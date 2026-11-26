国の特別史跡・特別名勝「浜離宮恩賜庭園」（東京都中央区）で12月24日まで、夜の野外アート展「チームラボ 浜離宮」が開催中。江戸時代に築かれた将軍家の日本庭園が、光と音のインタラクティブな演出によって幻想的な芸術空間へと姿を変えた。

江戸の風情と最先端のデジタルアートが融合

徳川将軍家の狩り場や別邸として発展した浜離宮恩賜庭園は、超高層ビル群に囲まれた現在も江戸の面影を色濃く残す。これまで養老渓谷（千葉県）などで「自然が自然のままアートになる」プロジェクトを展開してきたアート集団チームラボが、この名庭に先端デジタル技術で新たな命を吹き込んだ。

東京タワーや超高層ビル群を借景にしたデジタルアート全12作品が集まる本展。見どころの一つは、東京湾の海水を引き入れた「潮入の池」だ。昼間は青葉や紅葉で目を潤してくれる林が色とりどりの光に照らされ、まばゆいインスタレーションが水面に映り込む。

伝統的な日本庭園と最先端テクノロジーが共鳴し合い、他にない空間芸術を創造する。園内の散策路を進むと、光の柱が夜闇に浮かび上がる。無数の光の球体は、人の動きに反応して音色を響かせながら色を変え、その変化を他の球体や林へと次々に伝播（でんぱ）していく。造園から300年以上にわたって生い茂る木々にはデジタル映像が投影され、鑑賞者に呼応して一期一会の景色を見せる。

都心の真っただ中にいながら、日常の喧騒（けんそう）を忘れる芸術散歩で、秋の夜長を満喫しよう。

チームラボ 浜離宮