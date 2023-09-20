Rejet de l’eau traitée de la centrale de Fukushima dans le Pacifique, boycott des produits maritimes japonais par la Chine, record de température à Sapporo et commémoration des 78 ans depuis les bombes de Hiroshima et Nagasaki : retour sur les événements marquants du mois d’août 2023 au Japon.

Mardi 1er

Toyota a annoncé que son revenu d’exploitation pour le trimestre d’avril à juin 2023 s’est élevé à 1 120 milliards de yens (7,1 milliards d’euros), en hausse de 94 % par rapport à la même période l’année précédente. C’est la première fois qu’une entreprise japonaise réalise un revenu d’exploitation trimestriel supérieur à 1 000 milliards de yens.

Mercredi 2

La Compagnie d’électricité du Chûgoku a annoncé son intention de mener une enquête en collaboration avec la Compagnie d’électricité du Kansai sur la possibilité de construire une installation de stockage provisoire de combustible nucléaire usé à Kaminoseki (préfecture de Yamaguchi). Le 18 août, le maire de Kaminoseki, Nishi Tetsuo, a annoncé qu’il autoriserait l’enquête.

Vendredi 4

Le député du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir) Akimoto Masatoshi a démissionné de son poste de vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères. Les procureurs de Tokyo avaient perquisitionné ses bureaux pour un soupçon de pot-de-vin reçu de la part d’un exploitant de parc éolien. Le lendemain, Akimoto a quitté le PLD.

Des experts du Conseil des droits de l’homme des Nations unies ont tenu une conférence de presse à Tokyo sur le scandale des abus sexuels commis au sein de l’agence d’idoles masculines Johnny and Associates, mettant en lumière des allégations selon lesquelles il y aurait eu plusieurs centaines de victimes d’agressions.

Pichamon Yeophantong (à gauche) et Damilola Olawuyi du Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme des Nations unies lors d’une conférence de presse à Tokyo, le 4 août 2023 (Jiji Press).

Samedi 5

Le Japon a battu la Norvège 3-1 en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de football, atteignant ainsi les quarts de finale pour la deuxième fois consécutive. Le 11 août, les Nadeshiko Japan se sont toutefois inclinées 2-1 face à la Suède.

e minute contre la Norvège, à Wellington en Nouvelle-Zélande, le 5 août 2023. (Jiji Press) Miyazawa Hinata (au centre) marquant son cinquième but du tournoi à la 81minute contre la Norvège, à Wellington en Nouvelle-Zélande, le 5 août 2023. (Jiji Press)

Dimanche 6

Hiroshima a marqué les 78 ans du bombardement atomique de la ville. Une cérémonie a été tenue au parc du Mémorial de la Paix, à laquelle ont participé des représentants de 111 pays, un record. Le 9 août, une cérémonie est organisée à Nagasaki. L’événement a été tenu en intérieur pour la première fois depuis 1963, en raison de l’approche d’une tempête tropicale.

Mercredi 9

Ohtani Shôhei est devenu le premier joueur de l’histoire de la Major League Baseball à remporter au moins 10 matchs en tant que lanceur et à réussir au moins 10 coups de circuits au cours de la même saison pour la deuxième fois, après la victoire de son équipe les Angels de Los Angeles face aux Giants de San Francisco.

Ohtani Shôhei en action lors de la victoire des Angels de Los Angeles contre les Giants de San Francisco, le 9 août 2023. (AFP/Jiji Press)

Samedi 12

Les membres de famille des 520 victimes de l’accident d’avion le plus meurtrier au Japon, survenu le 12 août 1985 dans la préfecture de Gunma, ont pu organiser un service commémoratif pour la première fois depuis 2019.

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Mardi 15

Une cérémonie officielle a eu lieu à Tokyo pour marquer les 78 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour la quatrième année consécutive, le nombre de participants a été réduit afin de prévenir les infections au Covid-19.

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako lors de la cérémonie commémorative des victimes de la Seconde Guerre mondiale, à Tokyo le 15 août 2023. (Jiji Press)

Le trafic des trains à grande vitesse Shinkansen a été suspendu entre Nagoya et Okayama à l’approche du typhon Lan. Le 16 août, de fortes pluies dans la préfecture de Shizuoka ont entraîné de nouvelles perturbations du service jusqu’au lendemain, affectant les voyageurs pendant la vague de retour de la période estivale de l’Obon.

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Un quai de Shinkansen bondé de la gare de Shin-Osaka, le 16 août. (Jiji Press)

Mercredi 16

Les feux de Daimonji, l’événement qui symbolise l’été à Kyoto, a eu lieu comme chaque année au soir du 16 août, où des idéogrammes sont tracés par le feu dans les pentes des montagnes entourant la ville.

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[Vidéo] Les feux de Daimonji, l’événement festif de l’été à Kyoto

Jeudi 17

Un Brésilien accusé du meurtre de son épouse et de sa fille japonaises à Osaka en août de l’année dernière aurait commis son acte par peur du divorce, ont dit les procureurs brésiliens en charge de l’affaire.

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