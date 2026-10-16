Токио, 15 октября (Jiji Press). Японское ведомство по утилизации ядерных отходов сообщило о начале изучения литературы в Хитатиомия, префектура Ибараки, на востоке Японии, в рамках процесса выбора места для постоянного захоронения высокоактивных радиоактивных отходов с атомных электростанций.

Японская организация по управлению ядерными отходами (NUMO) в течение примерно двух лет будет анализировать геологические карты и другие документы для оценки потенциальных рисков, связанных с вулканами и разломами.

Аналогичное исследование, проводимое NUMO, уже ведется в Суццу и Камоэнаи (Хоккайдо), а также в Генкаи (префектура Сага) и на Минамиторисиме, острове в архипелаге Огасавара в Тихом океане, входящем в состав столичной префектуры Токио.

Мэр города Хитатиомия Судзуки Садаюки объявил о своём согласии на проведение исследования в конце прошлого месяца.

Следующие этапы включают предварительное исследование, включающее бурение, и детальное исследование, которое предполагает строительство подземных сооружений. Для перехода к любому из этих этапов требуется согласие местного губернатора префектуры и других должностных лиц.

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