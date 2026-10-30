政府は３０日、第２次高市改造内閣の新任閣僚１０人の資産を公開した。家族分を含む総資産の平均は９９８１万円。最多は古川俊治デジタル相の７億８１０３万円で、全体を押し上げた。２番手は６３３６万円の細野豪志復興相だった。

古川氏は本人分として公社債３億１３２０万円、証券投資信託など１億７６６９万円、不動産５９１４万円。妻の分として証券投資信託など２億３２００万円があり、その他に株式を夫妻合計で１０銘柄８６万９２８０株保有する。

細野氏は配偶者分と合わせ、静岡県に計７００万円の不動産を所有する。預貯金は計２５７５万円、有価証券が計３０６１万円となっている。

今回は、公選法違反疑惑などで事実上更迭された簗和生前農林水産相のものが含まれる。地元の栃木県大田原市に６２９万円の不動産を持ち、他に自動車２台を保有する。

藤井比早之総務相と関芳弘文部科学相は本人分がゼロ。関氏は配偶者の分もゼロと記載した。

公開されたのは改造内閣が発足した９月１７日時点で本人、配偶者、扶養する子が保有していた資産。金額は土地・建物（固定資産税課税標準額）、普通・当座預金を除く預貯金、株式を除く有価証券（額面金額）の合計を示す（１万円未満四捨五入）。

簗氏の辞任に伴い、１０月１５日に就任した武部新農水相は対象外。高市早苗首相と留任した８閣僚を加えた平均資産は９２４０万円となった。

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