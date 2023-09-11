福岛第一核电站核污处理水开始排海、中国电力公司将开展关于核废料“中期储存设施”建设计划的调查、日美韩三国举行领导人会谈、日本女足挺进世界杯八强、大谷翔平创下美国职业棒球大联盟史上首个“连续两年两位数胜利+两位数本垒打”记录、庆应高中时隔107年再次夺得夏季甲子园大会冠军……，请看2023年8月日本要闻回顾。

1

丰田汽车发布消息称，2023年第二季度（4-6月）营业利润为11209亿日元，同比增长94%，成为首个单季度利润超过1万亿日元的日本企业。

2

中国电力公司表示将与关西电力公司在山口县上关町联合开展关于建设“中期储存设施”（用于临时存放核电站废弃核燃料的设施）的调查工作。

3

警察厅决定研究出台针对自行车交通违规行为的罚款制度（蓝色罚单）。

4

就杰尼斯事务所创始人喜多川性侵问题，联合国人权理事会工作组专家在东京召开记者会。专家表示，“数百人被卷入性剥削和虐待这样一个令人深感忧虑的嫌疑之中，其真相已经浮出水面”。

自民党籍众议员秋本真利辞去外务政务官职务。同日，因收取过东京千代田区某风电公司钱财，涉嫌在海上风电项目上受贿，东京地方检察厅特侦部对秋本的住宅实施了入室搜查。

岸田文雄首相表示目前维持明年秋季停止使用健康保险证，将其功能并入个人编号卡（My Number Card）的方针。

曾连续夺得花样滑冰男子单人滑奥运冠军，去年开始转战职业花样滑冰领域的羽生结弦（28岁）通过个人社交媒体账号宣布了婚讯。

5

女足世界杯八分之一决赛，日本队以3比1击败挪威队，时隔两届再次挺进八强。

6

第105届全国高中棒球锦标赛在阪神甲子园球场开幕。作为预防中暑的措施，规定从本届大赛开始，第五局结束后暂停比赛10分钟，让选手们在设有空调的“降温区”休息。

美军原子弹轰炸日本78周年。迄今为止最多的111个国家及地区代表参加了在广岛市举行的和平祈念仪式。松井一实市长在和平宣言中提出，“为了守护国民的生命和财产安全，只有彻底消除核武器才是根本的解决办法”，呼吁世界各国领导人放弃核威慑理论。

8

日本大学理事长林真理子等校领导就该校美式足球社团一名男生因涉嫌违反《大麻取缔法》而被捕一事召开记者会，并当场进行道歉。

9

因台风逼近，长崎市缩小了和平祈念仪式的规模，不邀请岸田文雄首相及各国代表到场，并取消原子弹轰炸受害者等普通民众列席。此次活动是60年来首次改为室内举行。作为原子弹轰炸受害者的第二代，铃木史郎市长在和平宣言中呼吁“应怀着勇气做出决断，摆脱对核威慑的依赖”。

10

美国职业棒球大联盟洛杉矶天使队投手大谷翔平夺得本赛季第10场胜利，创造了史上首个“连续两年两位数胜利及两位数本垒打”的记录。

12

造成520人遇难的日航波音747客机坠毁事故38周年。在群马县上野村的坠机现场，与疫情前的2019年人数相当的遇难者遗属举行了登山悼念活动。由于通讯条件的改善，人们可以通过手机视频通话功能观看悼念活动的情形。

15

政府举办全国战殁者追悼仪式，德仁天皇和皇后，以及死难者遗属等共计1855人参加了活动。为防控新冠疫情，追悼仪式已连续4年缩小规模。天皇在今年的致辞中再次使用“深刻反省”的措辞表达了对世界和平的期盼。

第7号台风“兰恩”登陆后，新干线名古屋至冈山区间全天停运。次日（16日）静冈县内暴雨导致新干线停运，盂兰盆节假期返程高峰受到直接影响。

18

山口县上关町町长西哲夫表示，打算接受中国电力公司就建设废弃核燃料“中期储存设施”而开展的调查。

19

日美韩三国领导人在美国华盛顿近郊举行会谈。这是三位领导人首次在非国际会议场合举行单独会谈。三方就加强安保合作和每年召开三边峰会等问题达成一致。

23

在全国高中棒球锦标赛决赛中，庆应队（神奈川）8比2击败仙台育英队（宫城），自1916年的第二届大赛以来，即时隔107年后第二次夺得冠军。在上一届大赛中为东北地区球队夺得首个冠军的仙台育英队未能实现两连霸。

24

东京电力开始了福岛第一核电站核污处理水的排海工作。预计整个排海行动需要30年左右的时间，此次是第一轮，计划用17天时间向大海排放7800吨核污处理水。

25

在田径世锦赛女子标枪比赛中，上届大赛铜牌得主北口榛花（25岁）以66米73的成绩夺得金牌。她也由此成为首个在奥运会和世锦赛的田赛与径赛项目中均获冠军的日本女运动员。

26

福岛第一核电站核废水被排放入海后，水产厅发布消息称未在福岛县海域捕获的鱼类体内检测出氚。

岸田文雄首相视察那霸市首里城，针对因游客过度集中造成的“观光公害(*1)”问题，表示最快将在今年秋季梳理出对策。

古川聪（59岁）等人搭乘的民间宇宙飞船“龙飞船”成功发射升空。27日顺利抵达国际空间站，此后将逗留大约半年时间，开展各种科学实验。

连接栃木县宇都宫市与东侧芳贺町的“轻轨交通（LRT）”投入运营。这是75年来日本首次开通新一代的有轨电车线路，全线新建轻轨在国内也尚属首例。

28

文部科学省顾问机构中央教育审议会认为“教师队伍面临青黄不接的危机”，针对上下学保障和社团活动等14项业务工作，梳理汇总了“推进地区社会等非教职人员分担工作”等多条紧急建议。

29

围绕杰尼斯事务所创始人喜多川性侵问题，该所设立的“防止问题再发外部专家特别小组”召开记者会，提出“由于事务所将进行解体式的重组，藤岛茱莉社长应该辞职”。

31

Seven & i控股集团发布消息称，已决定9月1日向美国投资基金峰堡投资集团出售旗下的崇光/西武百货公司。另一方面，不满出售计划的工会实施了罢工行动，西武池袋总店全面停业。

防卫省决定将2024年度预算的概算要求提高至77385亿日元，较2023年度原始预算增加13%，创历史新高。

标题图片：庆应队时隔107年再次夺得全国高中棒球锦标赛冠军，队员们欣喜若狂（8月23日，兵库甲子园，时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。