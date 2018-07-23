زلزال قو يهز أرجاء أوساكا، وزراء خارجية اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يجتمعون في سيول، اليابان تشارك في نهائيات كأس العالم بروسيا. إليكم أهم أحداث شهر يونيو/ حزيران 2018.

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الحكومة اليابانية تمنح جائزة الشعب الشرفية للمتزلج الفني على الجليد هانيو يوزورو، والذي كان قد حصل على الميدالية الذهبية الثانية على التوالي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية. وبعمر الثالثة والعشرين يصبح الأصغر على الإطلاق ممن حصلوا على هذه الجائزة، وهو أول بطل أوليمبي لدورة ألعاب شتوية يتم تكريمه.

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رائد الفضاء كاناي نوريشيغي يعود من محطة الفضاء الدولية بعد إقامة لمدة 5 أشهر ونصف، حيث كان مسافرا على متن المركبة الفضائية (سويوز) الروسية والتي هبطت في كازاخستان.

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وزارة المالية تعلن عن عقوبات تطال 20 مسؤولاً، سابقين وحاليين متورطين في فضيحة التلاعب بالوثائق المتعلقة ببيع قطعة أرض لمصلحة موريموتو غاكوئين. هذا وقد تلقى ساغاوا نوبوهيسا الذي كان آنذاك رئيساً للمكتب المالي أقصى عقوبة حيث تم إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.

طائرتان حربيتان تابعتان للقوات الأمريكية من طراز CV22 أوسبري هبطتا اضطراريا في مطار جزيرة أمامي بمحافظة كاغوشيما، دون إصابات أو أضرار.

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النيابة العامة بمنطقة طوكيو وإدارة شرطة العاصمة تداهمان مقر شركة كوبي ستيل للصلب في شيناغاوا ومكاتب أخرى، وذلك على إثر التحقيقات في التلاعب ببيانات جودة المنتجات.

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مستشفى تشيبا الجامعي يعترف بالخطأ في تشخيص تسع صور لإشاعات مقطعية محوسبة (CT)، مما أدي إلى وفاة اثنين من المرضى. وفي الثاني والعشرين من يونيو/حزيران أعلن مركز هيوغو للسرطان أنه قام بالتستر على تشخيصات خاطئة لمدة ثلاث أعوام. وفي الخامس والعشرين من نفس الشهر، اعترف مستشفى يوكوهاما الجامعي أيضًا بوجود مشاكل مثل عدم تبادل المعلومات بشكل كافٍ، الأمر الذي أدى إلى تشخيص إحدى عشرة حالة بأنها غير مصابة بالسرطان من بينهم حالة تعرضت للوفاة.

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الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو يبدأن زيارتهما إلى محافظة فوكوشيما حتى الحادي عشر من يونيو/حزيران. ويحضران مهرجان زراعة الأشجار، وينظرون في أعمال إعادة الإعمار بعد كارثة مفاعل فوكوشيما. ومن المرجح أن تكون هذه هي الزيارة الأخيرة التي يقومان بها للمناطق المتضررة من جراء تسونامي عام 2011، وذلك قبل تخلى الإمبراطور عن العرش في نهاية أبريل/ نيسان 2019.

رجل يقتل راكباً بسكين ويصيب اثنين آخرين على قطار (توكايدو شينكانسن) السريع بعد فترة وجيزة من مغادرته محطة طوكيو متجهاً إلى أوساكا. وقد تم القبض عليه في موقع الحادث.

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محكمة طوكيو العليا تنقض حكم محكمة منطقة شيزوؤكا الذي سمح بإعادة المحاكمة في قضية القتل الواقعة في عام 1966 ضد هاكامادا إيوأو، والذي كان قد تم تسريحه من حكم الإعدام في عام 2014 بعد قرار المحكمة الابتدائية. وذلك بعد أن تقدم مجموعة من المحامين بطلب استئناف خاص إلى المحكمة العليا في الثامن عشر من يونيو/ حزيران.

تحطم طائرة مقاتلة أمريكية عسكرية من طراز إف 15 تابعة لقاعدة كادينا الجوية قبالة ساحل مدينة ناها بمحافظة أوكيناوا. وقد تم إنقاذ الطيار من قبل قوات الدفاع الذاتي بعد الخروج الإضطراري الآمن من الطائرة. هذا وقد أوقف الجيش الأمريكي مؤقتًا رحلات طائرات إف 15 بعد طلب من محافظة أوكيناوا، إلا أن التدريبات على الطيران استؤنفت مرة أخرى في الثالث عشر من الشهر الماضي.

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الجلسة العامة لمجلس المستشارين توافق على خفض سن الرشد إلى 18 عاماً وتسن قانونا بذلك. على أن يتم رفع السن القانوني لزواج النساء من 16 إلى 18 عاماً، مما يجعله متماشياً مع السن القانوني للرجال. وسوف يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من أبريل/ نيسان 2022.

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رئيس شركة طوكيو للكهرباء كوبوياكاوا توموأكي يعلن أن الشركة تخطط لوقف تشغيل المفاعلات النووية الأربعة في محطة فوكوشيما الثانية بعد اجتماع مع محافط فوكوشيما أوتشيبوري ماسأو. ويعد ذلك أول بيان واضح ينم عن اعتزام الشركة وقف تشغيل المحطة.

وزير الخارجية كونو تارو يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وها في سيؤول. وقد اتفقوا على العمل معا من أجل نزع السلاح النووى الكامل من شبه الجزيرة الكورية المتفق عليه خلال القمة التي عُقدت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في الثاني عشر من يونيو/ حزيران الماضي.

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تويوتا تفوز بسباق (لومان 24 ساعة) على حلبة دي لا سارث في غرب فرنسا لأول مرة بعد مرور 27 عاما على آخر انتصار ياباني تم تحقيقه على حلبة السباق.

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زلزال بقوة ست درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني يضرب أوساكا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 400 آخرين.

متطوعون يزيلون الأنقاض من أحد المعابد التي تضررت جراء زلزال 18 يونيو/ حزيران الماضي الذي ضرب مدينة إيباراكي بمحافظة أوساكا. الصورة التُقطت في الرابع والعشرين من نفس الشهر. جيجي برس.

رئيس الوزراء شينزو آبي يصرح في لجنة ميزانية مجلس المستشارين بأنه سيتعين عليه مقابلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بنفسه. وأعرب عن رغبته القوية في حل قضية المواطنين اليابانيين المختطفين خلال فترة انعقاد القمة.

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رئيس المؤسسة التعليمية كاكي غاكوئين كاكي كوتاروه يعقد مؤتمره الصحفي الأول منذ ظهور المشاكل المتعلقة بالبناء المقرر تشييده من قبل مؤسسته التعليمية لكلية طب بيطري في مدينة إيماباري بمحافظة أهيمي. وينفي كذلك مقابلة رئيس الوزراء آبي، الأمر الذي يتناقض مع السجلات الحكومية في المحافظة.

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رجل يطعن ضابطاً في أحد أكشاك الشرطة بمدينة توياما، حيث استولى على مسدسه وأطلق النار على فرد أمن في إحدى المدارس الابتدائية القريبة. كلتا الضحيتان لقيا مصرعهما في الهجوم. في حين أطلق شرطي آخر النار على المتهم واعتقله.

وكالة البلاط الإمبراطوري تعلن أن أياكو أميرة تاكامادو إحدى أعضاء العائلة الإمبراطورية سيتم خطبتها على موريا كي، الموظف في شركة (نيبون يوسن) للشحن.

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وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا تعلن أن المسبار الياباني هايابوسا 2، والذي قد تم إطلاقه في عام 2014 حقق هدفه بوصوله إلى الكويكب ريوغو، والذي يقع على بعد 300 مليون كيلومتر عن الأرض، وسوف يجري عمليات رصد للكويكب لمدة 18 شهرًا تقريبًا.

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على الرغم من خسارتها 0-1 أمام بولندا في آخر مبارياتها بالمجموعة الثامنة، إلا أن منتخب اليابان استطاع الوصول إلى الأدوار الإقصائية بكأس العالم روسيا 2018. وقد تغلبت اليابان على كولومبيا 2-1 في 19 يونيو/ حزيران، وتعادلت 2-2 مع السنغال في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

ماكينو توموأكي (رقم 20) بصحبة لاعبي المنتخب الياباني يحتفلون بالصعود إلى دور الـ 16 بكأس العالم في فولغوغراد بروسيا، في 28 يونيو/حزيران 2018. جيجي برس.

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البرلمان الياباني يسن مشروع قانون لإصلاح آلية العمل مع تصويت بالأغلبية في إحدى الجلسات العامة لمجلس المستشارين. ويشمل القانون تشريعاً يضع حد أقصى لعدد ساعات العمل الإضافي وحتمية الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي.

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المواقع الأثرية للمسيحيين المتخفين (مصطلح يُستخدم لوصف المسيحيين أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في اليابان والذين اضطروا إلى التخفي وممارسة الشعائر المسيحية خُفية خلال عصر الإضطهادات إبان حقبة إيدو) في منطقة ناغازاكي تُسجل من قبل اليونسكو كمواقع للتراث العالمي، وذلك في اجتماع عقد بالبحرين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)