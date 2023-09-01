福島第1原発の処理水海洋放出の開始や、中国電力が計画する「中間貯蔵施設」の建設問題、日米韓3カ国の首脳会談、なでしこジャパンのW杯ベスト8入り、米大リーグ史上初の「2年連続2桁勝利・2桁本塁打」を達成した大谷翔平選手、夏の甲子園大会での慶応高校の107年ぶりVなど、8月の主な出来事を振り返る。

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トヨタ自動車は2023年4～6月期の営業利益が1兆1209億円となったと発表。前年同期比94％増で、日本企業として初めて四半期ベースで1兆円を超えた。

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中国電力は、原発から出る使用済み核燃料を一時保管する「中間貯蔵施設」の建設に向けた調査を、関西電力と共同で山口県上関（かみのせき）町で行う意向を表明。

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警察庁は自転車による交通違反に対し、反則金制度（青切符の交付）の導入を検討することを決めた。

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ジャニーズ性被害問題で国連人権理事会の専門家が都内で記者会見。「数百人が性的搾取と虐待に巻き込まれるという深く憂慮すべき疑惑が明らかになった」との見解を示した。

記者会見する国連人権理事会作業部会の専門家イェオパントン氏（左）ら 時事

自民党衆院議員の秋本真利（まさとし）氏が外務政務官を辞任。秋本氏は洋上風力発電事業をめぐり、東京・千代田区の風力発電会社から資金提供を受けた収賄容疑で同日、東京地検特捜部の家宅捜索を受けた。

岸田文雄首相は、来年秋に現在の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化させる方針を当面維持する意向を表明。

フィギュアスケートの男子シングルで五輪連覇を達成し、昨年プロに転向した羽生結弦さん（28歳）が、自身のSNSで結婚を報告。

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サッカー女子W杯決勝トーナメント1回戦で、日本はノルウェーに3対1で勝ち、2大会ぶりのベスト8進出。

後半36分、今大会5点目となるゴールを決めた宮沢ひなた（手前右） 時事

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第105回全国高校野球選手権大会が阪神甲子園球場で開幕。熱中症対策として今大会から、五回終了時に10分間、選手らはクーラーが設置された「クーリングスペース」で休息をとることに。

米軍による原爆投下から78年。広島市での平和祈念式典には過去最多111カ国の代表が参列。松井一実（かずみ）市長は平和宣言で、「国民の生命と財産を守るためには、核兵器をなくすこと以外に根本的な解決策は見い出せない」として、世界の指導者らに核抑止論からの脱却を呼びかけた。

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日本大学は、アメリカンフットボール部所属の男子学生が大麻取締法違反などの容疑で逮捕されたことを受け、林真理子理事長らが記者会見を開き陳謝。

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長崎市主催の平和祈念式典は台風接近に伴い規模を縮小、岸田文雄首相や各国代表の招待、被爆者らの一般参列が見送られた。屋内開催は60年ぶり。被爆2世の鈴木史朗市長は平和宣言で「今こそ核抑止への依存からの脱却を勇気を持って決断すべき」と訴えた。

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米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手が今季10勝目を挙げ、史上初となる「2年連続2桁勝利・2桁本塁打」の偉業を達成。

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サッカー女子W杯準々決勝、日本はスウェーデンに1-2で敗れて2大会ぶりのベスト4を逃した。

スウェーデンに敗れ、試合後に記念撮影する、なでしこジャパンの選手たち 時事

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520人が犠牲となった日航ジャンボ機墜落事故から38年。群馬県上野村の墜落現場には、コロナ禍前の2019年とほぼ同数の遺族が慰霊登山。通信環境が整備され、携帯電話のビデオ通話で慰霊の様子が確認できるように。

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札幌市すすきののホテル客室で首を切断された男性の遺体が見つかった事件で、北海道警は親子3人を殺人容疑で再逮捕。

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政府主催の全国戦没者追悼式に天皇、皇后両陛下をはじめ遺族ら1855人が参列。新型コロナ対策のため4年連続で規模を縮小して開かれた。天皇陛下はお言葉の中で、今年も「深い反省」との表現を用い世界平和への思いを示された。

全国戦没者追悼式に臨まれる天皇、皇后両陛下 時事

台風7号の上陸に伴い、新幹線は名古屋～岡山間で終日、計画運休。翌16日も静岡県内の大雨により新幹線の運行が止まるなど、お盆休みのUターンラッシュを直撃した。

大雨による運転見合わせで混雑するJR新大阪駅の新幹線乗り場（16日午前） 時事

日本ラグビー協会は、W杯フランス大会に臨む日本代表の登録メンバー33人のうち30人を発表。リーチマイケル、福江翔太の両FWが4大会連続で選出された。

登録メンバー発表後の壮行会で、集まったファンの声援にガッツポーズで応える姫野和樹主将（中央右）ら 時事

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山口県上関町の西哲夫町長は、使用済み核燃料の「中間貯蔵施設」建設に関する中国電力の調査を受け入れる考えを表明。

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日米韓3カ国の首脳が米ワシントン近郊で会談。3首脳が国際会議に合わせてではなく、単独で会談するのは初めて。安全保障協力の強化や首脳会議を毎年定例化することなどで合意した。

キャンプデービッド山荘に集まった（左から）韓国の尹錫悦大統領、米国のジョー・バイデン大統領、岸田文雄首相 ロイター

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岸田文雄首相は、東京電力福島第1原発から出た処理水について「国際社会の正確な理解が確実に広がりつつある」として、条件が整えば24日から海洋放出すると表明。

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全国高校野球選手権大会決勝で慶応（神奈川）が8対2で仙台育英（宮城）を破り、1916年の第2回大会以来、107年ぶり2回目の優勝。前回大会で東北勢初優勝を果たした仙台育英の2連覇はならなかった。

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東京電力は福島第1原発の処理水の海洋放出作業を開始。放出完了までには30年程度が見込まれ、最初となる今回は、7800トンの処理水を海水で薄めた上で17日間の予定で放出する。

米大リーグ・エンゼルスは、大谷翔平選手が右肘靭帯を損傷したとして、今季残り試合に登板させないことを明らかにした。打者としてはDHで出場を続ける見込み。

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陸上の世界選手権女子やり投げで、前大会3位の北口榛花（はるか、25歳）が66m73をマークして金メダル。五輪、世界選手権を通じ日本女子のトラック、フィールド種目の優勝は初。

最終6投目で逆転優勝を決めた北口榛花。パリ五輪陸上の日本代表内定1号に ロイター

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福島第1原発の処理水が海洋放出されたのを受け、水産庁は福島沖で捕れた魚からトリチウムは検出されなかったと発表。

岸田文雄首相は、視察先の那覇市の首里城で、観光客の集中により生じる「オーバーツーリズム」について、今秋にも対策をとりまとめる方針を表明。

古川聡さん（59歳）らが搭乗する民間宇宙船「クルードラゴン」の打ち上げが成功。27日に国際宇宙ステーションに到着、約半年間滞在して科学実験を行う。

栃木県の宇都宮市と東隣の芳賀町を結ぶ次世代型路面電車（LRT）が開業。路面電車の開業は国内で75年ぶり、全線新設のLRTは全国初。

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文部科学省の諮問機関・中央教育審議会は、「教員を取り巻く環境は危機的状況」として、登下校対応や部活動など14の業務について「地域など教員以外への分担を進める」などとした緊急提言をまとめた。

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ジャニーズ性被害問題を巡り、ジャニーズ事務所が設置した「外部専門家による再発防止特別チーム」は会見を開き、「事務所が解体的出直しをするため、藤島ジュリー社長は辞任すべき」と訴えた。

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セブン＆アイ・ホールディングスは、傘下の百貨店そごう・西武を9月1日に米投資ファンドのフォートレス・インベストメント・グループに売却することを決定したと発表。一方、西武池袋本店では労働組合が売却強行に反発してストライキを実施し、全館休業に。

防衛省は、2024年度予算の概算要求を23年度当初予算から13%増やし、過去最大の7兆7385億円とすることを決めた。

バナー写真：全国高校野球選手権大会で107年ぶりの優勝を決め、喜ぶ慶応ナイン（8月23日、兵庫・甲子園）時事