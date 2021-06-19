В Японии за 2020 год родилось 840 000 детей: новые рекордно низкие показатели пять лет подряд и наименьшее количество браков за всё послевоенное время

В Японии за 2020 год родилось 840 000 детей: новые рекордно низкие показатели пять лет подряд и наименьшее количество браков за всё послевоенное времяОбщество
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Согласно оценочной статистике естественного движения населения, опубликованной Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, в 2020 году родилось 840 832 ребёнка, на 24 407 меньше, чем в предыдущем году. Общий коэффициент фертильности, то есть количество детей, рождённых женщиной за свою жизнь, составил 1,34, что на 0,02 меньше, чем в предыдущем году.
Статистика естественного движения населения Японии (оценочные цифры за 2020 г. и подтверждённые цифры за 2019 г.)
|2020
|2019
|Количество рождений (чел.)
|840 832
|856 239
|Общий коэффициент рождаемости
|1,34
|1,36
|Количество смертей (чел.)
|1 372 648
|1 382 094
|Естественная убыль (чел.)
|531 816
|515 854
|Количество браков
|525 490
|599 007
|Количество разводов
|193 251
|208 496
Составлено редакционным отделом на основе статистики естественного движения населения Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии
Ежегодное число умерших составило 1 372 648 человек, это первое снижение количества смертей за 11 лет. В связи с эпидемией широко внедрялись меры борьбы с инфекцией – ношение масок, поощрение мытья рук и недопущение тесных скоплений людей, благодаря чему снизилось количество смертей от гриппа и респираторных заболеваний, однако естественная убыль населения (разница между количеством рождений и смертей) была самой большой за всю историю и составила 513 816 человек.
Годовое число рождений в Японии превышало 2,5 миллиона во время первого бэби-бума (1947-1949) сразу после окончания войны и 2 миллиона во время второго бэби-бума (1971-1974). С тех пор оно продолжало неуклонно снижаться, поколение второго бэби-бума не продемонстрировало всплеска рождаемости, и с 2007 года население начало уменьшаться всё быстрее.
Количество браков уменьшилось на 73 517 (12,3%) по сравнению с предыдущим годом, что является самым низким показателем за послевоенное время. Кроме того, набирает силу тенденция к воздержанию от беременности из-за опасений по поводу инфекции; многие женщины предпочитали рожать у своих родителей, но из-за эпидемии люди опасаются к ним ехать, и количество сообщений о беременности в 2020 году составило 827 227, что на 4,8% меньше, чем в предыдущем году. В результате ускоряется снижение рождаемости, и предполагают, что число рождений в 2021 году может упасть ниже 800 000.
Фотография к заголовку: PIXTA
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