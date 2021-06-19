В Японии за 2020 год родилось 840 000 детей: новые рекордно низкие показатели пять лет подряд и наименьшее количество браков за всё послевоенное время

Из-за вируса люди опасаются контактировать с другими, и поэтому меньше встречаются друг с другом, меньше людей вступает в брак и они заводят меньше детей.

Согласно оценочной статистике естественного движения населения, опубликованной Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, в 2020 году родилось 840 832 ребёнка, на 24 407 меньше, чем в предыдущем году. Общий коэффициент фертильности, то есть количество детей, рождённых женщиной за свою жизнь, составил 1,34, что на 0,02 меньше, чем в предыдущем году.

Статистика естественного движения населения Японии (оценочные цифры за 2020 г. и подтверждённые цифры за 2019 г.)

2020 2019 Количество рождений (чел.) 840 832 856 239 Общий коэффициент рождаемости 1,34 1,36 Количество смертей (чел.) 1 372 648 1 382 094 Естественная убыль (чел.) 531 816 515 854 Количество браков 525 490 599 007 Количество разводов 193 251 208 496

Составлено редакционным отделом на основе статистики естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии

Ежегодное число умерших составило 1 372 648 человек, это первое снижение количества смертей за 11 лет. В связи с эпидемией широко внедрялись меры борьбы с инфекцией – ношение масок, поощрение мытья рук и недопущение тесных скоплений людей, благодаря чему снизилось количество смертей от гриппа и респираторных заболеваний, однако естественная убыль населения (разница между количеством рождений и смертей) была самой большой за всю историю и составила 513 816 человек.

Годовое число рождений в Японии превышало 2,5 миллиона во время первого бэби-бума (1947-1949) сразу после окончания войны и 2 миллиона во время второго бэби-бума (1971-1974). С тех пор оно продолжало неуклонно снижаться, поколение второго бэби-бума не продемонстрировало всплеска рождаемости, и с 2007 года население начало уменьшаться всё быстрее.

Количество браков уменьшилось на 73 517 (12,3%) по сравнению с предыдущим годом, что является самым низким показателем за послевоенное время. Кроме того, набирает силу тенденция к воздержанию от беременности из-за опасений по поводу инфекции; многие женщины предпочитали рожать у своих родителей, но из-за эпидемии люди опасаются к ним ехать, и количество сообщений о беременности в 2020 году составило 827 227, что на 4,8% меньше, чем в предыдущем году. В результате ускоряется снижение рождаемости, и предполагают, что число рождений в 2021 году может упасть ниже 800 000.

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