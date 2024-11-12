На острове Иодзима близ Нагасаки, неподалёку от всемирно известного острова Гункандзима, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, открылся учебный центр по подготовке специалистов в области офшорной ветроэнергетики.

Остров Гункандзима, некогда процветавший благодаря угольным шахтам, сыграл ключевую роль в модернизации Японии. На фоне глобального перехода от угля через нефть и природный газ к эпохе декарбонизации, остров Иодзима становится ключевым центром подготовки специалистов для новой энергетической эры.

Подготовка специалистов для энергетики будущего

В городе Нагасаки на острове Иодзима завершено строительство «Центра подготовки специалистов по офшорной ветроэнергетике Nippon Foundation. Центр, призванный стать кузницей кадров для работы с морскими ветроэлектростанциями — ключевым направлением возобновляемой энергетики, начнёт приём учащихся 11-го числа. В отличие от Европы и Китая, являющихся лидерами отрасли, Япония располагает ограниченным количеством мелководных морских зон, пригодных для установки ветрогенераторов. Однако страна намерена преодолеть это отставание за счёт разработки инновационных плавучих ветровых установок.

Правительство Японии поставило амбициозную цель: развить офшорную ветроэнергетику до мощности в 45 гигаватт, что соответствует производительности 45 атомных электростанций. Ежегодно центр будет выпускать 1000 квалифицированных специалистов по строительству и техническому обслуживанию ветроэнергетических установок, внося таким образом весомый вклад в развитие кадрового потенциала для перехода к безуглеродному обществу.

До острова Иодзима можно добраться за 25 минут на пароме из порта Нагасаки. Также остров соединён с материком мостом, что позволяет доехать на автомобиле из центра города за полчаса

Nippon Foundation, специализирующийся на развитии морской отрасли, оказывает финансовую поддержку проекту, а префектура, городская администрация, местные предприятия и образовательные учреждения совместно осуществляют управление центром. Город Нагасаки, столкнувшийся с серьёзной проблемой оттока населения в мегаполисы, возлагает большие надежды на создание новых рабочих мест в ветроэнергетическом секторе. Мэр Судзуки Сиро с воодушевлением отмечает: «Опираясь на наши сильные стороны в морской отрасли, включая рыболовство и судостроение, мы объединяем усилия промышленности, власти и научных кругов для реализации проекта „Весь Нагасаки“».

Завершено строительство учебного корпуса для отработки мер безопасности. В 2025 финансовом году рядом с ним планируется возвести здание для практической подготовки специалистов

В закрытом бассейне отрабатываются действия по безопасности при падении в воду и другие навыки спасения на море

Обучение по международным стандартам и активное привлечение иностранных специалистов

В центре проводится обучение высотным работам, действиям при падении в воду, а также навыкам пожарной безопасности и пожаротушения, необходимым при работе на морских объектах. В двухэтажном учебном корпусе по технике безопасности установлены мостовой кран и бассейн глубиной 3,5 метра для практических занятий по управлению спасательными плотами и оказанию первой помощи пострадавшим.

Центр предлагает трёх- и пятидневные курсы с получением сертификатов международного образца. Все курсы доступны на английском языке, и, как отмечает директор центра Мацуо Хироси: «Подобно строительной отрасли, где наблюдается острая нехватка кадров, в офшорной ветроэнергетике иностранные специалисты становятся необходимостью». Поэтому центр проводит активную политику по привлечению студентов из-за рубежа.

В 2025 финансовом году откроется учебный корпус для подготовки специалистов по работе с механическим, электрическим и гидравлическим оборудованием. Более того, в 2026 финансовом году планируется установка морской учебной вышки в открытом море, что позволит проводить тренировки по пересадке персонала с обслуживающих судов на ветрогенераторы и транспортировке грузов в реальных морских условиях.

Морская учебная вышка (вблизи острова Такасима), планируемая к вводу в эксплуатацию в 2026 финансовом году, станет первым в мире объектом для проведения тренировок по пересадке персонала в реальных морских условиях (фото: Nippon Foundation)

Остров Хасима (Гункандзима), расположенный в 8 километрах к югу-юго-западу от острова Иодзима, входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Объекты промышленной революции эпохи Мэйдзи в Японии», включённого в список в 2015 году. Остров, процветавший как угледобывающий центр и сыгравший ключевую роль в модернизации Японии, был закрыт в 1974 году после перехода энергетики на нефть и природный газ. Можно надеяться, что созданный спустя полвека центр подготовки специалистов по офшорной ветроэнергетике станет ключевым звеном в переходе к новой энергетической эпохе.

Демонстрация учебной эвакуации в аварийных ситуациях

Тренировка по подъёму пострадавших на высотную площадку для эвакуации санитарным вертолётом

Репортаж, текст и фото: редакция Nippon.com Фотография к заголовку: Показательные учения в день открытия «Центра подготовки специалистов по офшорной ветроэнергетике Nippon Foundation»