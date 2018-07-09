Un terremoto de intensidad 6 baja azota la prefectura de Osaka; Japón, EE. UU. y Corea del Sur celebran una cumbre sobre la cuestión norcoreana y la selección japonesa de fútbol pasa a octavos de final en el Mundial de Rusia. Estas fueron las historias más destacadas del pasado mes de junio en Japón.

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El Gobierno decide entregar el Premio de Honor del Pueblo al patinador artístico Hanyū Yuzuru, que obtuvo su segunda medalla de oro consecutiva en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, Corea del Sur. A sus 23 años, es la persona más joven galardonada con este premio y también el primer deportista que ha participado en unos Juegos de Invierno en recibirlo.

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El astronauta Kanai Norishige regresa a la Tierra después de una estancia de cinco meses y medio en la Estación Espacial Internacional. Aterriza en Kazajistán en una aeronave rusa Soyuz.

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El Ministerio de Finanzas anuncia que castigará a 20 exfuncionarios y actuales cargos involucrados en un escándalo de manipulación de documentos relacionados con la venta de un terreno a Moritomo Gakuen. Sagawa Nobuhisa, el entonces jefe de la Oficina Tributaria, recibe el castigo más severo equivalente a tres meses de suspensión de empleo.

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La Oficina de Fiscales Públicos del Distrito de Tokio y el Departamento de la Policía Metropolitana de la capital hacen una redada en la sede de Kobe Steel en Shinagawa y otras oficinas relacionadas con la investigación sobre la falsificación de datos en los controles de calidad.

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El Hospital de la Universidad de Chiba admite haber errado en el diagnóstico de nueve imágenes de tomografías computerizadas, lo que llevó a la muerte de dos pacientes. El 22 de junio el Centro del Cáncer de Hyōgo reconoce que pasó por alto la metástasis de un cáncer y no hizo nada durante tres años. El 25 de junio, la Universidad Municipal de Yokohama también confiesa varios problemas en sus dos hospitales afiliados como el tratamiento inadecuado de información que llevó a que 11 pacientes no fueran diagnosticados con cáncer, falleciendo uno de ellos.

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El Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko comienzan una visita a la prefectura de Fukishima que durará hasta el 11 de junio. Asisten a un festival de plantación de árboles y observan los trabajos de reconstrucción tras el desastre. Esta es posiblemente su última visita a las áreas afectadas por el tsunami de 2011 antes de la abdicación que tendrá lugar a finales de abril de 2019.

Un hombre mata con un cuchillo a un pasajero y hiere a otras dos personas en el Tōkaidō Shinkansen poco después de que el tren parta de la estación de Tokio con destino a Osaka. Es arrestado poco después en la escena del crimen.

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El Tribunal Superior de Tokio anula una sentencia del Tribunal del Distrito de Shizuoka que permitía la reapertura del juicio contra Hakamada Iwao por asesinato. Hakamada fue liberado del corredor de la muerte en 2014 tras una sentencia de este último tribunal. El 18 de junio el grupo de abogados asignados al caso presentó un recurso especial al Tribunal Supremo.

Una aeronave de combate F15 perteneciente a la Base Aérea de Kadena se estrella frente a la costa de la ciudad de Naha en Okinawa. El piloto es rescatado por las Fuerzas de Autodefensa después de una eyección de emergencia. El ejército de los Estados Unidos detiene los vuelos de los F15 después de que la prefectura de Okinawa lo exija, pero vuelve a comenzar los ejercicios de vuelo el 13 de junio.

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Una reunión plenaria de la Cámara Alta aprueba la reforma del Código Civil que reduce la mayoría de edad a los 18 años. La edad legal para contraer matrimonio para las mujeres es elevada de los 16 a los 18 años, igualándola a la edad legal para los hombres. Esta ley entrará en vigor el 1 de abril de 2022.

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En una reunión con el gobernador de Fukushima Uchibori Masao, el presidente de TEPCO Kobayakawa Tomoaki anuncia que la empresa planea desmantelar los cuatro reactores nucleares de la central nuclear de Fukushima Daini. Es la primera declaración que la empresa hace de forma directa sobre el desmantelamiento de estas instalaciones, que se encuentran a 12 kilómetros al sur de la central de Fukushima Daiichi afectada durante el tsunami de 2011.

El ministro del Exterior Kōno Tarō se reúne con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y su homólogo surcoreano Kang Kyung-wha en Seúl. Coinciden en trabajar juntos para asegurar la completa desnuclearización de la península coreana, tal como se acordó en la cumbre EE. UU. – Corea del Norte el 12 de junio.

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Toyota gana Le Mans 24 horas en el circuito de la Sarthe en el oeste de Francia por primera vez. Es la primera vez en los últimos 27 años que Japón se hace con la victoria.

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Un terremoto de intensidad 6 baja golpea Osaka. Cinco personas pierden la vida y más de 400 quedan heridas.

Voluntarios limpian de escombros un templo dañado durante el terremoto del 18 de junio en Ibaraki, en la prefectura de Osaka, el 24 de junio de 2018. (© Jiji)

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El primer ministro Abe Shinzō asegura ante el Comité Presupuestario de la Cámara Alta que tendrá que reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un personalmente. Asimismo, expresa su firme deseo de resolver la cuestión de los ciudadanos japoneses secuestrados mediante una cumbre.

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El presidente de Kake Gakuen Kake Kōtarō ofrece su primera rueda de prensa desde que se revelaran detalles del escándalo relacionado con la construcción de una escuela veterinaria en Imabari, en la prefectura de Ehime. Kake niega que se haya reunido con el primer ministro Abe, y contradice así los registros del Gobierno de la prefectura.

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Un hombre apuñala a un agente de la policía en un koban de la ciudad de Toyama, tomando su arma y disparando a un guardia de seguridad en una escuela primaria cercana. Ambas víctimas pierden la vida en este ataque. Otro agente de la policía dispara al autor de ambos asesinatos y le arresta.

La Agencia de la Casa Imperial anuncia que la Princesa Ayako de Takamado contraerá matrimonio con Moriya Kei, un empleado de la empresa de transporte Nippon Yūsen.

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La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) anuncia que la sonda Hayabusa 2, lanzada en 2014, ha alcanzado su objetivo, el asteroide Ryūgū situado a 300 millones de kilómetros de la Tierra. La sonda realizará análisis en el asteroide durante 18 meses.

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A pesar de perder por 1-0 contra Polonia en el último partido del Grupo H, Japón pasa a octavos de final en la Copa Mundial de Rusia de 2018. Japón venció a Colombia por 2-1 el 19 de junio y empató con Senegal por 2-2 el 24 de junio.

Makino Tomoaki (dorsal 20) y otros jugadores de la selección japonesa celebran su pase a octavos en el Mundial de Rusia en Volgogrado el 28 de junio de 2018. (© Jiji)

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La Dieta promulga una ley de reforma del estilo de trabajo con un voto mayoritario en una reunión plenaria de la Cámara Alta. Esta establece un límite para las horas extra y estipula que debe pagar igual por el mismo trabajo.Los lugares de los cristianos ocultos en Nagasaki y la región de Amakusa son registrados como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO en una reunión en Baréin.