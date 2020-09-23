В Японии существует множество стилей керамики и фарфора, уходящих корнями в древние времена. Характерные черты и история различных традиций керамики тесно связаны с образом жизни людей и отражают уникальную историю каждого региона.

Японская керамика имеет долгую историю, она восходит к глиняной посуде доисторического периода Дзёмон, начавшегося 13 000 лет назад. Само название «Дзёмон» обозначает «верёвочный узор», характерную черту горшков той эпохи. Глиняная посуда Дзёмон в последнее время вновь вызывает интерес из-за её уникальной формы, духовного содержания и сильного ощущения индивидуальности.

Фигурки догу периода Дзёмон, известные как Венера Дзёмон (слева) и Богиня в маске. Они были обнаружены в ходе раскопок в префектуре Нагано (© Jiji)

Керамика и фарфор

Керамика изготавливается из глины и других компонентов, по свойствам напоминающих стекло. Глине придают определённую форму, после чего обжигают. Керамику можно условно разделить на две категории – глиняные изделия и фарфор. У фарфора температура обжига выше, чем у глиняной керамики, она обычно толще и теплее на вид, чем фарфор. Фарфоровая глина мелкозернистая и содержит кварц и полевой шпат, благодаря чему напоминает стекло. После обжига фарфор становится чрезвычайно твёрдым, стенки изделий можно сделать намного тоньше, чем у обычной керамики. У обеих категорий керамики есть свои уникальные стили с характерным для них дизайном, включающим роспись и глазуровку, надрезы и рельефные узоры, созданные с использованием различных инструментов.

Японское наследие: шесть древних печей

Производство керамики в Японии особенно процветало с конца периода Хэйан (794-1192) до периода Муромати (1336-1568). Гончарные печи строили по всей Японии, но самыми известными были шесть районов производства керамики, так называемые «Шесть древних гончарных печей» – Бидзэн (префектура Окаяма), Тамба (префектура Хёго), Сигараки (префектура Сага), Токонамэ и Сэто (оба в префектуре Айти) и Этидзэн (префектура Фукуи). В 2017 году они были внесены в список объектов культурного наследия Японии.

Неглазурованная бутыль для сакэ бидзэн с эффектом натуральной золы и пятнами после дровяного обжига (слева); узкая дорога рядом с керамической мастерской Сэто, в стену врезаны подпорки печей (© Pixta)

Статуэтки енотовидных собак (тануки) из Сигараки. Благодаря наличию качественной глины там начали делать японскую черепицу (© Pixta)

Керамика и чайная церемония

В чайной церемонии, доведенной до совершенства чайным мастером Сэн-но Рикю в конце периода Муромати, используется уникальная японская керамика, в том числе специализированная посуда, вазы для цветов и чашки в нарочито простом стиле, такие как изделия раку и орибэ. Военачальник Тоётоми Хидэёси, страстный поклонник чайной церемонии, во время вторжения на Корейский полуостров в конце XVI века привёз корейских гончаров, которые построили в Кюсю и занялись производством посуды для чая.

Керамика Имари имеет высокую ценность как антиквариат, которую коллекционируют коллекционеры по всему миру. Это разновидность фарфора, когда-то производившаяся в городе Арита префектуры Сага, который сейчас славится изделиями арита. В 2016 году керамика арита отметила свой 400-летний юбилей. Одним из самых известных стилей посуды арита является какиэмон, в котором надглазурная эмаль гармонирует с белым фарфором.

С конца периода Адзути-Момояма (1568-1603) и в начале периода Эдо (1603-1868) гончары совершенствовали свои технические навыки в поисках красоты, и с тех пор создано множество прекрасных изделий.

Взбивание чая в чашке во время чайной церемонии (© Pixta)

Блюдо арита, реставрированное при помощи кинцуги – техники, при которой разбитая керамика склеивается при помощи лака, смешанного с золотым порошком (© Pixta)

Начиная с XVIII века техника изготовления посуды арита распространилась в Киото, Кутани и Сэто. С начала эпохи Мэйдзи (1868-1912) богатые поклонники чайной церемонии, которые сыграли в её истории важную роль, такие как бизнесмен Нэдзу Каитиро, чья коллекция легла в основу Музея Нэдзу ) и торговец шёлком Хара Санкэй (создатель сада Санкэйэн), поддержали распространение японской культуры.

Керамика в стиле мингэй

В современную эпоху Янаги Соэцу (1889-1961), Хамада Сёдзи (1887-1978), Каваи Кандзиро (1890-1966) и англичанин Бернард Лич (1887-1978) выступили с поддержкой движения Мингэй, делавшего акцент на функциональную красоту в предметах повседневного обихода, созданных неизвестными мастерами. Это движение постепенно набирало силу.

Посуда онта из префектуры Ойта с мелким ритмичным узором тоби-ганна

Одним из районов производства керамики, вызвавший интерес во всей стране из-за движения Мингэй, стал Онта в городе Хита, префектура Ойта. Более трёхсот лет гончары в Онте передали свои секреты только одному из своих сыновей. Это позволило сохранить постоянное количество печей; до наших дней работают только десять гончарных мастерских, как и в старину. В 1995 году японское правительство объявило технику гончаров Онта нематериальной культурной ценностью.

Японская керамика сегодня

В послевоенные годы быстрого экономического роста финансовая свобода позволяла людям приобретать керамику и предметы искусства. Однако после того, как в начале 1990-х годов экономический пузырь в Японии лопнул, возросла популярность керамики, более подходящей для повседневной жизни.

В последнее время керамику начали создавать самые разные люди. Горшки и миски для повседневного использования популярны и у подрастающего поколения.

Дважды в год в мае и октябре в районах гончарного производства по всей стране проводятся ярмарки керамики, где посетители могут недорого купить понравившиеся вещи и встретиться с самими гончарами. Три основные ярмарки керамики в Японии посвящены изделиям Мино (префектура Гифу), изделиям Имари и Арита, и изделиям Сэто. Любители керамики заранее планируют поездки на такие ярмарки, где они любуются различными керамическими стилями, знакомятся с историей регионов и наслаждаются местной кухней.

Ярмарка керамики Химацури проводится в г. Касама преф. Ибараки каждую весну и осень. Гончары устанавливают полки и сами продают свои изделия

Фотография к заголовку: Выставка Ёкоямы Такуя в галерее Токё в Ниси-Адзабу, Токио

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