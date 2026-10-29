【パリ時事】スペイン中部トレド県で２８日に高速列車同士が衝突した事故で、同国メディアは２９日、死者が６９人になったと伝えた。重軽傷者は１８０～２００人に上る。現場では救助・捜索活動が続いた。

木原稔官房長官は２９日の記者会見で、乗客名簿に日本人２人の氏名が載っていたとの連絡をスペイン当局から受けたと明らかにした。在スペイン日本大使館に現地対策本部を設置し、２人の安否確認を急いでいる。

サンチェス首相は２８日、同県ウルダの事故現場を視察。２９日から３日間を服喪期間にすると述べ、「高速鉄道の信頼回復と利用者の安全確保に向け、必要な措置を断固として講じる」と訴えた。

衝突した２本の列車には計約５４０人が乗車していた。運行の自動管理システムに不具合が生じ、先行する列車が停止。その後、管制センターが手動に切り替え後続列車に進行を許可し、惨事につながった。プエンテ運輸相は記者団に、管制の判断について「説明がつかない」と批判した。

ブラジルから観光でスペインを訪れ、列車に乗り合わせた女性は公共放送に「（座席で）眠っていて、目覚めたら体が宙を舞っていた」と衝撃の大きさを語った。一方、男性乗客は「ハイテク技術がそろっているのに、衝突は理解できない」と怒りをあらわにした。

スペインでは１月にも高速列車同士が衝突し、４６人が死亡した。今回の事故との関連性は低いとみられるが、サンチェス氏は「１年に２件もの高速列車事故は容認できない」として、原因究明と再発防止に全力を挙げる姿勢を強調した。

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