15 января писатель Мураками Харуки начал отвечать на вопросы своих поклонников на сайте Мураками-Сан-но токоро («У Мураками»). За несколько дней он уже ответил более чем на 100 вопросов.

Некоторые из читателей обратились за советом по интерпретации его произведений; так, некий китайский студент не был уверен, о чём написан роман 1Q84 – о чистоте человеческой природы, или же это просто порнография. «Я описываю сексуальные сцены, но это не значит, что мне это нравится, – говорит Мураками. – Я пишу их потому, что они необходимы для романа. Мне очень неудобно писать об этом». В конечном счёте он отказывается от любых интерпретаций. «То, что я хотел передать в 1Q84 – это сама книга, целиком. Вы не можете расчленить её на части».

Другой читатель хотел узнать, как автор относится к однополым бракам, ведь в последнем вышедшем романе «Бесцветный Цукуру Тадзаки и годы его странствий» показаны гомосексуальные отношения. «У меня очень много геев среди друзей и знакомых», – ответил Мураками, и сказал, что он знает много людей, состоящих в однополых браках в США. «Они все очень рады, что смогли вступить в брак. Это очень хорошо. Так что могу сказать, что я поддерживаю однополые браки».

Он также поделился своими взглядами на жизнь после смерти. «Я думаю, что после того, как умру, я хочу просто спокойного сна. Я не хочу в рай, в ад, или в кабаре. Я просто хочу поспать спокойно, не беспокоясь ни о чём. Хотя мне кажется, я бы хотел время от времени поесть немного жареных устриц».

Мураками признал, что он не смог осилить грандиозный труд Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», когда пытался его читать в старших классах школы, и сказал, что уже вряд ли дочитает до конца. Он отказался назвать любимого японского писателя, и говорит, что он предпочитает не обсуждать здравствующих и работающих писателей из Японии, но ему нравятся Кадзуо Исигуро, Кормак Маккарти, Рассел Бэнкс и Донна Тартт. Он также поклонник сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad), как он сказал одному из поклонников: «Это первый сериал, который меня захватил со времён «Остаться в живых» (Lost)».

Одна женщина интересовалась, не будет ли Мураками проводить встречи с поклонниками его творчества. Он ответил: «Я мечтаю о том, чтобы когда-нибудь встретиться с вами». Автор также сказал, что он часто обменивается рукопожатиями с читателями во время раздачи автографов. «Меня поцеловало множество девушек на раздаче в Барселоне, – говорит он. – В Барселоне столько красивых девушек... Конечно же, в Японии их тоже много...»

Читатели могут задавать вопросы на сайте «У Мураками» до 31 января. Спешите!

(Оригинал заметки на английском языке опубликован 22 января 2015 г.)