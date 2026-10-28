読書に関し、小中学生の７割が本を読むことを好きと感じている一方で、読書時間が週１時間未満の子どもも７割を超えたことが、分かった。秋の読書週間（１０月２７日～１１月９日）を前に、公益財団法人「博報堂教育財団こども研究所」が調査し公表した。

調査は８月９日、全国の小学４年生から中学３年生を対象にインターネットで実施し、児童・生徒１２００人とその保護者から回答を得た。

読書が「大好き」とした児童・生徒は１２．８％で、「好き」「まあ好き」と合わせ６９．３％だった。一方、１週間の読書時間は「全く読まない」が１７．４％、「１時間未満」が５５．２％で、「１時間以上」は３割弱にとどまった。また、小学生よりも中学生の方が本好きの割合が減り、読書時間も短い傾向にあったことも浮かび上がった。

読書に関する意識については、「本を読むよりも動画やゲームのほうが楽しい」は７６．５％で、「本を読むのは楽しい（６３．９％）」を上回った。本が好きでも、動画やゲームを優先して読書時間が短くなっているとみられる。

保護者の読書習慣についても尋ねたところ、読書時間が週１時間以上の家庭では、本を好きと回答した子どもが９割に達した。「子どもの関心がある本を用意している」「よく読み聞かせをしている」「図書館・書店によく連れて行く」など積極的に関わる保護者の割合は、全体で４９．０～６７．０％だったのに対し、読書が大好きと答えた子どもに限ると８１．７～８８．９％に上った。

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