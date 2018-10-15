21号台风纵贯四国和近畿地区；北海道发生地震，日本列岛接连受灾；大坂直美首夺美国网球公开赛冠军；日美同意启动新一轮双边贸易谈判……，请看2018年9月日本要闻回顾。

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日本经济团体联合会会长中西宏明表示，考虑从2021年春开始，废除其为大企业等各家会员企业设置的有关招聘规定，其中包括对应届毕业生进行面试的开始时间等。

日本气象厅公布了今夏（6～8月）天气总结报告。东日本地区的平均气温较常年升高1.7度，达到1946年开始实施统计以来的最高水平。

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21号台风“飞燕”从四国强势登陆，以近畿和东海为中心的广大地区遭受了严重损失。受潮水高涨影响，关西国际机场跑道被淹关闭。强风导致一艘油轮撞上机场与陆地之间的联络桥，8000名旅客被迫滞留机场。

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国民民主党召开临时党大会选举党首，联合党首玉木雄一郎（49岁）击败众议员津村启介（46岁）当选。

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北海道发生里氏6.7级地震，震中位于胆振地区中东部，北海道厚真町测得烈度达7级的剧烈晃动。多处发生塌方和房屋损毁，共计造成40人遇难。地震一度导致全境内约295万户家庭停电。

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（视频）北海道地震引发山体滑坡 房屋遭掩埋

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负责调查骏河银行违规提供租赁房产融资问题的第三方委员会发布报告，认定该银行存在“有组织的”违规行为，指出“已经认定违规行为属于有组织性质的问题”。身为创始人的董事长冈野光喜、总经理米山明宏等五名董事会成员引咎辞职。

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大坂直美（20岁）在美国网球公开赛女子单打决赛中击败小威廉姆斯（美国），首次夺得该赛事冠军，成为历史上首位在网坛四大赛事中夺得单打冠军的日本选手。

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农林水产省宣布，在岐阜市某养猪场发现了感染猪霍乱（猪瘟）的病猪。这是日本国内时隔26年再次确认出现猪瘟，上一次的疫情发生在1992年12月的熊本县。

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针对神奈川县座间市某公寓内发现九具男女遗体的案件，东京地方检察厅立川支部以抢劫、强奸杀人、抢劫杀人等罪名对嫌疑人白石隆浩（27岁）提起诉讼。

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在符拉迪沃斯托克召开的“东方经济论坛”全体会议上，俄罗斯总统普京向安倍晋三首相提议“年底前签署不设前提条件的日俄和平条约”。另外，安倍首相还在当地与中国国家主席习近平举行了会谈。双方一致同意就安倍首相10月访华展开最终协调。

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因出演《时间》《寺内贯太郎一家》等电视剧而深受观众喜爱，凭借个性化的表演展现了独特魅力的女演员树木希林离世，享年75岁。

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歌手安室奈美惠（40岁）引退。15日在冲绳县宜野湾市举办了相当于告别演出的音乐会。

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防卫省宣布，海上自卫队的“黑潮”号潜水艇等舰船在南中国海实施了训练活动。该省表示，这是除了练习舰以外的潜水艇首次在南中国海展开训练。

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仙台市某派出所内执勤巡查长清野裕彰（33岁）遭一名持刀男子刺杀。派出所内的另一名男性巡查部长（47岁）向行凶男子开枪，并将其击毙。

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安倍晋三首相（64岁）在自民党党首选举中击败前干事长石破茂（61岁），实现三连任。得票方面，安倍首相获得了553票，而石破茂也表现出色，获得了以地方票为主的254票。

虚拟货币交易公司Tech Bureau（大阪市）宣布，系统遭到非法入侵，导致比特币等虚拟货币失窃，总价值大约相当于70亿日元。

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政府召开内阁会议，批准了牵涉文部科学省系列腐败案件的该省事务次官户谷一夫（61岁）和初级中级教育局长高桥道和（57）的辞职申请。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）宣布，小行星探测器“隼鸟2号”投下的两台小型探测机器人已经在小行星“龙宫”上成功着陆，并且顺利移动到了其他地点。据悉，这是人类探测器首次在小行星等重力较小的天体上成功实现移动。

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广岛高等法院认同四国电力公司的申诉，撤销了此前要求该公司伊方核电站3号机组停止运转的临时处理决定。

大相扑前横纲贵乃花教练（46岁）向日本相扑协会提交了辞职信。

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新潮社宣布，因刊登性少数群体（LGBT）相关论文而受到谴责的月刊杂志《新潮45》将在已经发行的10月号之后停刊。安倍晋三首相在纽约与美国总统特朗普举行会谈。双方同意，为签署旨在扩大日美贸易投资的货物贸易协定（TAG），两国将启动包括农产品关税在内的双边谈判。8月因涉嫌强奸等被捕的犯罪嫌疑人樋田淳也（30岁），在大阪府富田林警署拘留期间和律师见面后逃跑，在山口县的内之道车站因盗窃被现场逮捕。在翁长雄志知事去世后举行的冲绳县知事选举进行了投计票，翁长的接班人、宣称将阻止美军普天间基地迁至名护市边野古海域的玉城丹尼（58岁）首次当选。