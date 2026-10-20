Токио, 19 октября (Jiji Press). 19 октября исполнилось 70 лет со дня подписания Совместной японско-советской декларации 1956 года, которая предусматривает возвращение Японии двух из четырёх спорных островов, и Россия ещё больше ужесточила свою позицию по территориальному спору.

В декларации содержится соглашение о передаче Москвой острова Сикотан и группы островов Хабомаи, входящих в состав спорных островов, называемых в Японии Северными территориями, после заключения мирного договора, формально завершающего военные действия во время Второй мировой войны.

В 2018 году тогдашний премьер-министр Японии Абэ Синдзо и президент России Владимир Путин договорились использовать совместную декларацию 1956 года в качестве основы для переговоров о мирном договоре. Поскольку в декларации не упоминались два других острова, Кунасири и Эторофу, Япония, как считалось, отходит от стремления к возвращению всех четырёх островов.

Теперь даже возвращение Сикотана и группы Хабомай остаётся под вопросом.

«Мы серьёзно относимся к тому факту, что вопрос о Северных территориях остается нерешённым, – заявил на пресс-конференции глава правительства Японии Кихара Минору. – Мы продолжим необходимый диалог с российской стороной и будем работать над достижением прогресса».

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