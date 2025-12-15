Мусасаби: японские гигантские белки-летяги
Экология
Гигантские белки-летяги мусасаби представляют собой редкое и впечатляюще зрелище, когда перепархивают с дерева на дерево в японском лесу.
Ночные существа
Мусасаби, японские гигантские летяги, – ночные млекопитающие, обитающие в лесах главных японских островов Хонсю, Кюсю и Сикоку. Они планируют с дерева на дерево, используя перепонки между передними и задними конечностями. Мусасаби могут достигать длины около 80 сантиметров (включая хвост) и весить более 1 килограмма. Обычно они планируют на расстояние от 20 до 30 метров, но были зарегистрированы и перелёты на расстояния более 100 метров.
Похожее, но более мелкое животное – момонга, японская карликовая белка-летяга, длина которой вместе с хвостом достигает около 30 сантиметров, а вес – около 150 граммов.
Фотография к заголовку: © Pixta
