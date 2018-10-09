Ущерб от стихийных бедствий по всему архипелагу: тайфун №21 в регионах Сикоку и Кинки, землетрясение на Хоккайдо. Победа Осака Наоми на Открытом чемпионате США по теннису, соглашение начать переговоры о новом двустороннем торговом договоре между Японией и Соединёнными Штатами, а также другие события сентября 2018 года в Японии.

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Председатель Федерации бизнеса Японии (Кэйданрэн) Наканиси Хироаки выразил намерение отменить правила, устанавливающие для компаний-членов организации, главным образом, крупных корпораций, сроки начала проведения собеседований с будущими выпускниками-соискателями работы и другие ограничения деятельности по найму в отношении студентов, которым предстоит поступать на работу с весны 2021 года.

Метеорологическое управление Японии опубликовало статистические данные о погоде за летний период (июнь-август). Средняя температура воздуха в восточной Японии превысила многолетний средний показатель более чем на 1.7 градуса Цельсия и оказалась самой высокой со времени начала ведения учёта в 1946 году.

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Двадцать первый тайфун текущего сезона вышел на сушу на острове Сикоку, сохранив всю свою необычайную мощь, и нанёс большой ущерб, главным образом, в регионах Кинки и Токай. Из-за штормового прилива оказался затоплен и был закрыт Международный аэропорт Кансай. В мост, связывающий этот расположенный на искусственом острове аэропорт с большой землёй, врезался танкер, и 8000 пассажиров оказались блокированы в аэропорту.

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На внеочередном партийном съезде, созванном с целью избрать лидера Народной демократической партии, сопредседатель Тамаки Юитиро (49 лет) одержал победу над депутатом Палаты представителей Цуморой Кэйсукэ (46 лет) и стал новым председателем партии.

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В центральной и восточной части района Ибури префектуры Хоккайдо произошло сильное землетрясение. В городе Ацума наблюдались колебания интенсивностью семь баллов по японской семибалльной шкале. Множественные сходы оползней и разрушение домов привели к гибели 40 человек. В течение некоторого времени без света оставались в общей сложности около 2 млн 950 тыс. домов по всей префектуре.

Горные склоны, обнажившиеся в результате схода обширных оползней, утро 6 сентября 2018 года, преф. Хоккайдо, город Ацума (аэрофотосъемка с борта вертолета, арендованного Jiji Press)

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Независимый комитет, ведущий расследование ненадлежащего финансирования общежитий банком «Цуруга» опубликовал доклад, содержащий заключение о том, что нарушения носили «организованный характер». В докладе отмечается, что нарушения связаны со «структурными проблемами». Пять членов руководства банка, включая председателя правления, представителя династии основателя Окано Мицуёси, а также президента Ёнэяму Акихиро, взяли на себя ответственность за нарушения и вышли в отставку.

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В женском финальном матче Открытого чемпионата США по теннису Осака Наоми (20 лет) впервые стала чемпионкой, одержав победу над Сереной Уильямс (США). Это стало первой за всю историю победой в одиночном разряде на турнирах Большого шлема представителя Японии как среди мужчин, так и среди женщин.

Осака Наоми наносит удар в матче второго круга одиночного турнира Toray, в котором она приняла участие после победы в Открытом чемпионате США, 19 сентября 2019 г., Токио, спорткомплекс «Арина Татикава Татихи» (фотография предоставлена Jiji Press)

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Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии сообщило о выявлении инфекционного заболевания скота – холеры свиней на свиноферме в городе Гифу. В последний раз на территории страны холера свиней была обнаружена 26 лет назад, в декабре 1992 года в префектуре Кумамото.

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По делу, связанному с обнаружением в квартире в городе Зама префектуры Канагава девяти расчленённых мужских и женских тел, филиал Токийской окружной прокуратуры в Татикаве предъявил 27-летнему подозреваемому Сираиси Такахиро обвинения в убийстве 9 человек с целью грабежа, а также насильственных сексуальных действий, и других преступлениях.

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На состоявшемся во Владивостоке общем заседании участников Восточного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Абэ Синдзо «заключить до конца текущего года мирный договор между Россией и Японией без предварительных условий». Кроме того, на полях этого форума во Владивостоке состоялась встреча Абэ Синдзо с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны договорились провести окончательные согласования для осуществления в декабре визита премьер-министра Японии в Китай.

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Киноактриса Кики Кирин, выделявшаяся индивидуальностью исполнения и полюбившаяся зрителям по телесериалам «Пора!» (Дзикан дэс ё), «Семейство Тэраути Кантаро» (Тэраути Кантаро икка) и др., скончалась в возрасте 75 лет.

Кики Кирин записыает дикторский текст к документальному фильму «Вместе с рождения» (Умарэру дзутто, иссё), июнь 2014 г. (Фотография предоставлена Jiji Press)

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Певица Амуро Намиэ (40 лет) завершила свою эстрадную карьеру. Музыкальное мероприятие с последним концертным выступлением певицы состоялось 15 сентября в городе Гинован префектуры Окинава.

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Министерство обороны Японии сообщило о проведённых Морскими силами самообороны в Южно-Китайском море манёвров с участием подводной лодки «Куросио». По словам министерства, за исключением учебных подводных лодок, манёвры с участием субмарины состоялись в водах Южно-Китайского моря впервые.

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В одном из полицейских участков города Сэндай мужчина зарезал находившегося при исполнении служебных обязанностей старшего патрульного Сэйно Хироаки (33 года). Находившийся в участке 47-летний начальник патрульной службы открыл огонь на поражение. Нападавший мужчина скончался.

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На выборах лидера Либерально-демократической партии премьер-министр Абэ Синдзо (64 года) одержал победу над генеральным секретарём партии Исибой Сигэру (61 год) и обеспечил себе третий срок подряд на главном партийном посту. Премьер-министр одержал убедительную победу, получив 553 голоса против 254 голосов за Исиба, отданных, главным образом, в регионах.

Оператор биржи криптовалют Tech Bureau (город Осака) сообщил о том, что в результате несанкционированного доступа к системе были утрачены биткоины и другие виртуальные валюты. Общая сумма потерь соответствует приблизительно 7 млрд йен.

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В связи с выявленными случаями коррупции в Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий правительство Японии на заседании кабинета министров приняло отставку двух чиновников этого министерства: замминистра Тодани Кадзуо (61 год) и начальника Управления начального и среднего образования Такахаси Митиясу (57 лет).

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Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) сообщило об успешной высадке на поверхность астероида Рюгу двух малых исследовательских роботов, доставленных космическим зондом «Хаябуса-2». Успешным было и перемещение после высадки. Впервые в мире была успешно проведена операция по передвижению исследовательского устройства по поверхности малого небесного тела со слабой гравитацией.

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Апелляционный суд признал возражения электроэнергетической компании «Сикоку Дэнрёку» и отменил временное судебное решение об остановке работы реактора №3 АЭС «Иката» этой компании.

Выступавший в ранге ёкодзуна (великий чемпион) борец сумо, руководитель секции 46-летний Таканохана подал в Японскую федерацию сумо заявление об отставке.

Издательство «Синтёся», подвергшееся критике за публикацию материалов, посвящённых представителям сексуальных меньшинств (ЛГБТ), объявило о приостановке с октября издания ежемесячника «Синтё 45».

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Премьер-министр Абэ Синдзо провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Стороны пришли к согласию начать двусторонние переговоры по вопросу заключения соглашения о товарной торговле с целью расширения торговли и инвестиций между Японией и Соединёнными Штатами. В число предметов обсуждения войдут таможенные пошлины на сельскохозяйственную и другую продукцию.

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Сбежавший в августе после встречи с адвокатом из-под стражи из полицейского управления Тондабаяси префектуры Осака 30-летний подозреваемый Хида Дзюнъя, арестованный за насильственные действия сексуального характера, был вновь арестован по подозрению в краже на месте преступления на станции придорожного обслуживания в префектуре Ямагути.

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В связи с кончиной губернатора префектуры Окинава Онага Такэси состоялись выборы нового губернатора, победу на которых одержал продолжатель политики своего предшественника Тамаки Дэнни (58 лет), выступающий за прекращение строительства на побережье Хэноко в городе Наго нового объекта для передислокации американской военной авиабазы Футэмма.

(Статья на японском языке опубликована 1 октября 2017 г.)