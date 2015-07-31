Хавьер Кастаньо (@Xabel) родился в Астурии, на северном побережье Испании. В конце 1990-х он переехал в город Малага в Андалусии, где три года назад начал работать чистильщиком обуви в ресторане Café Central.

Сегодня Кастаньо известен как энтузиаст брендинга и эксперт в области дипломатии в социальных сетях. Недавно он обратил на себя внимание средств массовой информации, выступив с инициативой бесплатной передачи Twitter-аккаунтов местным и национальным правительствам по всему миру. Речь идёт об учетных записях, которые он зарегистрировал много лет назад, чтобы защитить их, а затем передать правительствам для эффективного использования. Недавно он передал аккаунт @japan правительству Японии. Мы побеседовали с ним по телефону, чтобы узнать больше об этой инициативе.

—— Как возникла идея передачи учетных записей Twitter национальным и местным органам власти?

Я узнал о Twitter в 2007 году и, как и все, зарегистрировал свою учетную запись. Структура этой сети показалась мне очень простой, и я связал эту простоту регистрации и добавления фолловеров с идеей города и граждан. Я понял, что это имеет смысл на местном уровне.

Кастаньо, ветеран-пользователь Twitter

Я начал искать топонимы и, к своему удивлению, обнаружил, что, за исключением «Парижа», «Барселоны», «Лондона» и «Нью-Йорка», большинство подобных имен оставались незанятыми. Тогда я начал регистрировать учетные записи, начав с моей родины, муниципалитета Мьерес, и далее Овьедо, Хихон и Астурию, мою новую родину, Малагу, Андалусию и, наконец, Мадрид. Видя, что топонимы не слишком популярны, мне пришло в голову проверить «глобальные бренды», такие как «Канада» или «Рио-де-Жанейро», то есть географические названия, которые на всех языках означают одно и то же. Однажды мое внимание привлекли «Рим» и «Япония», и, видя, что они свободны, я зарегистрировал их тоже.

Два года спустя, в канун Рождества 2009 года, я увидел, что Twitter превратился в настоящую всемирную сеть, и понял, что настало время связаться с посольствами различных стран, находящимися в Испании. Однако в то время многие государственные органы еще не понимали, что такое Twitter, и мои первые попытки потерпели фиаско. Лишь два года спустя, в 2011 году, я увидел, что у многих из этих учреждений появились учетные записи в социальных сетях. С этого момента стало намного проще связаться с ними напрямую и начать разговор.

Кастаньо вступил в контакт с японскими властями с помощью твита в 2011 году

Вне всякого сомнения, мне пришлось много поработать, чтобы меня начали принимать всерьез. Благодаря помощи специалиста в социальных сетях Маттиаса Люфкенса я смог связаться с Сикатой Нориюки, который в то время был заместителем генерального секретаря Кабинета министров по связям с общественностью и директором глобальных коммуникаций резиденции премьер-министра. У меня был с ним короткий разговор, однако все снова застопорилось после всеобщих выборов в Японии в 2012 году.

—— Настало 10 марта 2015 года, когда учетная запись @japan наконец была передана правительству Японии. Как происходила передача аккаунта?

Сошлись несколько обстоятельств. Я уже наладил контакт с Сикатой Нориюки, который позволил мне связаться с нынешним директором глобальных коммуникаций, Сонэ Кэнко, а также с Посольством Японии в Испании. Однажды утром я увидел, что Сонэ Кэнко добавил в свой Twitter меня и аккаунт @japan, а вечером, придя с работы, я обнаружил в своей электронной почте письмо из посольства, в котором он сообщил, что назначен ответственным за передачу аккаунта.

Вскоре после этого я послал Сонэ Кэнко пароль от @japan, включая также подсказки, как изменить адрес электронной почты и активировать аккаунт. У них была возможность сразу проверить аккаунт в деле, но я заметил, что японцы очень осторожны. Сегодня я получаю много благодарностей от людей из многих стран, которым я передал учетные записи.

—— Похоже, ваша инициатива позволила сохранить эти аккаунты, чтобы они не попали в руки тех, кто мог бы использовать их для чисто коммерческих целей.

Я понял, что эти аккаунты были практически беззащитными. Я страстно увлечён брендингом, и мне показалось неправильным, что кто-то может воспользоваться и зарегистрировать эти имена для других целей. В последние годы в мой адрес стало поступать много критики от людей, которые хотели бы получить контроль над этими учетными записями, несмотря на то, что я собирался передать аккаунты государственным учреждениям.

Мне особенно нравится, как поступили с учетной записью @Sweden. Каждую неделю один человек из Швеции берет на себя управление этой учетной записью, чтобы сообщить всему миру о своей стране со своей точки зрения. Многие захотели воспользоваться моей идеей, и на меня оказывали давление, чтобы я уступил аккаунты. В момент, когда некоторые пользователи поняли, что я не собираюсь передавать аккаунты каким-либо сторонним лицам, меня даже начали оскорблять. Но со временем все изменилось. Теперь я получаю много позитивных сообщений и благодарностей.

Меня раздражает, когда топонимы используются в Twitter с коммерческими целями, потому что речь идет об имидже страны. Аккаунт @Canada показал, что имя имеет значение. Достаточно взглянуть на состояние параллельного франкоязычного аккаунта Канады.

Надеюсь, что другие пользователи, зарегистрировавшие аккаунт с именем города или страны, рассмотрят возможность поделиться им со своими соотечественниками и передать его в государственное учреждение. Я думаю, что руководство Twitter должно принять участие в этом вопросе, и, как это происходит с брендами, защитить также географические названия, чтобы не получилось, как с аккаунтом @colombia, который в итоге пришлось закрыть.

—— Что бы вы хотели увидеть на страничке аккаунта @japan?

Лично я хотел бы что-то в стиле @sweden или @canada, то есть то, что привлекло бы внимание иностранных пользователей, или что-то, касающееся местных проблем и вопросов, чтобы аккаунт мог быть полезен местным гражданам. Хотя, когда речь идет о @japan, думаю, было бы лучше, чтобы этот аккаунт был посвящен внешнему имиджу страны, чтобы там были красивые фотографии Японии, поскольку при надлежащем администрировании он будет появляться первым при поиске «Japan» в Twitter, а также в Google и других поисковых системах.

Тем не менее, мои обязательства завершаются в момент передачи аккаунта, и теперь его владельцами являются японцы, которые должны сами решить, что они хотят сделать с этой учетной записью. Признаюсь, что мне больно видеть, когда аккаунты этого типа используются неправильно, и я рад, когда люди хорошо делают свое дело.

—— Помимо вашей активности в социальных сетях, вы также работаете чистильщиком обуви, что привлекло внимание средств массовой информации. Как вам живется в Малаге?

В настоящее время я уже три года работаю чистильщиком обуви. Ранее я работал чертежником, это было моей профессией в течение многих лет. Когда чертежи стали выполнять с помощью компьютера, мне пришлось попробовать другие профессии. Я работал в области архитектуры, в деревообрабатывающей промышленности, занимался графическим дизайном и вопросами, связанными с оптимизацией управления контентом в Интернете, пробовал себя в области Интернет-маркетинга и многого другого. Но три года назад в Испании разразился кризис, который уничтожил все. Я оказался безработным, и, поскольку наемный работник не имеет права на получение каких-либо пособий по безработице, когда у меня закончились деньги, я начал беспокоиться.

И тогда мне пришла идея чистить обувь. В детстве, когда меня спросили, кем я хочу быть, я ответил: «чистильщиком обуви», – потому что однажды был поражен, увидев чистильщика, который чистил ботинки моего отца с помощью всех своих хитрых щеток и приспособлений. Однажды я шел по Малаге, угнетенный своим положением безработного, и увидел, что из-за реконструкции порта Малаги кругом было полно пыли. Ботинки тех, кто шел через порт, через минуту покрывались слоем пыли, и когда я увидел это, мне пришла в голову идея попробовать себя в качестве чистильщика обуви.

Я искал альтернативу традиционному подходу, поскольку в Малаге запрещено работать на улице, и, наконец, обратился в Café Central. Им понравилась идея иметь собственного чистильщика, и на настоящий момент я работаю чистильщиком обуви в будние дни с 8.00 до 15.00 вот уже три года. Половину своего дня я посвящаю продолжению образования по своей основной профессии, ожидая выхода из кризиса, поскольку есть шанс вернуться к работе в офисе.

Я прекрасно разбираюсь в вопросах имиджа брендов государственных органов, и постепенно накопил достаточно знаний в этой области. Однако образование требует средств, а у меня сейчас не слишком хорошее финансовое положение. Чистильщик обуви – это профессия, которая не приносит много денег, и в течение нескольких месяцев я живу на пределе моих возможностей.

Но, благодаря моей работе в социальных сетях и сотрудничеству с правительствами, у меня хорошее резюме с реальными позитивными результатами, так что я надеюсь, что однажды мне повезет.

Фотография к заголовку: Хавьер Кастаньо чистит обувь в Café Central в Малаге. ©Альваро Кабрера

(На основе телефонного интервью на испанском языке 21 марта 2015 г.)

Подробнее

Испания: чистильщик обуви

Видео 2012 года (на английском языке) о жизни Кастаньо в Малаге подготовлено Deutsche Welle.