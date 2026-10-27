日本郵船やＪＥＲＡ（東京）、今治造船（愛媛県今治市）など７社は２７日、アンモニアを燃料とする自動車運搬船４隻の建造・運航に共同で取り組むと発表した。エネルギー調達から運航までを一貫で担い、二酸化炭素（ＣＯ２）排出量が少ない燃料として注目されるアンモニアのサプライチェーン（供給網）構築を目指す。

今治造船、新来島どっく（今治市）など造船各社が２０３０年にアンモニアが燃料の自動車運搬船を建造。日本郵船と川崎汽船が、トヨタ自動車などの完成車輸送に活用する。アンモニアはＪＥＲＡがインドなどから調達し、愛知県の碧南火力発電所に貯蔵して船舶に供給する。

海運業界も脱炭素化が求められる中、アンモニアは水素などと並び有力な次世代燃料とされる。ただ、主流の重油と比べたコスト高が課題となっており、７社は効率的な供給網を整備して収益化を進めたい考え。

日本郵船の曽我貴也社長は２７日の合同記者会見で「大量生産と供給のネットワーク構築の両面からアンモニアには大きな可能性がある」と指摘。その上で「日本の産業競争力の観点からも大きな意義を持つ」と強調した。

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