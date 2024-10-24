Музей компании Toto знакомит посетителей с культурой туалетов в Японии

Путеводительпо Японии

Многие туристы, посещающие Японию, обнаруживают, что одно из самых ярких впечатлений от поездки связано с, казалось бы, обыденной вещью — высокотехнологичными японскими туалетами. Чтобы понять, как Япония стала лидером в этой неожиданной области, стоит посетить Музей Toto в городе Китакюсю префектуры Фукуока. Здесь вы сможете проследить историю развития туалетных технологий, которые вывели Японию на вершину «туалетного Олимпа».

От архаичных удобств к мировому лидерству в туалетных технологиях

По данным Национальной туристической организации Японии, за первое полугодие 2024 года страну посетили почти 18 миллионов туристов. Это значительно превышает показатели аналогичного периода рекордного 2019 года, когда общее число гостей за год достигло 31 миллиона. В опросах о самых ярких впечатлениях от поездки все больше туристов отмечают «удивительно комфортные туалеты».

Однако еще в 2013 году, когда Япония впервые приняла более 10 миллионов иностранных гостей, многие эксперты считали, что именно проблемы с туалетами тормозят рост туризма. Главной сложностью было широкое распространение традиционных японских туалетов «васики», то есть, традиционных чаш, которые следовало использовать, присев на корточки. Посетители из западных стран не привыкли к такому формату, который неудобен для непривычных ног и колен, да и пользоваться им без «происшествий» не так-то просто. Поэтому многие туристы старались избегать общественных туалетов в достопримечательных местах, парках и на вокзалах.

Когда в 2013 году было объявлено о проведении Олимпийских игр 2020 года в Токио, городские власти начали масштабную замену туалетов в общественных местах на привычные для западных туристов сидячие унитазы. Большинство новых туалетов оснастили знаменитыми японскими сиденьями-биде с подогревом воды. Благодаря этим мерам столица Японии совершила настоящий прорыв, в одночасье превратившись из города с устаревшими туалетами в мирового лидера в области туалетных технологий.



Эта экспозиция в Музее компании Toto воссоздает туалетные комнаты, которые можно было встретить в Японии на заре послевоенной эпохи стремительного экономического роста. Наибольшее распространение в домах японцев получили туалеты васики с функцией смыва (слева) (© Nippon.com)

Нельзя забывать и о вкладе частных предприятий в распространение западного стиля туалетов и повышение их функциональности в этот период. Компания Toto, производитель сантехники, разработавшая первые в стране сидячие унитазы для домашнего использования, продолжает оставаться новатором в японской туалетной индустрии. Особенно это касается их сидений-биде с подогревом воды «Washlet», ставших в Японии практически нарицательным именем.

Музей Toto, расположенный на территории головного офиса компании в городе Китакюсю префектуры Фукуока, предлагает посетителям выставки, рассказывающие не только об истории и продукции самой компании, но и об изменениях в туалетной культуре Японии в целом. Этот музей станет увлекательным дополнением к любому туру по Кюсю.



Фасад Музея компании Toto выглядит сделанным из фарфора. Купол (слева) украшен узором в виде капли воды (© Nippon.com)



Компания Toto также помогла с оборудованием и установкой туалетов в рамках проекта Tokyo Toilet в городе Сибуя, который призван перевернуть представление об общественных туалетах. На фото – прозрачный туалет, разработанный Баном Сигэру (© Nippon.com)

Истоки компании как производителя фарфора

В первом выставочном зале представлен ряд туалетов, включая первый в Японии домашний сидячий унитаз со смывом, разработанный в 1914 году, и первое поколение Washlet, выпущенное в 1980 году.



Первый японский сидячий унитаз (реконструкция; © Nippon.com)



Справа - Washlet первого поколения (© Nippon.com)

Toto начинала свою деятельность как подразделение санитарной керамики компании Nippon Tōki Kaisha, ныне известной как производитель посуды Noritake.

Моримура Итидзаэмон, его шурин Окура Магобэ и другие члены семьи основали компанию Nippon Tōki в 1904 году как торговую фирму Morimura Gumi в деревне Такаба префектуры Айти. Первым президентом компании стал сын Магобэ, Кадзутика.

Во время поездки по Европе семья Окура заметила, насколько важны санитарно-фарфоровые изделия для комфортного и чистого образа жизни. Однако руководство компании выступило против выхода на этот рынок, поскольку в Японии еще не было канализационной системы, и они не видели спроса. Тем не менее, отец и сын настояли на своем, и в 1912 году на личные средства построили исследовательскую лабораторию по производству фарфора на территории компании. Они начали исследовать санитарный фарфор, и чуть более чем через два года создали первый в Японии сидячий унитаз со смывом.



Краткая история компании Toto (© Nippon.com)



Эта экспозиция рассказывает об эволюции туалетов: от васики, в которые приходилось наливать воду, чтобы смыть испражнения, до современных сидячих туалетов с автоматическим смывом (© Nippon.com)

В 1917 году Окура Кадзутика основал компанию по производству санитарного фарфора Tōyō Tōki в Кокуре, префектура Фукуока. Он выбрал это место из-за близости к угольным месторождениям Тикухо для легкого доступа к топливу, источникам глины и фарфорового камня в Амакуса (префектура Кумамото) и Корее, а также удобства международного торгового порта Модзи в Китакюсю, обеспечивающего доступ к рынкам Китая и Юго-Восточной Азии.

В выставочном зале 2 представлена полная линейка продукции Toto за всю историю, демонстрирующая эволюцию в японской сантехнике. Спрос на санитарный фарфор в Японии вырос после Великого землетрясения Канто 1923 года. По мере продвижения восстановительных работ, строительство более высоких зданий и развитие канализации привели к резкому росту потребности в фарфоровых туалетах.

При этом вопрос отечественного производства металлических кранов стал более актуальным. Фарфоровое санитарное оборудование нуждается в соответствующей металлической фурнитуре для действительно эффективной работы, и в 1946 году Toto начала производить собственные краны и аксессуары. Оттуда компания расширилась до производства раковин, душевых кабин и полностью оборудованных ванных комнат, пока не выросла в производителя всего, что связано с внутренней сантехникой.



Слева – сидячий туалет, писсуар и раковина, находившиеся в здании Дай-ити сэймэй, построенном в 1938 году и служившем ставкой Верховного главнокомандующего союзных держав после Второй мировой войны (© Nippon.com)

С наступлением послевоенного экономического бума возросло строительство общественного жилья, которое нужно было оснащать смывными туалетами, ваннами и кухнями. Олимпийские игры 1964 года в Токио привели к буму в строительстве отелей, когда появились «унифицированные ванные комнаты». По мере того, как высотные здания становились все более распространенными, для офисных сооружений были разработаны стандартизированные «санитарные блоки».

Tōyō Tōki сократила свое коммерческое название до Toto в 1969 году, а в 1970 году ее официальное название стало Tōtō Kiki. И наконец, в 1977 году продажи сидячих унитазов Toto превысили продажи туалетов васики.



Стандартный туалетный блок, используемый в небоскребе Касумигасэки, который на момент завершения строительства в 1968 году был самым высоким зданием в Японии (© Nippon.com)

От «подтирания» к «омыванию»

Великая революция в японской культуре туалета произошла в 1980 году, когда был выпущен унитаз Washlet. Washlet является зарегистрированной торговой маркой корпорации Toto и на сегодняшний день, безусловно, остается самым известным из всех японских унитазов-биде с подачей теплой воды. Неоценимый вклад Washlet в развитие туалетной культуры заключается в том, что он был первым подобным устройством на рынке, благодаря популярности которого унитазы-биде вскоре начали появляться в жилых домах и офисах.



Уголок, где представлена эволюция продукции TOTO, от сиденья Wash Air Seat и Washlet первого поколения до новейшего сиденья для унитаза-биде с подогревом воды (© Nippon.com)

Washlet прославила фраза, которую в 1982 году произносила телезвезда в рекламе, транслировавшейся во время обеда: «Осири даттэ, араттэ хосии» (Ваша попка хочет быть вымытой). Название Washlet, кстати, происходит от перевернутой английской фразы «Let’s wash», что подразумевает отсылку к задней части тела. Необычная идея говорить от имени попки оказалась выигрышной стратегией, и потребители по всей Японии начали переходить от «подтирания» к «омыванию».

Но эволюция не стояла на месте: вскоре Washlet обзавелся форсунками с регулируемым наклоном и функциями самоочистки и озонирования. В итоге эта «мойка для попки» стала практически универсальной.



Одна из последних разработок компании Toto. По данным Японской ассоциации производителей сантехнического оборудования, в июне 2022 года общее количество проданных в Японии унитазов-биде с теплой водой превысило 100 миллионов. В августе того же года показатели продаж Toto достигли отметки в 60 миллионов проданных унитазов (включая продажи за рубежом) (© Nippon.com)

Развитие важнее прибыли

В основе всех этих технических инноваций лежит мечта, переданная основателем компании Окурой Кадзутикой, который просто хотел, чтобы люди «соблюдали гигиену и их жизнь была приятной». Лучшей иллюстрацией этого принципа являются отношения компании с конкурирующим производителем Inax, ныне известным как Lixil.

Семья Ина, начинавшая с гончарного производства в Токонаме, префектура Аити, оказывала техническую помощь при строительстве главного здания отеля Imperial Hotel по проекту Фрэнка Ллойда Райта, а затем начала производить керамогранит для строительства. Окура помог им финансово, и в 1924 году компания Ina Seitō начала производство сантехнической плитки под эгидой группы Morimura. Окура Кадзутика, предоставивший капитал для создания компании, был первым председателем правления совета директоров и периодически поддерживал компанию из собственных средств, чтобы сохранить бизнес.

Во время Второй мировой войны Ina Seitō начала совершенствовать свои производственные технологии, изготавливая сантехнический фарфор для армии. Когда компания проконсультировалась с Окурой по поводу возможного пересечения интересов с Tōyō Tōki, тот одобрил идею независимости Ina Seitō, сказав, что дружеское соперничество будет лишь способствовать развитию отрасли.



Портрет Окуры Кадзутики в выставочном зале 2 (© Nippon.com)

В результате Ina Seitō превратилась в сегодняшнюю Lixil (с ее ведущим брендом Inax), составляя достойную конкуренцию Toto по технологиям и качеству. Два крупных производителя помогли превратить Японию в мирового лидера в области современных туалетов.

Несомненно, это кульминация мечты Окуры Кадзутики о «приятной жизни с соблюдением гигиены». Музей компании Toto демонстрирует, как упорство и неиссякаемый дух инноваций сотрудников компании, унаследовавших эту мечту от ее создателя, наконец воплотили ее в жизнь.



Новейшие унитазы Toto сократили расход воды до 3,8 л на один смыв (© Nippon.com)



В Музее также представлены уникальные разновидности туалетов, например, крупногабаритный унитаз, сделанный специально для борцов сумо и установленный в зале сумо Рёгоку Кокугикан (© Nippon.com)



В выставочном зале 3 представлена продукция Toto, разрабатываемая по всему миру, например, популярные в Европе унитазы с настенным креплением (© Nippon.com)

Музей компании TOTO

Адрес: 1-1, Nakashima 2-chōme, Kokurakita-ku, Kitakyūshū, Fukuoka

1-1, Nakashima 2-chōme, Kokurakita-ku, Kitakyūshū, Fukuoka Закрыто: По понедельникам и выходным дням, а также в период летних каникул

По понедельникам и выходным дням, а также в период летних каникул Вход бесплатный

Сайт: https://www.toto.com/

Фотография к заголовку: Экспозиция музея Toto, демонстрирующая эволюцию сидячего туалета в странах Запада (© Nippon.com)

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