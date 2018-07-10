Сильное землетрясение в Осаке, победы японской сборной на Чемпионате мира по футболу и другие события июня.

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Правительство Японии приняло решение присвоить звание Народной славы 23-летнему фигуристу Юдзуру Ханю, который на Олимпиаде в Пхёнчхане стал чемпионом во второй раз подряд, завоевав золото в мужском одиночном катании. Ханю стал самым молодым лауреатом и первым победителем зимних олимпиад, удостоенным этого звания.

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Японский астронавт Канаи Норисигэ, который провёл на Международной космической станции около пяти месяцев с декабря прошлого года, вернулся на Землю на борту российского космического корабля «Союз», совершившего посадку в степях центральной части Казахстана.

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В связи со скандалом о фальсификации официальных документов Министерства финансов, связаных со сделкой по продаже государственного участка земли оператору учебного заведения «Моритомо гакуэн», Министерство финансов объявило о дисциплинарных взысканиях в отношении 20 своих бывших и действующих чиновников, самым строгим из которых стал эквивалент трёхмесячного отстранения от должности для бывшего начальника Налогового управления Сагавы Нобухисы.

Два военно-транспортных конвертоплана Вооруженных сил США CV-22 Osprey, дислоцированные на авиабазе Ёкота (расположена на территории города Фусса, административно входящего в состав Токио), совершили экстренную посадку в аэропорту города Амами в префектуре Кагосима. Обошлось без пострадавших; инцидент не оказал влияния на работу гражданского аэропорта.

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В связи с проблемой фальсификации данных о качестве алюминиевой и стальной продукции компанией Kobe Steel Токийская окружная прокуратура и Второй следственный отдел полиции произвели обыски в штаб-квартире компании в токийском районе Синагава, а также в ряде других мест.

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Больница при Медицинском факультете университета Тиба сообщила о девяти случаях, когда врачи просмотрели важные факты на снимках-результатах обследования пациентов методом компьютерной томографии; в двух из этих случаев пациенты скончались от рака. Префектуральный онкологический центр Хёго 22 июня сообщил о случае, когда у пациентки, прошедшей хирургическое лечение рака шейки матки, на снимках, сделанных методом компьютерной томографии, медики просмотрели распространение заболевания на лёгкие, причём случай оставался без должного внимания на протяжении трёх лет. Университет города Йокогама 25 июня сообщил о том, что в расположенном в этом городе Комплексном центре медицинского обслуживания при университетской больнице ответственный за лечение врач не обратил внимания на заключения по результатам обследования снимков компьютерной томографии, в результате чего диагноз ракового заболевания не был поставлен одиннадцати пациентам. Один из них скончался от рака.

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Императорская чета Японии побывала в префектуре Фукусима, чтобы до 11 июня принять участие в общенациональном празднике высадки деревьев, а также ознакомиться с ходом восстановления после Великого восточно-японского землетрясения. Вероятно, этот визит станет последней поездкой в пострадавшие районы восточной Японии императора Акихито, которому предстоит находиться на престоле до апреля будущего года.

В вагоне суперэкспресса «Токайдо синкансэн», следовавшего из Токио в Осаку, на участке между станциями Син-Ёкохама и Одавара на пассажиров напал вооружённый ножом мужчина. В результате один человек скончался, ещё два получили ранения. Мужчина был схвачен на месте преступления и арестован по подозрению в попытке убийства.

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Токийский арбитражный суд отменил решение окружного суда и отказал в повторном рассмотрении дела 82-летнего Хакамады Ивао, которому в 1966 году был вынесен смертный приговор за убийство в префектуре Сидзуока в рамках так называемого «дела Хакамады». В 2014 году Окружной суд Сидзуока освободил Хакамаду, постановив начать повторное рассмотрение дела. Защита не согласилась с решением апелляционного суда и 18 июня направила соответствующую апелляцию в Верховный суд.

Истребитель ВС США F-15, дислоцированный на авиабазе Кадэна, упал в море в районе города Наха. Пилот катапультировался и был спасён Силами самообороны Японии. По требованию властей префектуры Окинава ВВС США временно прекратили полёты самолетов этого типа, однако 13 июня учебно-тренировочные вылеты возобновились.

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Большинством голосов правящей коалиции и ряда других партий Палата советников Парламента Японии утвердила и ввела в силу поправки в Гражданский кодекс, снижающий возраст совершеннолетия до 18 лет. Возраст вступления в брак для девушек был увеличен с 16 до 18 лет – теперь и юноши, и девушки могут сочетаться браком по достижении 18-летия. Новые правила вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

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Президент компании TEPCO Holdings Кобаякава Томоаки встретился с губернатором префектуры Фукусима Утибори Масао и выразил «желание приступить к рассмотрению вопроса о демонтаже всех четырёх реакторов АЭС "Фукусима-2"» (расположенной в этой префектуре на территории городов Нараха и Томиока). Таким образом компания TEPCO впервые недвусмысленно заявила о курсе на полный вывод из эксплуатации реакторов АЭС «Фукусима-2».

Министр иностранных дел Японии Таро Коно провёл переговоры с главой Государственного департамента США Майком Помпео и министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва в Сеуле. Участники подтвердили трёхстороннее взаимодействие в целях реализации «полной денуклеаризации», о которой Северная Корея и США договорились на американо-корейском саммите 12 июня.

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На 86-х автомобильных гонках на выносливость «24 часа Ле-Мана», состоявшихся на западе Франции на трассе «Сарта», победу впервые одержала компания Toyota. В последний раз японский производитель побеждал в этих гонках 27 лет назад.

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В северной части префектуры Осака произошло землетрясение силой шесть минус по японской шкале от ноля до семи. Погибли 5 человек, число получивших травмы превысило 400 человек.

Добровольцы разбирают обломки в пострадавшем от землетрясения буддийском храме, 24 июня 2018 г, преф. Осака, город Ибараки (фотография предоставлена Jiji Press)

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Премьер-министр Абэ Синдзо на заседании Бюджетного комитета Палаты советников заявил: «В конечном счёте мне необходимо лично встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном». Премьер-министр, который отвечал на вопросы в парламенте впервые после американо-северокорейского саммита, выразил решительное намерение заниматься проблемой похищений японских граждан путём прямого диалога лидеров Японии и Северной Кореи.

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Директор-распорядитель учебного заведения «Какэ гакуэн» Какэ Котаро провёл пресс-конференцию впервые со времени начала скандала, связанного со строительством его заведением медицинского училища в городе Имабари префектуры Эхимэ. Он отверг факт встречи с премьер-министром, о которой упоминается в документах властей этой префектуры, заявив, что «не помнит и не располагает записями» о такой встрече.

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Вооруженный ножами мужчина напал на служащего полиции в полицейском посту в городе Тояма и завладел его пистолетом, после чего открыл стрельбу, в том числе выстрелив в голову охраннику близлежащей начальной школы. Служащий полиции и охранник скончались от полученных ран. Прибывший по вызову полицейский открыл огонь на поражение, после чего арестовал мужчину на месте преступления по подозрению в попытке убийства служащего полиции.

Управление императорского двора Японии объявило о помолвке 27-летней Аяко, третьей дочери покойного принца Такамадо, со служащим судоходной компании «Ниппон юсэн» 32-летним Кэем Мория.

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Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) сообщило, что запущенный в 2014 году космический зонд «Хаябуса-2» достиг астероида Рюгу, который находится от Земли на расстоянии приблизительно 300 млн км. Теперь зонду предстоит заниматься исследованиями астероида в течение примерно полутора лет до конца 2019 года.

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На Чемпионате мира FIFA в России команда Японии заняла второе место в группе H и вышла в плей-офф турнира, несмотря на то, что в последнем матче группового этапа она уступила сборной Польши со счётом 0:1. Ранее японская сборная выиграла у Колумбии 19 июня со счётом 2:1, а 24 июня сыграла вничью 2:2 с командой Сенегала.

Макино Томоаки (в середине под номером 20) и другие члены сборной Японии радуются выходу своей команды в плей-офф Чемпионата мира, 28 июня 2018 г., Россия, город Волгоград (фотография предоставлена Jiji Press)

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Палата советников Парламента Японии при поддержке правящих партий, Партии возрождения Японии и других сил большинством голосов утвердила и ввела в силу законодательную базу, связанную с «реформой рабочего режима», основными направлениями которого являются реализация принципа «одинаковой оплаты за одинаковый труд», призванного ликвидировать разницу в оплате труда штатных и внештатных работников, а также введение ограничения максимального количества сверхурочных часов.

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Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на заседании в Бахрейне принял решение о регистрации в качестве Всемирного культурного наследия «Объектов, связанных с тайным исповеданием христианства в Нагасаки и районе Амагуса» (расположены в префектурах Нагасаки и Кумамото).

(Статья на японском языке опубликована 2 июля 2018 г.)