NEWS 基調物価、２％目標と概ね整合的＝日銀総裁 NEWS 更新日: 2026. 10. 30 公開日: 2026. 10. 30 日銀の植田和男総裁は３０日、金融政策決定会合後の記者会見で、「消費者物価の基調的な上昇率は２％の『物価安定の目標』と概ね整合的な水準となっている」との認識を示した。 [Copyright The Jiji Press, Ltd.] 関連記事 渋谷を彩った流行と若者文化のエネルギー、大型再開発でどこへ行く：初沢亜利の東京探検（2）TRAVEL | 2026. 10. 30 清閑亭 蔵カフェ（神奈川・小田原） : 英国文化を愛した侯爵の別邸で味わう和スイーツTRAVEL | 2026. 10. 29 「江戸切子らしくない」のも江戸切子らしさ―三代秀石 堀口徹 : 使う人を驚かせて魅了するJAPAN LIFE | 2026. 10. 28 生鮮カツオ日本一の気仙沼港、味わうなら刺し身：漁船支え、350年の歴史JAPAN LIFE | 2026. 10. 27 高市内閣を支える「防火壁」の存在INSIGHT | 2026. 10. 26 生成AIの利用率が半数を超える 最も使われているサービスと用途は？CULTURE | 2026. 10. 26 映画『mentor』：磯村勇斗、15年前の事件に揺れる「加害者」役で末澤誠也とW主演CULTURE | 2026. 10. 25 『雨穴の変な世界展。』―国境を超えた人気ホラーミステリーを体感TRAVEL | 2026. 10. 24