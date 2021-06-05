Более 96% свадебных компаний ощутили падение продаж: последствия коронавируса в 2020 году

Многие свадьбы, запланированные на 2020 год, были отложены из-за эпидемии нового коронавируса, что создало огромные проблемы для свадебной индустрии.

Согласно данным опроса Агентства кредитных исследований Teikoku Databank, из 178 компаний, владеющих местами проведения свадеб и подсчитавших бюджет 2020 года за апрель-декабрь, 171 компания, или 96,1%, испытала снижение продаж по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году прибыли снизились у 51 компании (28,7%), то есть в 2020 году падение спроса оказалось гораздо более ощутимым. Из-за распространения коронавирусной инфекции люди воздерживались от выхода из дома, что, похоже, оказало своё влияние на отмену или перенос даты свадеб.

Объектом исследования послужили свадебные компании по всей стране, чей годовой доход за три расчётных периода с 2018 до 2020 финансовом года был известен. Если распределить 171 компанию, испытавшую снижение доходов, на 10 категорий по темпам снижения, то наибольшее число испытало падение доходов на 20-30% (53,2%). Если рассмотреть 178 компаний в зависимости от размера годового дохода (4 категории), то окажется, что снижение продаж испытало более 90% компаний с доходом менее 5 миллиардов йен, а у малых предприятий коэффициент снижения выручки был выше.

После объявления третьего чрезвычайного положения в Токио, Осаке и других префектурах ситуация остаётся неопределённой, и Teikoku Databank предполагает, что 2021 финансовый год тоже будет трудным для свадебной индустрии. У отрасли уже были проблемы, связанные со снижением рождаемости и ростом возраста вступления в брак, и существует вероятность дальнейшего ухудшения показателей бизнеса и роста банкротств.

Говорят, что в Японии свадебные церемонии среди простых людей широко распространились с начала XX века. После войны чаще всего проводятся два типа церемоний – синтоистская синдзэнсики, «перед богами», и «христианская церемония», проводимая в церквях. После церемонии обычно свадьба продолжается в церемониальных залах и отелях. В последние годы также популярны секулярная церемония дзиндзэнсики, «перед людьми», проводимая в отелях и садах, и «курортная» церемония, когда свадьбу устраивают за границей.

Пик свадеб обычно приходится на весну и осень. Растёт и количество разновидностей свадеб – дзимикон, «скромный брак», когда свадьба упрощается и проводится со скромным бюджетом, и «брак без свадьбы» насикон, когда ограничиваются только официальным оформлением брака без церемонии.

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