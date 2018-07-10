Séisme de magnitude 6,1 à Osaka, attaque meurtrière dans le TGV japonais et qualification du Japon pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football en Russie : retour sur les évènements marquants du mois de juin 2018 au Japon.

Vendredi 1er

Le gouvernement a décidé d'attribuer le Prix d'honneur de la nation à Hanyû Yuzuru (23 ans), qui a remporté la médaille d'or de patinage artistique des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, conservant ainsi son titre olympique obtenu 4 ans auparavant. C'est le plus jeune lauréat de l'histoire, ainsi que le seul sportif des Jeux olympiques d'hiver à recevoir cette récompense.

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Hanyû Yuzuru au sommet

Dimanche 3

L'astronaute Kanai Norishige, en mission sur la Station spatiale internationale (SSI) depuis décembre dernier, est rentré sur Terre à bord d'un vaisseau spatial russe Soyouz sur les steppes du Kazakhstan, en Asie centrale.

Lundi 4

Dans le cadre du scandale Moritomo Gakuen, le ministère des Finances a décidé de sanctionner 20 de ses fonctionnaires, ainsi que de suspendre pendant trois mois (la plus lourde sanction) l'ancien directeur de l’Agence nationale des impôts Sagawa Nobuhisa.

Deux appareils de transport CV 22 Osprey de l'US Air Force, prochainement déployés sur la base de Yokota (à Fussa, dans la banlieue ouest de Tokyo), ont atterri d'urgence à l'aéroport d'Amami, dans la préfecture de Kagoshima. Il n'y a pas eu de blessé et aucun avion civil n'a été endommagé.

Mardi 5

Le bureau du procureur et le département de la police métropolitaine de Tokyo ont effectué une perquisition au siège de Kobe Steel (Kobelco) dans l'arrondissement de Shinagawa à Tokyo. L'entreprise est soupçonnée de falsification de contrôles de qualité de produits en aluminium et en cuivre.

Vendredi 8

L'hôpital universitaire de Chiba a annoncé avoir commis des erreurs dans le diagnostic des résultats de scanner de tomodensitométrie (TDM) de 9 patients, causant la mort de 2 patients atteints de cancer. Le 22 juin, le Hyogo Cancer Center a à son tour révélé un cas similaire : les médecins du centre n'ont pas réussi à identifier la migration de cellules cancéreuses vers les poumons d'une patiente qui avait subi une opération contre un cancer du col utérin. Ils ont mis trois ans à reconnaître leur erreur. Trois jours plus tard, d'autres erreurs médicales ont été dévoilées par l'hôpital universitaire de Yokohama : un médecin a négligé de lire plusieurs rapports de diagnostic de résultats TDM, ne permettant pas d'identifier les cancers de 11 patients. L'hôpital a révélé qu'un des patients avait par la suite succombé à son cancer.

Samedi 9

L'empereur et l'impératrice du Japon ont entamé une visite de la préfecture de Fukushima jusqu'au 11 juin pour assister à une cérémonie nationale de plantation d'arbres et pour observer la progression des travaux de reconstruction des lieux détruits par le tremblement de terre et le tsunami de 2011. Cette visite du couple impérial des zones touchées par le séisme et le tsunami est probablement la dernière avant l’abdication de l’empereur en avril prochain.

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Le 30 avril 2019, l’empereur Akihito abandonnera son trône

Un homme a tué un passager et en a blessé deux autres au couteau et à la hachette dans le Shinkansen de la ligne Tôkaidô, entre la gare de Shin-Yokohama et Odawara.

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Lundi 11

La Haute Cour de justice de Tokyo a refusé la réouverture en 2014 de l' « affaire Hakamada ». L’ancien boxeur professionnel Hakamada Iwao avait été condamné à la peine de mort pour une série de meurtres perpétrés en 1966 dans la préfecture de Shizuoka, jusqu'à ce que le tribunal du district de Shizuoka décide en 2014 d'ouvrir un nouveau procès et de le relâcher suite à des tests ADN négatifs. Mais la Haute Cour a réfuté ses tests. Le 18 juin, les avocats de l'accusé ont fait appel à la Cour suprême.

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Un avion de chasse F15 déployé sur la base américaine de Kadena s'est écrasé au large de la ville de Naha. Le pilote, qui s’est éjecté de l’appareil, a été secouru par les Forces japonaises d'autodéfense. L'US Air Force a momentanément gardé ses F15 à terre suite à la demande des autorités préfectorales d'Okinawa. Les vols ont repris deux jours plus tard.

Mercredi 13

Le projet de loi de révision du Code civil, qui fait passer l'âge de la majorité de 20 à 18 ans, a été adopté par la Chambre des conseillers, notamment grâce aux votes du Parti libéral-démocrate. L'âge légal du mariage des femmes passe de 16 ans à 18 ans, comme les hommes. L'âge à partir duquel il est possible de boire de l'alcool et de fumer reste à 20 ans. La nouvelle législation entrera en vigueur en avril 2022.