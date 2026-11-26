大阪市を廃止して特別区に再編する「大阪都構想」を巡り、大阪府・市は２６日、制度を議論する法定協議会を府庁で開いた。同市を４特別区に再編し、２０３１年１月１日に制度移行させる内容を盛り込んだ協定書案を正式決定した。吉村洋文知事は、大阪市民を対象に都構想の賛否を問う３度目の住民投票について、２７年４月の統一地方選と同日実施することを目指している。

住民投票は１５年と２０年にも行われ、いずれも僅差で否決されている。府・市は、７月の「副首都」関連法成立を背景に、都構想を「副首都にふさわしい大都市制度」と位置付けている。法定協には吉村氏が代表の地域政党「大阪維新の会」所属の首長と府議・市議のみが参加した。

現行の２４行政区を(1)４行政区からなる「淀川区」（人口約５３万人）(2)６行政区の「北区」（約７１万人）(3)７行政区の「中央区」（約６８万人）(4)７行政区の「天王寺区」（約８８万人）―に再編。特別区の数や名称は２０年の住民投票時と同じで、区割りを一部修正した。

都構想が実現した場合、府は中核拠点の整備や成長戦略、消防など大阪全体に影響する分野を一元的に担う。特別区は保健所運営や住民票の関連事務など、生活に密着したサービスに注力する。特別区議の定数は４区合計で７０人とした。

将来的な副首都指定を見据え、非常時に首都機能を代替できる体制の構築を目指すと明記。東京一極集中を是正し「多極成長型経済圏」を形成する方針も盛り込んだ。

また、「大阪警視庁」「大阪消防庁」（いずれも仮称）の整備を国に提起。「特別区設置による成長の果実を住民に還元する」とうたい、具体的な内容は大阪市長が定めるとした。

協定書案は総務相の意見を踏まえた上で、府・市両議会でも承認を受ける必要がある。

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