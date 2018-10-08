Журавлик, кораблик, коробочка. Складывая квадратный лист бумаги разными способами, можно получить самые разнообразные фигурки. Это традиционнное искусство складывания называется оригами. У оригами есть поклонники по всему миру, да и само слово уже давно стало всемирным, международным. Начавшись, как простая забава, оригами позднее было признано традиционным искусством, а в последние годы его принципы стали предметом пристального изучения ученых.

Оригами: от веселой забавы до космонавтики

Что такое оригами? Веселое развлечение, когда в результате складывания по определенной схеме из ярких бумажных квадратов получаются фигурки животных, растений, и даже вещи, которые могут пригодиться в домашнем обиходе. На сегодняшний день уже придуманы схемы, по которым можно сложить, к примеру, Дарта Вейдера или покемонов. Чаще всего фигурка-оригами изготавливается из одного квадратного листа бумаги, но бывает, что в ход идут несколько бумажных квадратов, которые скрепляются в процессе складывания. А на выходе нередко получаются не плоские, а объемные объекты. Традиции, связанные со складыванием бумаги в различные фигуры, существовали и в Китае, и в западных странах, но именно японская традиция стала наиболее популярной – слово «оригами» вошло в разные языки, по всему миру появляются сообщества любителей оригами, проводятся конкурсы и выставки.

В последние годы растет увлечение оригами именно как одним из видов традиционного японского искусства. Мастера оригами выставляют все новые и новые произведения и ведут свою творческую деятельность с небывалым размахом. Кроме того, очень высокую оценку ученых получили геометрические принципы оригами, положенные в основу технологии, известной как «оригами-инженерия». Сейчас ведутся дальнейшие исследования этих принципов с позиций математики, структурной механики и космических технологий.

Классика жанра

Бумажный журавлик

Фигурка, напоминающая журавля, получается из бумажного квадрата в результате серии последовательных складываний. Бумажный журавлик – один из символов японской культуры, наиболее известная из фигурок-оригами.

Как сложить бумажного журавлика

В Японии журавль наряду с черепахой символизирует долголетие. Старинная японская пословица гласит: «Журавль живет тысячу лет, черепаха – десять тысяч». Сэмбадзуру (тысяча журавлей) – гирлянда из тысячи бумажных журавликов, традиционный оберег, который можно сделать своими руками. Складывая журавликов для сэмбадзуру, принято думать о тех, кому впоследствии будет преподнесена гирлянда – как правило, это люди, нуждающиеся в скорейшем восстановлении физических и душевных сил, утраченных в результате болезни или несчастного случая. А еще сэмбадзуру – это символ надежды на мир без войны.

Гирлянды сэмбадзуру

Самурайский шлем

Важнейшая часть воинского доспеха, самурайский шлем кабуто является одним из традиционных украшений на Танго-но сэкку, «День ребенка», который празднуют пятого мая. Другое символическое украшение этого праздника, раньше называвшегося «Днём мальчиков», – кои-нобори, шест с привязанными к нему матерчатыми или бумажными карпами, символизирующими успех. В этот день в Японии отмечают рождение, рост и взросление мальчиков. Праздничное оригами на Танго-но сэкку – большой шлем кабуто, который складывают из газеты и который при желании действительно можно надеть на голову.

Шлемы всех цветов и размеров

Как сложить шлем-кабуто

Бумажные коробочки

С помощью техники оригами можно сделать из бумаги коробочки для мелких вещей и даже мусорную корзину! Если использовать бумагу с красивым орнаментом, то и коробочки получатся красивыми. А если в качестве материала взять газеты или рекламные листовки, то выйдет отличная мусорная корзина для органического мусора, которую можно будет выбросить вместе с кожурой и шкурками от фруктов и овощей.

Коробочки всех цветов и размеров

История оригами: культура складывания бумаги

Оригами существует в Японии с седьмого века нашей эры. То есть примерно с того времени, когда благодаря заимствованию технологии из Китая на японских островах появилась бумага васи. Первые поделки из сложенной бумаги были частью синтоистского ритуала: считается, что развитие оригами началось с распространения обычая оборачивать в бумагу подношения божествам. В период Муромати (XIV-XV века) в самурайских кланах Огасавара и Исэ были установлены правила оригата – регламент упаковки в бумагу васи различных предметов, предназначенных для подношения. Декорированные конверты для денежных подарков на свадьбу и другие торжества, которые используются и в наши дни, – это отголоски оригата.

Церемониальные свадебные подношения в стиле оригата

В период Эдо (XVII-XIX века) с распространением васи складывание бумаги сделалось одной из народных забав, полюбившейся не только детям, но и взрослым. Тогда же эта забава получила свое нынешнее название – оригами. Самая старая из известных на сегодняшний день книга по оригами «Секрет складывания тысячи бумажных журавлей» (яп. Хидэн сэнбадзуру оригата) была опубликована в 1797 году. В нее вошло 49 схем складывания бумажных журавликов.

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Сегодня оригами используется как в образовательных, так и в реабилитационных целях в Японии и по всему миру. Новые схемы складывания молниеносно распространяются благодаря интернету – через тематические сайты и видеоролики, техника складывания развивается иногда в совершенно неожиданных направлениях. Изначально завоевавшее популярность в качестве развлечения искусство оригами не стоит на месте, а двигается в ногу со временем.