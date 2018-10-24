إعصار جيبي الاستوائي يضرب أراضي اليابان. وقوع زلزال بمحافظة هوكايدو مسبباً أضرارا بالغة. لاعبة كرة المضرب المحترفة أوساكا نعومي تصبح أول لاعبة يابانية تفوز بإحدى بطولات الغراند سلام الفردية وذلك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. اليابان والولايات المتحدة تتفقان على بدء مفاوضات حول اتفاقية التجارة الثنائية. كانت هذه العناوين الرئيسية لأهم أحداث اليابان لشهر سبتمبر/ أيلول 2018.

3

رئيس اتحاد الأعمال الياباني ناكانيشي هيروأكي يعلن عن خطط لإلغاء المبادئ التوجيهية للشركات بشأن جداول توظيف الخريجين الجامعيين، وذلك بدءاً من الطلاب المقرر تخرجهم في ربيع عام 2021.

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تنشر تقريرا عن حالة الطقس في صيف 2018. وتبين أن متوسط درجات الحرارة في شرق اليابان تجاوزت درجات الحرارة السنوية الاعتيادية بمقدار 1,7 درجة، وبذلك يعتبر الصيف الماضي الأكثر حرارة منذ بداية تسجيل بيانات درجات الحرارة في عام 1946.

4

إعصار جيبي يضرب جزيرة شيكوكو بقوة كبيرة مخلفاً أضراراً بالغة في منطقة كانساي ومنطقة توكاي. حيث غمرت الأمواج العالية مدارج الإقلاع والهبوط بمطار كانساي الدولي، واصطدمت ناقلة وقود بالجسر الرابط بين المطار والمدينة، تاركة خلفها 8000 راكباً محاصرين بالمطار.

تاماكي يوإيتشيرو يهزم تسومورا كيسوكي في انتخابات رئاسة الحزب الشعبي الديمقراطي.

6

وقوع زلزال مركزه الجوفي بإقليم إيبوري في محافظة هوكايدو مسبباً هزة قدرها 7 درجات بمقياس شدة الزلزال الياباني في بلدة أتسوما. أسفر عن مقتل 40 شخصا جراء الانزلاقات الأرضية وانهيار الأبنية. وقد انقطعت الكهرباء مؤقتاً في جميع مباني المحافظة البالغ عددها 2,95 مليون مبنى.

سفوح التلال بعد تعرضها للانهيارات الأرضية التي ضربت مساحات شاسعة منها. الصورة التقطت من سماء مدينة أتسوما بمحافظة هوكايدو في 6 سبتمبر/ أيلول 2018. جيجي برس.

7

إحدى اللجان الخارجية المكلفة بالتحقيق في المخالفات الواقعة بمصرف سوروغا تنشر تقريراً واصفة ما يحدث به بالخلل النظامي. هذا وقد قدم خمسة من المديرين التنفيذيين استقالتهم، من ضمنهم الرئيس أوكانو ميتسويوشي أحد أعضاء العائلة المؤسسة، بالإضافة إلى الرئيس يونياما أكيهيرو.

8

أوساكا نأومي تهزم سيرينا ويليامز في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لفردي السيدات لتصبح أول لاعبة كرة مضرب يابانية تفوز بإحدى بطولات الغراند سلام للمسابقات الفردية.

أوساكا نأومي في إحدى مباريات بطولة بان باسيفيك المفتوحة في طوكيو في 19 سبتمبر/ أيلول 2018. جيجي برس.

9

وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية تعلن اكتشاف إحدى حالات حمى الخنازير في مزرعة للخنازير في مدينة غيفو بمحافظة غيفو. وتعد هذه هي الحالة الأولى من نوعها في اليابان منذ ديسمبر/ كانون الأول 1992.

10

مكتب المدعي العام في منطقة طوكيو يوجه الاتهام بحق شيرايشي تاكاهيرو لارتكابه جرائم سطو وقتل تسعة أفراد في شقته بمدينة زاما بمحافظة كاناغاوا في عام 2017.

12

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح إبرام معاهدة سلام مع اليابان بحلول نهاية العام دون شروط مسبقة على هامش حضور رئيس الوزراء شينزو آبي المنتدى الاقتصادي الشرقي بمدينة فلاديفوستوك بروسيا. كما تحدث آبي أيضا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في فلاديفوستوك كجزء من الاستعدادات لزيارته للصين في أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

15

وفاة الممثلة كيكي كيرين المعروفة بأدوارها التلفزيونية وأفلامها التي لا تنسى، عن عمر يناهز الخامسة والسبعين عاما.

كيكي كيرين تروي فيلماً وثائقياً في يونيو/ حزيران 2014. جيجي برس.

16

اعتزال مغنية البوب أمورو نامي عالم الاستعراض في سن الأربعين بعد حفلة موسيقية حية ختامية أقيمت في غينوان بمحافظة أوكيناوا في اليوم السابق لقرار الاعتزال.

17

وزارة الدفاع اليابانية تعلن أن الغواصة البحرية (كوروشيأو) التابعة لقوات الدفاع الذاتي قد شاركت في إحدى التدريبات العسكرية في بحر الصين الجنوبي. وباستثناء غواصات التدريب، فهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها غواصة يابانية في مثل هذا النوع من التدريبات في المنطقة.

19

مقتل ضابط شرطة يدعى سينو هيروأكي على يد مسلح يحمل سكيناً هجم عليه في مخفر للشرطة في مدينة سينداي بمحافظة مياغي. وقد لقي المعتدي أيزاوا يوتا مصرعه رميا بالرصاص من شرطي آخر كان موجود في مسرح الأحداث.

20

رئيس الوزراء شينزو آبي يتغلب على إيشيبا شيجيرو في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي بأغلبية 553 صوتاً مقابل 254، محققاً بذلك فوزه بفترة رئاسة ثالثة على التوالي.

شركة تطوير البرمجيات ”تيك بيرو“ الشركة المشغلة لعمليات صرف العملة المعماة والتي تتخذ من أوساكا مقراً لها تعلن أن هجوماً إلكترونياً وقع على عمليات الصرف الإلكترونية ”Zaif“ أدى إلى خسائر بلغت قيمتها حوالي 7 مليارات ين ياباني من البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.

21

نائب وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا توداني كازو والمدير العام لمكتب التعليم الابتدائي والثانوي في الوزارة تاكاهاشي ميتشيياسو يستقيلان من منصبهما على خلفية تورطهما في سلسلة من فضائح الفساد.

22

وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ”جاكسا“ تعلن أن اثنين من المستكشفات الروبوتية الصغيرة التي تم إطلاقها من المركبة الفضائية ”هايابوسا 2“ قد نجحت في الهبوط على الكويكب (ريوغو). كما نجحوا في الانتقال إلى جزء آخر من الكويكب. وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها مستكشف روبوتي من التحرك على سطح جسم فلكي منخفض الجاذبية.

25

المحكمة العليا في هيروشيما تقبل الاستئناف المقدم من شركة شيكوكو للكهرباء الذي يطالب بإلغاء أمر قضائي يأمر بتعليق العمل بالمفاعل 3 في محطة إيكاتا النووية بمحافظة إهيمي.

لاعب السومو السابق تاكانوهانا الحاصل على رتبة اليوكوزونا يقدم استقالته إلى اتحاد السومو الياباني.

دار النشر (شينتشوشا) تعلن أنها ستعلق إصدار شهر أكتوبر/ تشرين الأول من مجلة (شينتشو 45) بعد انتقادات لمقال عن التحيز ضد الأقليات الجنسية.

26

رئيس الوزراء آبي يجري مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، اتفقا على إثرها الطرفان على بدء المفاوضات بشأن التعريفات الجمركية، بما في ذلك المنتجات الزراعية، بهدف إبرام اتفاقية تجارية متعلقة بالسلع المتبادلة وتوسيع التجارة الثنائية والاستثمار.

29

القبض على هيدا جونيا المشتبه به لاتهامه بالاغتصاب وغيره من الجرائم الأخرى والذي كان قد فر من مخفر للشرطة في محافظة أوساكا في أغسطس/ آب الماضي أثناء محاولته السرقة من أحد المتاجر في محافظة ياماغوتشي بعد 48 يوماً من الفرار.

30

انتخاب تاماكي دينّي محافظاً لمحافظة أوكيناوا على خلفية معارضته لنقل إحدى القواعد العسكرية الأمريكية إلى خليج هينوكو بمدينة ناغو. وقد أجريت الانتخابات بعد وفاة المحافظ السابق أوناغا تاكيشي، والذي كان هو الآخر بدوره معارضاً لخطة نقل القاعدة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)