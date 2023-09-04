La principal noticia en Japón en agosto de 2023 fue el inicio del vertido en el océano de las aguas tratadas de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi de TEPCO.

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Toyota anuncia que sus beneficios operativos en el período de abril a junio de 2023 fueron de 1,12 billones de yenes, un 94 % más respecto al mismo periodo del año anterior. Es la primera vez que una empresa japonesa registra unos beneficios operativos trimestrales de más de 1 billón de yenes.

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La Compañía Eléctrica de Chūgoku anuncia que planea llevar a cabo un estudio conjunto con la Compañía Eléctrica de Kansai sobre la viabilidad de la construcción de unas instalaciones temporales de almacenamiento de combustible nuclear gastado de centrales nucleares en Kaminoseki, en la prefectura de Yamaguchi. El 18 de agosto el alcalde de Kaminoseki Nishi Tetsuo dice que permitirá que se lleve a cabo dicho estudio.

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El diputado del Partido Liberal Democrático Akimoto Masatoshi dimite como viceministro parlamentario de Asuntos Exteriores después de que la fiscalía registrara sus oficinas en relación con un supuesto soborno del operador de un parque eólico. El 5 de agosto abandona el PLD.

Expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ofrecen una rueda de prensa en Tokio para hablar sobre la explotación sexual por parte de la agencia de artistas Johnny & Associates, en la que afirman que han salido a la luz indicios de que hay cientos de víctimas de abuso.

Pichamon Yeophantong (a la izquierda) y Damilola Olawuyi, del grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y Derechos Humanos, durante una rueda de prensa celebrada en Tokio el 4 de agosto de 2023. (© Jiji)

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Japón vence a Noruega por 3 a 1 en octavos de final en la Copa Mundial Femenina de la FIFA y avanza a cuartos de final por segundo torneo consecutivo. El 11 de agosto las “Nadeshiko Japan” caen derrotadas por 2 a 1 ante Suecia.

Miyazawa Hinata (en el centro) marca su quinto gol en el torneo en el minuto 81 del encuentro contra Noruega celebrado en Wellington, Nueva Zelanda, el 5 de agosto de 2023. (© Jiji)

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Hiroshima conmemora el 78.º aniversario del bombardeo atómico de la ciudad con una ceremonia en el Parque Conmemorativo de la Paz a la que asisten representantes de 111 países, una cifra histórica. El 9 de agosto Nagasaki conmemora el aniversario de su bombardeo en una ceremonia a cubierto por primera vez desde 1963 debido a la aproximación de una tormenta tropical.

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En la victoria de Los Ángeles Angels contra los San Francisco Giants, Ohtani Shōhei se convierte en el primer jugador de las Grandes Ligas de béisbol estadounidenses en ganar al menos 10 partidos como pítcher y en golpear 10 cuadrangulares en la misma temporada por segunda vez.

Ohtani Shōhei durante el partido contra los San Francisco Giants el 9 de agosto de 2023. (© AFP/Jiji)

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Familiares de las víctimas y otras personas celebran por primera vez un acto conmemorativo desde 2019 por las 520 víctimas del peor accidente de aviación de Japón, que tuvo lugar el 12 de agosto de 1985 en la prefectura de Gunma.

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Se celebra en Tokio una ceremonia oficial por el 78.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Tiene lugar con un número reducido de participantes por cuarto año consecutivo como medida para evitar los contagios con la COVID-19.

El emperador Naruhito y la emperatriz Masako en la ceremonia conmeorativa por los fallecidos en la guerra celebrada en Tokio el 15 de agosto de 2023. (© Jiji)

Se suspenden los servicios de tren bala Shinkansen entre Nagoya y Okayama debido a la aproximación del tifón Lan. Las lluvias torrenciales en la prefectura de Shizuoka el 16 de agosto obligan a interrumpir más servicios del Shinkansen, y la situación continúa hasta el 17 de agosto, lo que afecta a viajeros que regresan de sus viajes a sus tierras natales para el período del obon de verano.

Un andén del Shinkansen abarrotado en la estación de Shin-Osaka el 16 de agosto. (© Jiji)

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El primer ministro Kishida Fumio, el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol se reúnen en Camp David. Los tres líderes confirman una nueva era de asociación entre sus países delineando su cooperación futura y publicando un comunicado conjunto. Asimismo, acuerdan celebrar cumbres trilaterales al menos una vez al año.

Desde la izquierda, Yoon Suk-yeol, Joe Biden y Kishida Fumio se dirigen al lugar en el que ofrecerán una rueda de prensa conjunta durante la cumbre trilateral en Camp David, cerca de Thurmont, Maryland, el 18 de agosto de 2023. (© Reuters)

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El instituto Keiō derrota al instituto Sendai Ikuei Gakuen por 8 a 2 en la final del Campeonato Nacional de Béisbol de Institutos por primera vez desde 1916, el año en el que se celebró el segundo torneo de su historia.

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De acuerdo con la política del Gobierno, la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) inicia el vertido en el océano de las aguas tratadas de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi. Se calcula que el vertido del agua acumulada se extenderá durante 30 años. Se liberarán 7.800 toneladas de agua durante los primeros 17 días. La aduana china anuncia una prohibición general de las importaciones de productos pesqueros de Japón.

La central nuclear de Fukushima Dai-ichi el 24 de agosto de 2023. (© Jiji)

Los Ángeles Angels anuncian que Ohtani Shōhei no volverá a lanzar durante la temporada actual debido a una lesión en el codo. El japonés continuará siendo el bateador designado del equipo.

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Kitaguchi Haruka gana la medalla de oro en lanzamiento de jabalina en el Campeonato Mundial de Atletismo celebrado en Budapest con una marca de 66,73 metros.

Kitaguchi Haruka después de ganar la competición de lanzamiento de jabalina el 25 de agosto de 2023. (© Reuters)

El astronauta japonés despega exitosamente en una nave Crew Dragon. El 27 de agosto llega a la Estación Espacial Internacional para comenzar un programa de investigación de seis meses.

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El primer ministro Kishida expresa su pesar por el acoso telefónico recibido desde China en Japón por el vertido de aguas tratadas desde la central nuclear de Fukushima Dai-ichi. El Ministerio de Asuntos Exteriores protesta también ante el embajador de China.

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Un informe de terceros sobre el escándalo de Johnny & Associates afirma que Johnny Kitagawa, antiguo presidente, abusó de manera repetida de las estrellas de la agencia y pide la dimisión de la actual presidenta Julie Fujishima, sobrina de Kitagawa.

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Seven & I Holdings anuncia que ha decidido vender la empresa gestora de centros comerciales Sogō & Seibu al fondo de inversiones estadounidense Fortress Investment Group el 1 de septiembre. El sindicato se opone a la venta y convoca una huelga en el principal centro comercial de Sogō & Seibu, situado en Ikebukuro, Tokio. Todas sus tiendas cierran ese día.

El ministro de Defensa pide un gasto récord de 7,7 billones de yenes para el año fiscal 2024, lo que supondría un aumento del 13 % respecto al año anterior.

(Fotografía del encabezado: jugadores del instituto Keiō celebran su primera victoria en más de un siglo en el Campeonato Nacional de Béisbol de Institutos, celebrado en el Kōshien de la prefectura de Hyōgo el 23 de agosto de 2023. © Jiji.)