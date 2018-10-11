Terrible tremblement de terre à Hokkaido, passage d’un violent typhon dans les régions de Shikoku et de Kinki, victoire d'Osaka Naomi à l'US Open de tennis et Abe Shinzô nommé président du PLD pour un troisième mandat : retour sur les évènements marquants du mois de septembre 2018.

Lundi 3

Le président du Keidanren (syndicat patronal des entreprises du Japon), Nakanishi Hiroaki, a dévoilé son intention de supprimer des règles relatives au recrutement de jeunes diplômés universitaires à partir du printemps 2021, en particulier l'interdiction pour les entreprises membres d'organiser des entretiens d'embauche avant une certaine date.

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L’Agence météorologique du Japon a dévoilé ses chiffres pour les mois de juin, juillet et août 2018. La température dans l'est du Japon était 1,7 degré au-dessus de la moyenne, soit la plus élevée depuis le début des statistiques en 1946.

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Mardi 4

Le violent typhon Jebi a accosté sur l'île de Shikoku, causant d'importants dégâts en particulier dans les régions de Kinki et de Tôkai. L'aéroport international du Kansai a été temporairement fermé, suite à l'inondation d'une de ses pistes et de la collision d'un pétrolier avec le pont menant au complexe aéroportuaire. Près de 8 000 voyageurs se sont retrouvés bloqués dans l'aéroport.

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[Vidéo] Typhon Jebi : des dégâts humains et matériels dans la région d’Osaka et Kyoto

Trois célèbres statues enlevées avant l’arrivée du typhon Jebi

Jeudi 6

Un séisme de magnitude 6,7 a frappé la sous-préfecture d'Iburi dans le sud d'Hokkaidô. De nombreux glissements de terrain et effondrements d'habitations causent la mort de 40 personnes. Environ 2,95 millions de logements étaient privés d'électricité.

Un glissement de terrain de grande envergure s'est produit dans la ville d'Atsuma. Photo prise depuis un avion dans la matinée du 6 septembre 2018. (Jiji Press)

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Très puissant séisme au nord du Japon, et des dégâts de grande ampleur

Vendredi 7

Un groupe indépendant enquêtant sur des cas de fraudes au sein de la Suruga Bank a publié son rapport, qui conclut que des irrégularités ont été commises de manière organisée. Cinq membres du conseil d'administration ont démissionné, dont le président et le PDG.

Samedi 8

La joueuse de tennis japonaise Osaka Naomi a remporté la finale dames de l'US Open face à l'Américaine Serena Williams. Elle devient ainsi la première Japonaise à remporter un tournoi du Grand Chelem (hommes et femmes confondus).

Osaka Naomi au tournoi de Tokyo, après sa victoire à l'US Open, le 19 septembre 2018 à l'Arena Tachikawa Tachihi à Tokyo. (Jiji Press)

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Osaka Naomi bat Serena Williams et fait rentrer le Japon dans l’histoire du tennis

Dimanche 9

Le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a annoncé que des porcs infectés par la peste porcine avaient été découverts dans un élevage dans la préfecture de Gifu. Le dernier cas de peste porcine au Japon remonte à décembre 1992 dans la préfecture de Kumamoto, soit 26 ans plus tôt.

Lundi 10

Le Bureau du procureur du district de Tokyo a lancé des poursuites contre Shiraishi Takahiro pour vol, viol et homicide volontaire. Près d’un an plus tôt, neuf cadavres avaient été retrouvés dans son appartement situé dans la ville de Zama (préfecture de Kanagawa).

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