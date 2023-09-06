Начало сброса в океан обработанной и разбавленной воды с АЭС «Фукусима-1», вопрос о строительстве электроэнергетической компанией «Тюгоку дэнрёку» склада временного хранения ОЯТ, трехсторонний саммит Японии, США и Южной Кореи, выступление женской сборной Японии по футболу в четвертьфинале Чемпионата мира, выдающиеся успехи бейсболиста Отани Сёхэя в Главной лиге бейсбола США, первая за 107 лет победа команды школы Кэйо в Летнем национальном чемпионате по бейсболу среди команд полных средних школ и другие события августа 2023 года в Японии.

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Автомобилестроительная компания Toyota сообщила, что ее прибыль от обычных операций за квартал с апреля по июнь 2023 года составила 1 трлн 120 млрд 900 млн йен. В сравнении с тем же кварталом прошлого года показатель увеличился на 94%, это первый случай, когда квартальная прибыль японского предприятия превысила отметку в 1 трлн йен.

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Электроэнергетическая компания «Тюгоку дэнрёку» объявила о намерении совместно с компанией «Кансай дэнрёку» провести в городе Каминосэки префектуры Ямагути исследование возможности строительства «объекта промежуточного хранения» для временного хранения отработавшего ядерного топлива с атомных электростанций.

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Национальное полицейское управление Японии приняло решение рассмотреть вопрос о введении системы наказаний в виде штрафов за нарушения правил дорожного движения велосипедистами.

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Эксперты рабочей группы Совета по правам человека ООН провели в Токио пресс-конференцию в связи со скандалом о злоупотреблениях сексуального характера в агентстве талантов Johnny & Associates, назвав заслуживающими глубокого беспокойства подозрения о том, что злоупотреблениям сексуального характера и жестокому обращению могли подвергаться несколько сотен человек.

Эксперт рабочей группы Совета по правам человека ООН Пичамон Еопхантон (слева) на пресс-конференции (© Jiji Press)

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Депутат Палаты представителей парламента Японии от Либерально-демократической партии Акимото Масатоси сложил с себя полномочия парламентского замминистра по иностранным делам. В этот же день Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры провел обыск по месту жительства Акимото в связи с подозрениями последнего в коррупции в форме получения денег от ветроэнергетической компании из токийского района Тиёда.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио дал понять, что на данный момент изначальный план отмены в будущем году карточек медицинского страхования путем интеграции с идентификационными картами «май намба» остается в силе.

Фигурист Ханю Юдзуру (28 лет), обладатель золотой олимпийской медали в мужском одиночном разряде, перешедший в прошлом году в профессиональное фигурное катание, сообщил в соцсетях о своей женитьбе.

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На чемпионате мира по футболу среди женских команд в финальной части состязаний сборная Японии «Надэсико Дзяпан» в первом матче победила команду Норвегии со счетом 3:1 и второй раз подряд вышла в четвертьфинал состязаний.

Миядзава Хината (на переднем плане справа) забивает свой пятый гол на чемпионате на 36-й минуте второй половине матча со сборной Норвегии (© Jiji Press)

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На бейсбольном стадионе «Косиэн» начался 105-й Национальный чемпионат по бейсболу среди команд полных средних школ. В качестве меры профилактики тепловых ударов было принято решение о том, что начиная с текущего года по окончании 5-го иннинга спортсмены будут проводить 10-минутный перерыв в оборудованной охладительным оборудованием «прохладной зоне».

Исполнилось 78 лет со времени атомной бомбардировки американскими войсками города Хиросима. На Мемориальной церемонии мира, состоявшейся в Хиросиме, присутствовали представители 111 стран, что является самым большим количеством за все время проведения мероприятия. В Декларации мира мэр города Мацуи Кадзуми обратился к мировым лидерам с призывом ликвидировать ядерное оружие, отметив, что для защиты жизней и достояния народов нет иного принципиального решения, кроме как ликвидировать ядерное оружие.

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Ректор Университета Нихон Хаяси Марико и другие представители руководства провели пресс-конференцию, чтобы принести извинения в связи с тем, что студент-участник университетской команды по американскому футболу был арестован по подозрению в нарушении Закона о пресечении незаконного оборота конопли.

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В связи с приближением тайфуна было принято решение о сокращении масштабов Мемориальной церемонии мира в день памяти жертв атомной бомбардировки города Нагасаки и отказаться от приглашения к участию в мероприятии премьер-министра Кисиды Фумио, представителей иностранных государств и горожан, переживших атомную бомбардировку. Мемориальная церемония состоялась в помещении впервые за 60 лет с 1963 года. В Декларации мира мэр города Нагасаки Судзуки Сиро, жертва бомбардировки во втором поколении, заявил, что настало время набраться смелости для того, чтобы отказаться от зависимости от ядерного сдерживания.

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Питчер Отани Сёхэй, играющий за команду «Лос-Анджелес энджелс» в Главной бейсбольной лиге США, в матче с командой «Джайантс» одержал 10-ю победу в сезоне и стал первым в истории спортсменом, одержавшим двузначное число побед в роли питчера и выполнившим двузначное число хоум-ранов в двух сезонах подряд.

Отани Сёхэй одержал 10-ю победу за сезон в матче против «Джайантс» и добился двузначного числа побед во втором сезоне подряд, допустив лишь 3 хита и 1 ран в шести иннингах (© AFP/Jiji Press)

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В четвертьфинале Чемпионата мира по футболу среди женских команд японская сборная уступила футболисткам Швеции со счетом 1:2. Второй раз подряд японская команда завершает чемпионат выходом в четвертьфинал.

Футболистки команды «Надэсико Дзяпан» фотографируются на память по окончании матча, в котором они уступили сборной Швеции (© Jiji Press)

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Исполнилось 38 лет со дня крушения авиалайнера «Джамбо» компании Japan Airlines, в котором погибли 520 пассажиров и членов экипажа. На месте падения в деревне Уэно префектуры Гумма число родных и близких погибших, совершивших восхождение к памятнику жертвам авиакатастрофы, практически достигло уровня в период до пандемии коронавируса. Подготовленные средства связи дали возможность следить за церемонией у памятника в режиме видеоконференции на экранах мобильных телефонов.

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В префектуре Хоккайдо полиция произвела по подозрению в убийстве повторный арест трех человек – родителей и их ребенка – в связи с обнаружением в одной из гостиниц района Сусуки в городе Саппоро обезглавленного тела мужчины.

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Продлён арест семье подозреваемых по делу об обезглавленном теле в городе Саппоро

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В проводимой правительством Национальной церемонии поминовения павших на войне приняли участие 1 855 человек, в том числе император Японии и его супруга, премьер-министр Кисида Фумио, а также родственники павших. В связи с пандемией коронавируса эта церемония на протяжении четырех лет проводится в уменьшенном масштабе. В своем выступлении в этом году император вновь использовал выражение «глубокое осознание» и выразил стремление к миру во всем мире.

Императорская чета на Национальной церемонии поминовения павших на войне (© Jiji Press)

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Россия празднует День победы над Японией

В связи с приходом тайфуна №7 было решено приостановить на весь день движение суперэкспрессов «синкансэн» между Нагоей и Окаямой. На следующий день 16 августа сильные ливни в префектуре Сидзуока вынудили остановить движение суперэкспрессов и других видов транспорта в самый пик возвращения людей с летнего отдыха в дни буддийского праздника «бон».

Столпотворение в связи с вызванным ливнями сбоем движения у перронов суперэкспрессов «синкансэн» на железнодорожной станции JR Син-Осака, утро 16 августа (© Jiji Press)

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Японская ассоциация регби объявила имена 30 из 33 человек в составе японской сборной, которая примет участие в Чемпионате мира во Франции, стартующем 8 сентября. В сборную вошли оба форварда – Майкл Рич и Фукуэ Сёта, которые будут принимать участие в чемпионате четвертый раз подряд.

Капитан Химэно Кадзуки (в середине справа) и другие участники команды позируют в ответ на приветствия болельщиков после церемонии оглашения состава японской сборной (© Jiji Press)

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Мэр города Каминосэки в префектуре Ямагути Ниси Тэцуо сообщил о намерении дать электроэнергетической компании «Тюгоку дэнрёку» согласие на проведение исследования возможности строительства «объекта промежуточного хранения» для отработавшего ядерного топлива.

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В окрестностях Вашингтона состоялся трехсторонний саммит Японии, США и Южной Кореи. Встреча стала первым саммитом трех стран, состоявшимся не на полях международных мероприятий. Стороны договорились об укреплении взаимодействия в обеспечении безопасности, а также о ежегодном проведении таких трехсторонних саммитов.

Собравшиеся на саммит в резиденции Кэмп-Дэвид неподалеку от Вашингтона (слева направо) президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джордж Буш и премьер-министр Японии Кисида Фумио (© Reuters)

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о том, что сброс в океан обработанной и разбавленной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» электроэнергетической компании «Токио дэнрёку» (TEPCO) начнется 24 августа в случае благополучного завершения подготовительной работы, отметив «уверенное расширение верного понимания данного шага в международном сообществе».

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В финальном матче Национального чемпионата по бейсболу среди команд полных средних школ команда школы Кэйо (преф. Канагава) со счетом 8:2 нанесла поражение команде школы Сэндай икуэй (преф. Мияги) и завоевала чемпионский титул во второй раз после состоявшегося в 1916 году 2-го чемпионата, по прошествии 107 лет. Команда Сэндай икуэй, которая на предыдущем турнире стала первой победительницей из региона Тохоку, не смогла обеспечить себе чемпионский титул второй турнир подряд.

Бейсболисты школ Кэйо и Сэндай икуэй на пресс-конференции после церемонии окончания чемпионата (© Jiji Press)

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Электроэнергетическая компания «Токио дэнрёку» (TEPCO) приступила к сбросу в океан обработанной воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Ожидается, что полностью процесс сброса воды займет около 30 лет, первый этап предполагает сброс за 17 суток 7 800 тонн обработанной воды, предварительно разбавленной морской водой.

Атомная электростанция «Фукусима-1» электроэнергетической компании «Токио дэнрёку» (TEPCO), где начался сброс в океан обработанной и разбавленной воды. Снимок сделан 24 августа во второй половине дня с борта воздушного судна, зафрахтованного Jiji Press (© Jiji Press)

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Стало известно о том, что игрок команды «Лос-Анджелес энджелс» Главной бейсбольной лиги США Отани Сёхэй не будет выступать питчером в оставшихся играх текущего сезона в связи с травмой связок правого локтя. Ожидается, что он продолжит выходить на поле в качестве отбивающего.

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На Чемпионате мира по легкой атлетике в женских состязаниях по метанию копья 25-летняя Китагути Харука, которая заняла третье место на предыдущем чемпионате, завоевала золотую медаль с результатом 66 метров 73 сантиметра. Это стало первой в истории победой японской спортсменки в данном виде легкоатлетических состязаний на чемпионатах мири и Олимпийских играх.

Китагути Харука смогла переломить ход состязаний и обеспечить себе победу по результатам последнего, шестого броска копья. Тем самым она обеспечила себе участие в легкоатлетической сборной Японии на Олимпийских играх в Париже под номером 1 (© Reuters)

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В связи с началом сброса в океан обработанной и разбавленной воды с АЭС «Фукусима-1» Управление рыбного хозяйства проанализировало образцы рыбы, выловленной поблизости от АЭС, и объявило о том, что не выявило содержания трития в этих образцах.

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Тритий не обнаружен в рыбе Фукусимы после сброса очищенной воды

Премьер-министр Японии Кисида Фумио, осматривая замок Сюри в городе Наха префектуры Окинава, объявил о намерении правительства уже осенью нынешнего года выработать политические меры с целью воспрепятствовать чрезмерной концентрации туристического потока в отдельных местах.

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Благополучно состоялся старт частного космического корабля Crew Dragon, в состав экипажа которого вошел японский астронавт Фурукава Сатоси (59 лет). Двадцать седьмого августа корабль прибыл к Международной космической станции, где Фурукаве предстоит провести приблизительно полгода и выполнить ряд научных опытов.

В префектуре Тотиги открылась линия трамваев нового поколения LRT, связавшая город Уцуномия с находящимся по соседству восточнее городом Хага. Открытие трамвайной линии состоялось в стране впервые за 75 лет, новая линия LRT построена в стране впервые.

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Центральный совет по надзору за образованием – консультационный орган при Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий, признавая кризисный характер ситуации, в которой находятся учителя, подготовил неотложные рекомендации, в частности, порекомендовав обеспечить совместное выполнение усилиями не только учителей, но и других работников, в частности, представителей региональных администраций, 14 функций, таких как обеспечение прихода учащихся в школу и возвращения домой, факультативной деятельности и т. п.

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Созванная агентством талантов Johnny & Associates независимая экспертная комиссия по недопущению повторения злоупотреблений провела пресс-конференцию по итогам расследования вопроса о злоупотреблениях сексуального характера в данном агентстве, на которой заявила о необходимости ухода в отставку нынешнего президента Фудзисимы Джули для полной реорганизации агентства.

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Компания-оператор розничной торговли Seven & i Holdings объявила о решении продать 1 сентября американскому инвестиционному фонду Fortress Investment Group дочернее предприятие-оператора универмагов Сого-Сэйбу. Одновременно профсоюз головного универмага Сэйбу-Икэбукуро объявил о проведении забастовки в связи с принудительной продажей, из-за чего универмаг полностью приостановил работу.

Министерство обороны приняло решение о величине бюджетного запроса на 2024 финансовый год, решив увеличить общую сумму запрашиваемых оборонных расходов на 13% относительно первоначального бюджета на 2023 финансовый год. Запрос составит рекордные за всю историю 7 трлн 738 млрд 800 млн йен.

Фотография к заголовку: Радость участников команды школы Кэйо, одержавших после 107-летнего перерыва победу в Национальном чемпионате по бейсболу среди команд полных средних школ, 23 августа, бейсбольный стадион «Косиэн», преф. Хёго (© Jiji Press)