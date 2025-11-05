2025 新語・流行語大賞候補30語 : 「トランプ関税」「女性首相」誕生と政治が動いた1年、「二季」化や「クマ被害」など環境問題も深刻

2025 新語・流行語大賞候補30語 : 「トランプ関税」「女性首相」誕生と政治が動いた1年、「二季」化や「クマ被害」など環境問題も深刻社会
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
2025年を彩った言葉
戦後80年 / 昭和100年に当たる2025年は、米トランプ大統領が打ち出したトランプ関税の激震とともに始まった。前年から続く物価高に加え、深刻なコメ不足が庶民の生活を直撃。小泉進次郎前農水相が備蓄米放出の方針を打ち出し、古米、古古米ばかりでなく古古古米までが市場に出回るようになった。地球温暖化が進み二季化しつつある日本、コメの不作やクマ被害の深刻化は来年以降も続きそう。
当初は不気味、キモいと言われて不人気だった関西・大阪万博の公式キャラクターミャクミャクはいつの間にやら大ブレイクしてグッズの販売絶好調。キャラものでは、香港出身のデザイナーが生み出したウサギ耳のラブブも大ヒット。好きなキャラといつも一緒にいたいとカバンにぶら下げたり、旅先で一緒に写真を撮ったりするぬい活に熱を上げる人も多かった。
インターネット上を猛スピードで飛び交う情報に翻ろうされる現代人。いつの間にか、人口知能（AI）は私たちの生活に入り込み、米オープンAIが開発した人工知能Chat GPTはチャッピーの愛称で呼ばれ、すっかりお友達感覚。TikTokや切り抜き動画など短時間で見ることができ、一瞬で結論に到達するようなSNS巧者がもてはやされる時代。政治のエンタメ化が進み、テレビや新聞などのオールドメディアを不要なものとみなす風潮も。
一方で、NHKドラマ『しあわせは食べて寝て待て』をきっかけに体を整える料理として薬膳が静かなブームとなり、朝ドラ『あんぱん』でナレーションを担当した林田理沙アナウンサーが土佐弁で語る「ほいたらね」に元気をもらう人も多かった。大河ドラマ『べらぼう』にも出演したピン芸人ひょうろくが注目されるなど、オールドメディアの代表格であるNHKの影響力は健在。
上映時間が3時間にも及ぶ映画『国宝』が実写邦画としては異例の大ヒット。ローマ教皇を選出する教皇選挙と同時期に日本で公開された映画『教皇選挙』も話題になった。1990年代後半から2000年代初頭に小学生だった女子「平成女児」が当時のキッズ文化を回顧する流行もあり、バイトで旅の資金を稼ぎたい人と人手不足に苦しむ地方の農家や宿泊施設などをマッチングするおてつたびのサービスが生まれるなど、アナログ文化も消滅したわけではない。
自民党総裁選で勝利した高市早苗氏は「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」と宣言し、初の女性首相となったが、企業のジェンダー配慮意識や職場の安全性に対する意識の低さなど企業風土の在り方が問われた1年。
トップ10、年間大賞は12月1日に発表される。
ノミネートされた30語は下記の通り。
|No.
|候補語
|1
|エッホエッホ
|2
|オールドメディア
|3
|おてつたび
|4
|オンカジ
|5
|企業風土
|6
|教皇選挙
|7
|緊急銃猟 / クマ被害
|8
|国宝（観た）
|9
|古古古米
|10
|7月5日
|11
|戦後80年 / 昭和100年
|12
|卒業証書19.2秒
|13
|チャッピー
|14
|チョコミントよりもあ・な・た
|15
|トランプ関税
|16
|長袖をください
|17
|二季
|18
|ぬい活
|19
|働いて働いて働いて働いて働いてまいります / 女性首相
|20
|ビジュイイじゃん
|21
|ひょうろく
|22
|物価高
|23
|フリーランス保護法
|24
|平成女児
|25
|ほいたらね
|26
|麻辣湯
|27
|ミャクミャク
|28
|薬膳
|29
|ラブブ
|30
|リカバリーウェア
ニッポンドットコム関連記事
2：オールドメディア
- 選挙の情報は「テレビから」が最多―スマニュー調査 : 消費税「減税」「廃止」派が増加
- 「信頼できるメディア」と「最新情報を得るメディア」は違うという現実―紀尾井町戦略研究所調査 : 選挙期間中のSNS規制に75%が賛成
4：オンカジ
5：企業風土
6：教皇選挙
7：緊急猟銃 / クマ被害
8：国宝（観た）
9：古古古米
- 令和と丸かぶり！？ 備蓄米放出、規制緩和でも収まらなかった「天明の米騒動」は暴動と政権交代へと発展
- 令和のコメ騒動で民間輸入が急増―1キロ当たり341円の関税でも割安感？
- 高止まるコメの価格：その理由と今後の見通し
- 収束見えない “令和の米騒動” : 備蓄米放出してもコメ価格の上昇続く
10：7月5日
11：戦後80年 / 昭和100年
- 【戦後80年】戦争を「話題にすることはほとんどない」―18歳意識調査 : 記憶に残る作品は『火垂るの墓』
- シリーズ : 戦後80年をどうとらえる
- シリーズ : 「昭和100年」を振り返る50冊
- 中国の戦後80周年記念式典を読む
13：チャッピー
- 芥川賞作家・九段理江が語る “共作者”AIとの距離と「言葉」「リズム」へのこだわり
- 小中学生の4割が勉強や宿題にAI活用―ニフティ調査 : 「作文の構成」「数学の問題解説」など
- 目覚ましいスピードで進む中国のAI社会実装：“ウサギとカメ”ほどの差がある日本の生きる道は？
14：チョコミントよりもあ・な・た
15：トランプ関税
- インドが中ロに接近：「トランプ高関税」の重大な副作用
- 対米自動車輸出に急ブレーキ：トランプ関税の悪影響じわり
- シリーズ : トランプショックと日本
- シリーズ : トランプ再び
- 「反国際主義」のトランプ関税：穏便なアプローチより毅然とした態度を
17：二季
- シリーズ : 地球温暖化と日本の食卓
- 秋まで続く？日本の猛暑：6月の異常高温が引き金─豪雨災害も頻発か
- 日本の気候変動問題への意識は世界最下位レベル―イプソス調査 : 21年よりも危機感低下？
- 温暖化は日本狙い撃ち？ 猛暑・豪雨が普通の時代、「四季から二季へ」
18：ぬい活
19：働いて働いて働いて働いて働いてまいります / 女性首相
- フェミニストで「中高年シングル女性」の私が “初の女性首相” を喜べないわけ
- 高市首相の登場：「安倍路線」純化の方向へ
- 高市早苗氏が初の女性首相に : 女性の参政権実現から80年目
- 高市早苗氏 : 総裁の椅子に座るまでのタイムライン
- 高市新総裁はどんな人？：党内右派のシンボル、アベノミクス回帰も
22：物価高
23：フリーランス保護法
- アニメ産業で何が起きているのか―「内製化」の進行とフリーランス・アニメーターの今
- 中高年シングル女性の受難―和田靜香「仕事も住まいも不安定、“年収の壁”も関係ない私たちの不透明な老後」
- 新法はフリーランスをどこまで守れるか：問われる新しい働き方の「労働者性」
24：平成女児
25：ほいたらね
26：麻辣湯
27：ミャクミャク
【資料】
バナー写真：上段左から時計まわりに トランプ大統領と高市首相（時事）、麻辣湯（PIXTA）、たまごっち（ニッポンドットコム編集部）、41.2度を記録した兵庫県丹波市のJR柏原駅前にて（時事）、秋田県鹿角市に出没したクマ［2023年、県自然保護課提供］（時事）、（写真中央）ミャクミャク（ニッポンドットコム編集部）