金」の適用などを柱とする「働き方改革」関連法が参院本会議で、与党と日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。バーレーンで開催中の国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界遺産委員会は、日本が推薦していた「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」（長崎、熊本両県）を世界文化遺産に登録すると決定した。