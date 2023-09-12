بدء تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية كان من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر أغسطس/ آب 2023.

1

شركة تويوتا تعلن أن أرباحها التشغيلية للفترة من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران 2023 بلغت 1,12 تريليون ين، بزيادة قدرها 94% عن نفس الفترة من العام السابق. وهذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها شركة يابانية أرباح تشغيلية ربع سنوية تزيد عن تريليون ين.

2

أعلنت شركة تشوغوكو للطاقة الكهربائية أنها تخطط لإجراء دراسة استقصائية بالتعاون مع شركة كانساي للطاقة الكهربائية حول جدوى إنشاء منشأة تخزين مؤقتة في بلدة كامينوسيكي بمحافظة ياماغوتشي للوقود النووي المُستهلك من محطات الطاقة. وعلى إثر ذلك، صرح عمدة كامينوسيكي نيشي تيتسو في الثامن عشر من أغسطس/ آب بأنه سيسمح بإجراء المسح.

4

استقالة أكيموتو ماساتوشي النائب البرلماني عن الحزب الليبرالي الديمقراطي من منصبه كنائبٍ لوزير الخارجية للشؤون البرلمانية بعد أن داهم المدعون العامون في طوكيو مكاتبه على خلفية الاشتباه في تلقيه رشوة من إحدى الشركات المُشغلة لمزرعة رياح. وفي الخامس من أغسطس/ آب قرر تركه الحزب الليبرالي الديمقراطي.

خبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقدون مؤتمرًا صحفيًا في طوكيو على خلفية الاستغلال الجنسي الذي وقع في وكالة المواهب الفنية جوني وشركاه، حيث يقولون بأن الاتهامات التي ظهرت للعلن تشير إلى وجود مئات من ضحايا الاعتداء.

بيشامون يوفانتونغ (على اليسار) وداميلولا أولاوي من فريق الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي الذي عقد بطوكيو في الرابع من أغسطس/ آب 2023. (© جيجي برس)

5

اليابان تفوز على النرويج 3–1 في دور الـ 16 في كأس العالم للسيدات، لتتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة الثانية على التوالي. إلا أنها خسرت أمام السويد 2–1 في الحادي عشر من أغسطس/ آب لتودع بذلك البطولة.

ميازاوا هيناتا (في المنتصف) تسجل هدفها الخامس في البطولة في الدقيقة 81 أمام النرويج في استاد ويلينغتون بنيوزيلندا في الخامس من أغسطس/ آب 2023. (© جيجي برس)

6

هيروشيما تحيي ذكرى مرور 78 عامًا على إلقاء القنبلة الذرية على المدينة في مناسبة أُقيمت بحديقة السلام التذكارية، وقد شارك فيها ممثلون من 111 دولة، وهو رقم قياسي. وفي التاسع من أغسطس/ آب، أحييت مدينة ناغازاكي هي الأخرى ذكرى قصفها. إلا أن فعاليات الحدث أُقيمت في مكان مغلق لأول مرة منذ عام 1963 نظرًا لاقتراب إحدى العواصف الاستوائية.

9

أوتاني شوهي يصبح أول لاعب في تاريخ دوري البيسبول الرئيسي الأمريكي يحقق الفوز فيما لا يقل عن 10 مباريات كرامي للكرات ومحقق ما لا يقل عن 10 هوم رنز (الجري دورات كاملة حول القواعد الأربعة بعد ضرب الكرة خارج نطاق حدود الملعب) في نفس الموسم للمرة الثانية بعد فوز فريقه لوس أنجلوس إنجلز على فريق سان فرانسيسكو جاينتس.

أوتاني شوهي أثناء مجريات المباراة التي فاز فيها على فريق سان فرانسيسكو جاينتس في التاسع من أغسطس/آب 2023. (© إيه إف بي/ جيجي برس)

12

مشيعون يقيمون حفل تأبين لأول مرة منذ عام 2019 لضحايا حادث تحطم الطائرة الأكثر دموية في اليابان الذي راح ضحيته 520 شخصًا، والذي وقع في 12 أغسطس/ آب 1985، في محافظة غونما.

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إقامة احتفال رسمي في طوكيو بمناسبة مرور 78 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية. وللسنة الرابعة على التوالي، كان هناك انخفاض في عدد المشاركين كإجراء احترازي للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في الحفل التذكاري لضحايا الحرب بطوكيو في 15 أغسطس/ آب 2023. (© جيجي برس).

مع اقتراب إعصار لان، تم تعليق خدمات قطارات الـ شينكانسن بين محافظتي ناغويا و أوكاياما. وأدت الأمطار الغزيرة في محافظة شيزوؤكا يوم 16 أغسطس/ آب إلى مزيد من انقطاع حركة قطارات الـ شينكانسن، والذي استمر حتى 17 أغسطس/ آب، الأمر الذي أثر بدوره على حركة المسافرين العائدين بعد قضاء عطلة الـ أوبون الصيفية مع العائلات والأقارب.

تزاحم الحشود على رصيف قطار الـ شينكانسن في محطة شين–أوساكا في السادس عشر من أغسطس/ آب. (© جيجي برس)

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رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ والرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يجتمعون في منتجع كامب ديفيد. وفيه يؤكد القادة الثلاثة على حقبة جديدة من الشراكة بين بلدانهم، ويحددون الخطوط العريضة لتعاونهم المستقبلي، ويصدرون بيانا مشتركا. كما اتفقوا على عقد قمة ثلاثية مرة واحدة على الأقل كل عام.

من اليسار، يون سوك يول، وجو بايدن، وفوميؤ كيشيدا يصلون لحضور أحد المؤتمرات الصحفية المشتركة خلال القمة الثلاثية في كامب ديفيد بالقرب من بلدة ثورمونت بولاية ماريلاند، في 18 أغسطس/آب 2023. (© رويترز)

23

مدرسة كييؤ الثانوية تهزم مدرسة سينداي غاكوإين الثانوية 8-2 لتفوز ببطولة البيسبول الوطنية للمدارس الثانوية لأول مرة منذ عام 1916، وهو العام الذي أقيمت فيه البطولة الثانية على الإطلاق.

24

وفقًا لخطة الحكومة السياسية، شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تبدأ في تفريغ المياه المُعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية. ومن المتوقع أن يستغرق إطلاق المياه المتراكمة حوالي 30 عامًا، ومن المقرر تصريف 7,800 طن خلال أول 17 يومًا. وعلى إثر ذلك، أعلن مكتب الجمارك الصيني فرض حظر كامل على واردات المأكولات البحرية من اليابان.

محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية في 24 أغسطس/آب 2023. (© جيجي برس).

فريق لوس أنجلوس إنجلز يعلن أنه بسبب إصابة في المرفق، لن يلعب أوتاني شوهي كرامي للكرات مرة أخرى خلال الموسم الحالي. إلا أنه سوف يستمر فقط بضرب الكرات بالمضرب كي لا تتفاقم الإصابة.

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كيتاغوتشي هاروكا تحقق الميدالية الذهبية في رمي الرمح للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى المُقامة في العاصمة المجرية بودابست بعد أن حققت رمية بلغت 66,73 مترًا.

كيتاغوتشي هاروكا تحتفل بعد فوزها بمنافسات رمي الرمح في 25 أغسطس/آب 2023. (© رويترز)

المركبة الفضائية كرو دراغون تنطلق بنجاح حاملة على متنها فوروكاوا ساتوشي. وقد وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في 27 أغسطس/ آب لبدء برنامج بحثي مدته ستة أشهر.

28

رئيس الوزراء كيشيدا يعرب عن أسفه على خلفية المضايقات الهاتفية القادمة من الصين إلى اليابان بشأن إطلاق المياه المُعالجة من محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية. كما احتجت وزارة الخارجية لدى السفير الصيني.

29

تقرير الجهة الخارجية حول فضيحة وكالة المواهب الفنية جوني وشركاه يشير إلى أن جوني كيتاغاوا، الرئيس السابق، اعتدى جنسيًا بشكل متكرر على نجوم الوكالة، ويدعو الرئيسة الحالية جولي فوجيشيما، ابنة أخت كيتاغاوا، إلى تقديم استقالتها.

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مجموعة سيفن آند آي القابضة تعلن قرارها ببيع الشركة المُشغلة للمركز التجاري سوغو أند سيبو إلى صندوق الاستثمار الأمريكي مجموعة فورتريس إنفستمنت في الأول من سبتمبر/ أيلول. ونظرًا لمعارضة اتحاد العمال للصفقة، أدى الإضراب في مركز سوغو أند سيبو الرئيسي في حي إيكيبوكورو بطوكيو إلى إغلاق المركز التجاري في هذا اليوم.

وزارة الدفاع تقدم طلبًا للحصول على ميزانية قياسية قدرها 7,7 تريليون ين للعام المالي 2024، بزيادة سنوية قدرها 13%.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: لاعبو مدرسة كييؤ الثانوية يحتفلون بفوزهم ببطولة البيسبول الوطنية للمدارس الثانوية لأول مرة منذ أكثر من قرن في ملعب كوشيئن بمحافظة هيوغو في 23 أغسطس/آب 2023. © جيجي برس)