台風21号の四国・近畿縦断と北海道地震発生で相次いだ列島の被害、テニス全米オープンで大坂なおみ選手が初優勝、日米が新たな2国間貿易交渉開始で合意など、2018年9月の日本の出来事を振り返る。

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経団連の中西宏明会長は、2021年春以降入社の学生の採用活動に関し、大企業が中心の会員各社を対象に面接の解禁時期などを定めたルールを廃止する意向を表明した。

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気象庁は、夏（6～8月）の天候まとめを発表した。東日本の平均気温は平年を1.7度上回り、1946年の統計開始以来最も高かった。

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台風21号が非常に強い勢力を保ったまま四国に上陸し、近畿、東海地方を中心に大きな被害が出た。関西国際空港は高潮の影響で滑走路が水没し、閉鎖。連絡橋にタンカーが衝突したほか、旅行客ら8000人が空港に孤立した。

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国民民主党は、代表選のための臨時党大会を開き、玉木雄一郎共同代表（49）が津村啓介衆院議員（46）を破り、新代表に選出された。

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北海道の胆振地方中東部を震源とする地震があり、北海道厚真町で震度7の揺れを観測した。土砂崩れや家屋倒壊が多数発生して40人が死亡。一時は道内の全約295万戸が停電した。

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スルガ銀行のシェアハウス関連の不正融資を調査している第三者委員会が、不正を「組織的」と認定する報告書を公表。不正は「組織的な問題と認定している」と指摘。創業家出身の岡野光喜会長、米山明広社長など役員5人が引責辞任した。

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テニスの全米オープン女子シングルス決勝で、大坂なおみ（20）がセリーナ・ウィリアムズ（米国）を破り、初優勝した。日本選手が四大大会のシングルスを制したのは男女を通じ史上初めて。

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農林水産省は、岐阜市の養豚場で家畜伝染病の「豚コレラ」に感染した豚が見つかったと発表した。国内で豚コレラが確認されたのは1992年12月の熊本県以来、26年ぶり。

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神奈川県座間市のアパートで男女9人の遺体が見つかった事件で、東京地検立川支部は、9人への強盗・強制性交殺人と強盗殺人などの罪で白石隆浩容疑者（27）を起訴した。

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安倍晋三首相は、ウラジオストクで開かれた「東方経済フォーラム」全体会合で、ロシアのプーチン大統領から日ロ平和条約について「年末までにいかなる前提条件もなしで締結しよう」と提案された。また、安倍首相はウラジオストクで中国の習近平国家主席とも会談。10月の首相訪中に向け、最終調整することで一致した。

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歌手の安室奈美恵さん（40）が引退。15日にはラストライブとなる音楽イベントが沖縄県宜野湾市で開かれた。防衛省は、南シナ海で海上自衛隊の潜水艦「くろしお」などが訓練を行ったと発表した。同省によると、練習艦以外の潜水艦が南シナ海で訓練するのは初めて。仙台市の交番で、勤務中の清野裕彰巡査長（33）が刃物を持った男に刺殺された。交番にいた男性巡査部長（47）が男に向けて発砲。男も死亡した。自民党総裁選で、安倍晋三首相（64）が石破茂元幹事長（61）を破、連続３選を果たした。得票は首相553票に対し、石破氏も地方票を中心に254票を獲得し健闘した。仮想通貨交換業者のテックビューロ（大阪市）は、システムへの不正アクセスにより、ビットコインなど仮想通貨が外部に流出したと発表した。流出額は約70億円相当。政府は、閣議で文部科学省の一連の汚職事件を受け、同省の戸谷一夫事務次官（61）と高橋道和初等中等教育局長（57）の辞任を了承した。宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、探査機「はやぶさ2」が投下した2台の小型探査ロボットが小惑星「りゅうぐう」への着地に成功したと発表した。着地後に別の地点に移動することにも成功した。小惑星など重力の小さい天体上で、探査機が移動に成功したのは世界初という。四国電力の伊方原子力発電所3号機の運転を差し止めた広島高裁の仮処分決定について、同高裁は四国電力の異議を認め仮処分を取り消した。大相撲の元横綱貴乃花親方（46）が、日本相撲協会に退職届を提出した。新潮社は、LGBT（性的少数者）に関する論文掲載を巡り批判を受けていた月刊誌「新潮45」を既刊の10月号までで休刊すると発表した。安倍晋三首相は、トランプ米大統領とニューヨークで会談。日米間の貿易・投資を拡大する物品貿易協定（TAG）締結に向け、農産品などの関税を含む2国間交渉に入ることで合意した。大阪府富田林署に拘留中の8月、弁護士との接見後に逃走していた樋田淳也容疑者（30）＝強制性交容疑などで逮捕＝が、山口県内の道の駅で窃盗容疑で現行犯逮捕された。翁長雄志知事の死去に伴う沖縄県知事選が投開票され、米軍普天間飛行場の名護市辺野古沖の移設阻止を掲げた翁長後継の玉城デニー氏（58）が初当選した。