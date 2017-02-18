В Японии существует целый ряд уникальных региональных диалектов. Хотя распространение стандартного японского языка (хёдзюнго), упростило общение между жителями различных регионов страны, многие считают, что местные говоры позволяют выразить более теплое и дружелюбное отношение к собеседнику.

Страна множества диалектов

На стандартном японском «спасибо» звучит как аригато, однако приезжайте в Осаку – и вместо аригато вы услушите оокини. Аналогично, слово дамэ, означающее запрет, во втором по величине городе Японии будет звучать как акан, а торинику (курятина) превратится в касива.

Хотя официальным языком Японии является хёдзюнго, или стандартный японский, в стране продолжает существовать множество диалектов. На протяжении нескольких веков региональные культуры процветали и вырабатывали свои уникальные черты. В период феодализма, который завершился лишь 150 лет назад, регионы оставались в значительной степени автономными, несмотря на централизованную власть сёгуна. Относительная влиятельность различных регионов оказала значительное влияние на японский язык в каждом из них. Прежде, чем роль столицы перешла к Токио, политическим, экономическим и культурным центром страны был регион Кансай (включая Киото и Осаку), расположенный в западной части Японии.

К 1860-м годам, когда феодальный период пришел к завершению, лингвистическая раздробленность языка была настолько сильна, что жители полуострова Цугару, расположенного на северо-западной границе нынешней префектуры Аомори, и обитатели княжества Сацума, располагавшегося там, где находится южная префектура Кагосима, с трудом поддерживали даже самый элементарный диалог.

Распространение стандартного японского языка

Вероятно, наиболее узнаваемым диалектом японского языка является кансай-бэн. Его интонационная окраска значительно отличается от стандартного японского, глаголы тоже спрягаются по-другому. Например, вакаранай («я не знаю») становится вакарахэн или вакэрэхэн. Однако, кансай-бэн – это тоже обобщенное понятие: диалект делится на более мелкие наречия, такие как кё-котоба и кавати-бэн, используемые, соответственно, жителями Киото и Осаки. Еще один знаменитый региональный диалект, тохоку-бэн, охватывает местные говоры северного Хонсю, среди которых знаменитый своей непонятностью цугару-бэн.

Начало процесса стандартизации совпало с реставрацией Мэйдзи 1868 года, когда новое правительство стремилось построить сильное и централизованное национальное государство. В качестве эталона был выбран диалект токийского района Яманотэ. Изначально он развивался как письменный язык, чему способствовало учреждение общенациональной системы школ. Позже, с изобретением и распространением радио и телевидения, диалект проник во все части страны уже в виде разговорного языка. Ведущую роль в популяризации стандартного японского языка сыграла государственная телерадиокомпания NHK.

В наши дни молодые люди по всей стране часто используют стандартный японский язык. Под влиянием телевидения и интернета официальная форма языка получила повсеместное распространение, подорвав популярность местных диалектов, в результате чего дети часто могут говорить совершенно иначе, чем их родители. Естественно, это упрощает взаимопонимание между людьми из различных частей страны, однако многие считают, что местные говоры сохранили интонации человеческой теплоты и дружелюбия, которых лишен стандартный язык.

Время от времени телевидение уделяет внимание диалектам, например, предоставляя эфир актерам, говорящим на кансай-бэн. Благодаря утренним телесериалам такие выражения как дзэдзэдзэ (восклицание удивления, бытующее в префектуре Иватэ) и копитто (слово родом из префектуры Яманаси, означающее «тщательно» или «так, как надо») стали известны по всей стране. Знаменитый актер американского происхождения Дэниэл Каль также известен тем, что свободно владеет диалектом префектуры Ямагата.

В Сети есть такие сайты, как «Мондзиро», обеспечивающие автоматический перевод стандартного японского на местные диалекты, включая осака-бэн и цугару-бэн. В настройках языка на Facebook, наряду со стандартным японским языком, присутствует и возможность выбора кансай-бэн. Из отличий можно отметить «лайк», который в стандартной версии называется ий нэ, но превращается в ээ ян в режиме кансай-бэн.

Слово одно, значения разные

Региональные диалекты могут серьезно усложнить жизнь изучающим японский язык, особенно в случаях, когда слова имеют различные значения. Стандартное японское эрай, означающее «прекрасно» или «восхитительно», в западной части Японии может означать «уставший». А слово дандан, которое обычно переводится как «постепенно», используется жителями префектуры Симанэ для выражения благодарности.

Горожане часто переключаются со стандартного японского на диалекты, когда приезжают на свою малую родину или говорят со старыми друзьями из этих краев. Для стороннего наблюдателя они могут выглядеть как совершенно разные люди. И, хотя умение переключаться между вариантами языка является одной из наиболее труднодостижимых целей для изучающих японский язык, знание нескольких диалектных слов, вне всякого сомнения, поможет внести в речь нотки дружелюбия.

Путеводитель по диалектам японского языка (только японская версия)

Hōgen Love

Фотография к заголовку: Знак в окинавском аэропорту Наха встречает гостей диалектным словом мэнсорэ. Фотография предоставлена Nemo's great uncle

(Статья на английском языке опубликована 4 февраля 2017 г.)