El tifón Jebi y un terremoto en Hokkaidō provocan grandes daños, Ōsaka Naomi se convierte en la primera tenista japonesa en ganar un Grand Slam individual en el Abierto de EE. UU., y Japón y los Estados Unidos acuerdan comenzar las negociaciones de un acuerdo bilateral de comercio. Les ofrecemos un resumen de las principales noticias del pasado mes de septiembre en Japón.

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Nakanishi Hiroaki, presidente del Keidanren (la patronal japonesa), anuncia un plan para abolir las directrices por las que las empresas establecen un calendario de reclutamiento de los recién licenciados, comenzando con los estudiantes que terminarán sus estudios en la primavera de 2021.

La Agencia Meteorológica de Japón publica un informe sobre la climatología en el verano de 2018. De él se extrae que la temperatura media en el este de Japón superó en 1,7 ºC lo habitual en años anteriores, y que fue el verano más caluroso desde que comenzasen a recogerse estos datos en 1946.

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El tifón Jebi llega a la costa de Shikoku con una fuerza considerable, provocando los mayores daños en las regiones de Kansai y Tōkai. Las grandes olas provocadas por el tifón sumergen las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Kansai, y un buque cisterna choca contra el puente que lo conecta con el resto de la prefectura, dejando a 8.000 pasajeros bloqueados en el aeropuerto.

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Tamaki Yūichirō vence a Tsumura Keisuke en unas elecciones internas para liderar el Partido Democrático del Pueblo.

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Un sismo con hipocentro en la región de Iburi en Hokkaidō provoca un temblor de intensidad 7 en la escala japonesa en la ciudad de Atsuma. Un total de 40 personas pierden la vida en numerosos corrimientos de tierra y desplomes de edificios. El suministro eléctrico queda interrumpido temporalmente para la totalidad de los 2,95 millones de edificios de la prefectura.

Una amplia zona de colinas quedó destrozada por los corrimientos de tierra. Esta imagen aérea fue tomada en Atsuma, Hokkaidō, el 6 de septiembre de 2018. (© Jiji)

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Una comisión de terceros dedicada a la investigación de las irregularidades en el Banco Suruga publica un informe en el que se describen estas como un problema sistémico. Cinco ejecutivos del banco dimiten, incluyendo el presidente del consejo de administración Okano Mitsuyoshi, miembro de la familia fundadora, y el presidente Yoneyama Akihiro.

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Ōsaka Naomi derrota a Serena Williams en la final de la competición femenina individual del Abierto de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera tenista japonesa en ganar un Grand Slam.

Ōsaka Naomi durante el Abierto Pan Pacífico celebrado en Tokio, el 19 de septiembre de 2018. (© Jiji)

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El Minsiterio de Agricultura, Silvicultura y Pesca anuncia que ha descubierto varios casos de peste porcina en una granja de cerdos en Gifu, en la prefectura homónima. Es el primer caso detectado en Japón desde diciembre de 1992.

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La Oficina de Fiscales Públicos del Distrito de Tokio imputa a Shiraishi Takahiro por el robo y asesinato de nueve personas en su apartamento de Zama, en la prefectura de Kanagawa en 2017.

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Ante la presencia del primer ministro Abe Shinzō en el Foro Económico Oriental celebrado en Vladivostok, el presidente ruso Vladímir Putin propone concluir un tratado de paz con Japón para finales del año sin condiciones previas. Abe habla asimismo con el presidente chino Xi Jinping como parte de los preparativos para su próxima visita a China en octubre.

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La actriz Kiki Kirin, conocida por sus papeles memorables en la televisión y el cine, fallece a la edad de 75 años.

Kiki Kirin narrando un documental en junio de 2014. (© Jiji)

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La cantante Amuro Namie se retira del mundo del espectáculo a la edad de 40 años tras un último concierto celebrado en Ginowan, en la prefectura de Okinawa, el 15 de septiembre.

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El Ministerio de Defensa anuncia que el submarino Kuroshio de la Fuerza Marítima de Autodefensa participó en unas maniobras militatres en el Mar de la China Meridional. Sin contar los submarinos de entrenamiento, es la primera vez que un submarino japonés participa en un ejercicio de este tipo en la región.

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El agente Seino Hiroaki es asesinado a cuchilladas por un atacante en un puesto de policía en Sendai, en la prefectura de Miyagi. El atacante, Aizawa Yūta, es abatido a tiros por otro policía en la escena del crimen.

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El primer ministro Abe derrota a Ishiba Shigeru en las elecciones para liderar el Partido Liberal Democrático por 553 votos a 254, consiguiendo así hacerse con su tercer mandato consecutivo.

La empresa gestora de criptodivisas Tech Bureau, situada en Osaka, anuncia que un ataque informático en su sistema de cambio de divisas Zaif ha provocado pérdidas de 7.000 millones de yenes en bitcoin y otras criptomonedas.

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El viceministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología Todani Kazuo y el director general de la Oficina para la Educación Primaria y Secundaria del ministerio Takahashi Michiyasu dimiten a causa de su relación con una serie de escándalos de corrupción.

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La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA, por sus siglas en inglés) anuncia que dos pequeñas sondas robóticas desplegadas desde la nave Hayabusa2 han logrado aterrizar en el asteroide Ryūgū. Ambas sondas logran también trasladarse a otra parte de este asteroide. Es la primera vez que un explorador robótico logra moverse en la superficie de un cuerpo astronómico de baja gravedad.

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El Tribunal Superior de Hiroshima acepta la apelación de la Compañía Eléctrica de Shikoku, invalidando el mandato judicial que ordena la parada del reactor 3 en la central nuclear de Ikata, situada en la prefectura de Ehime.

El ex yokozuna Takanohana presenta su dimisión en la Asociación Japonesa de Sumō.

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La editorial Shinchōsha anuncia que suspenderá la edición de octubre de la revista Shinchō 45 tras las críticas a un artículo por presentar prejuicios contra las minorías sexuales.El primer ministro Abe habla con el presidente estadounidense Donald Trump en Nueva York. Ambos líderes acuerdan comenzar las negociaciones en torno a los aranceles, incluyendo los de los productos agrícolas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo comercial sobre productos, que expandirá el comercio bilateral y las inversiones.Hida Jun’ya, un fugitivo acusado de violación y otros crímenes que escapó de una comisaría en la prefectura de Osaka en agosto, es arrestado por hurto en la prefectura de Yamaguchi tras 48 días en busca y captura.Tamaki Denny es elegido para ser el nuevo gobernador de la prefectura de Okinawa como candidato de una plataforma que se opone al tralado de una base militar estadounidense a Henoko, en la ciudad de Nago. Las elecciones se celebraron tras el fallecimiento del anterior gobernador, Onaga Takeshi, que también se oponía al plan de traslado de la base.