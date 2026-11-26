立憲民主、国民民主両党など野党各党は２６日午前、政治資金パーティーに官僚を出席させていた関芳弘文部科学相に対する問責決議案を参院に共同提出した。更迭や自発的な辞任を求めてきたが、高市早苗首相や関氏が応じない姿勢を崩さなかったため、提出に踏み切った。２７日の参院本会議で採決される。

共同提出したのは立民、国民民主と公明、参政、共産、いのち、社民、沖縄の風の８党派。決議案では、関氏がパーティー開催について「事実に反する答弁を行った」ことや、官僚の出席により「行政の公正性を損なう」可能性があることなどを指摘。立民の斎藤嘉隆国対委員長は記者団に「一致結束し可決できるよう取り組む。関氏や首相は責任を非常に重く受け止めてもらいたい」と述べた。

木原稔官房長官は記者会見で、関氏について「説明責任をしっかりと果たしている」と述べ、続投させる方針を改めて示した。

問責案に法的拘束力はなく、可決された場合も関氏が辞任する必要はない。ただ、野党が態度を一段と硬化させるのは確実で、消費税減税関連法案などの審議日程への影響は避けられない。

参院で自民党と日本維新の会の会派勢力は計１１９。欠員と採決に加わらない議長を除き、問責案の否決には１２３票が必要になる。与党は日本保守党や無所属議員に働き掛けて否決を目指す。野党側も同様に賛同を呼び掛けており、攻防が続きそうだ。

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