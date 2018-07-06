大阪发生震度最高达6弱级别的地震，美朝首脑会谈后日美韩举行外长会谈，日本挺进俄罗斯世界杯八分之一决赛……，请看2018年6月日本要问回顾。

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日本政府决定向平昌冬奥会男子花样滑冰金牌得主，成功卫冕奥运冠军的羽生结弦（23岁）授予国民荣誉奖。他成为这项荣誉最年轻的获得者，也是冬奥会运动员中获得该奖的第一人。

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从去年12月开始，在国际宇宙空间站（ISS）逗留了约五个半月的日本宇航员金井宣茂（41岁）乘坐俄罗斯的联盟号宇宙飞船返回地球，降落在中亚国家哈萨克斯坦中部的草原地带。

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围绕学校法人“森友学园”购买国有土地相关审批文件遭篡改的问题，财务省宣布了针对当时在职的20名人员的处分决定，其中前国税厅长官佐川宣寿被处停职三个月，处分最重。

计划部署在美军横田基地（东京都福生市等）的美国空军两架CV22鱼鹰运输机紧急迫降在鹿儿岛县奄美市的奄美机场。事故未导致人员受伤，也未对民航飞机造成影响。

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针对神户制钢所篡改铝铜制品检验数据问题，东京地方检察院特搜部和警视厅侦察二处以涉嫌违反不当竞争防止法（虚假标识）为由，对位于东京都品川区的神户制钢所东京总部进行了入户搜查。

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千叶大学医学系附属医院宣布院内发生9起医生漏看CT影像的医疗事故,其中有两名癌症患者已因此贻误治疗时机而死亡。22日，兵库县立癌症中心宣布该中心在对某接受过宫颈癌手术的患者进行CT影像诊断时漏看了肺部转移，任由病情发展了三年时间。25日，横滨市立大学宣布，11名曾在市内附属医院和附属市民综合医疗中心就诊的患者因主管医生忽视了影像诊断报告而未被诊断出癌症。其中一人已死于癌症。

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9日至11日，明仁天皇和皇后访问福岛县，出席全国植树节活动，并视察了东日本大地震重建情况。明仁天皇将于明年4月末退位，预计这是他最后一次访问东北灾区。

一列由东京发往大阪的东海道新干线在新横滨站至小田原站区间行驶时，一名男子持刀砍人，造成一人死亡，两人受伤。该男子因涉嫌杀人未遂被当场逮捕。

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针对在1966年静冈县“袴田案件”中被判死刑，2014年静冈地方法院决定重审后获释的袴田严（82岁）的上诉裁判，东京高等法院审理后撤销了地方法院的决定，驳回了重审请求。律师团不服高院判决，于18日向最高法院提出了特别抗诉。

隶属于美军嘉手纳基地的一架F15战斗机在那霸市海域坠毁。飞行员紧急弹出，得到了自卫队的营救。应冲绳县要求，美国空军一度停止了该款战机的飞行，并于13日重新开始飞行训练。

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提出将成人年龄下调至18岁的修订版民法在参议院全体会议上以执政党多数赞成获得通过。女性的可结婚年龄从16岁上调至18岁，男女均为18岁。2022年4月1日起施行。

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东京电力控股公司的小早川智明总经理在福岛县政府办公楼内与内堀雅雄知事会面，表示将“研究废弃福岛县第二核电站（福岛县楢叶町、富冈町）全部四座核反应堆”。这是东电首次就福岛第二核电站问题明确提出“废弃反应堆”的方针。

河野太郎外相与美国国务卿蓬佩奥、韩国外长康京和在韩国外交部举行了会谈。日美韩确认了合作方针，将共同致力于推动实现朝鲜在12日美朝首脑会谈中承诺的“彻底无核化”。

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第86届勒芒24小时汽车耐力赛在法国西部的拉萨特赛道举行决赛，丰田首次夺得冠军。这是日本车队时隔27年再次夺冠。

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大阪府北部发生震度（日本独自的等级划分——译注）最高达6弱级别的地震。地震造成5人死亡，400多人受伤。

安倍晋三首相在参议院决算委员会上表示“最后必须亲自面对朝鲜劳动党金正恩委员长”。在美朝首脑会谈后首次国会答辩中，表达了通过日朝首脑会谈解决绑架日本人问题的强烈决心。

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围绕学校法人“加计学园”在爱媛县今治市新设兽医系问题，加计孝太郎理事长在问题曝光后首次出席了记者会。他否认了县政府文件中出现的加计理事长曾与安倍首相会面的记述内容，表示“没有相关的记忆和记录”。

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一名持刀男子在富山市某岗亭刺伤警察，夺走配枪，在附近一所小学内射击了男性保安头部等部位。警察和保安两人死亡。接警后赶来的当地警员向男子开枪，以涉嫌杀害保安未遂为由当场逮捕了该男子。

宫内厅宣布，高圆宫家三女绚子（27岁）将与供职于日本邮船公司的守谷慧（32岁）订婚。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）宣布，2014年发射的“隼2号”探测器抵达了距离地球约3亿公里的小行星“龙宫”。它将在从现在到2019年末的大约一年半时间内展开探测活动。

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俄罗斯足球世界杯小组赛H组举行最后一场比赛，虽然日本队0-1不敌波兰，但仍以小组第二名身份闯入八分之一决赛。19日，日本队以2-1战胜了哥伦比亚队。24日和塞内加尔2-2战平。

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以引入加班时间上限规定和适用旨在改善正式员工和非正式雇佣劳动者待遇差距的“同工同酬”等内容为核心的“劳动方式改革”相关法，在参议院全体会议上以执政党和日本维新会多数赞成获得表决通过。在巴林召开的联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员会决定将日本推荐的“长崎及天草地区受迫害基督教徒相关遗产”（长崎、熊本两县）列入世界文化遗产名录。