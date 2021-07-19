В Японии стремятся улучшить имидж общественных туалетов

Опрос, проведенный Nippon Foundation, показал, что многие люди избегают общественных туалетов в парках и на улицах, считая их грязными, а иногда и опасными.

Туалеты нужны всем. Опрос 1000 подростков в возрасте от 17 до 19 лет, проведенный Nippon Foundation в мае, показал, что около 70% респондентов часто или время от времени пользуются общественными туалетами, когда находятся вне дома.

В ходе опроса чаще всего отвечали, что используют общественные туалеты в коммерческих объектах, таких как универмаги или кинотеатры (57,1%), и реже всего пользовались туалетами, расположенными в парках или вдоль улиц (13,5%).

Как оценивают общественные туалеты в зависимости от их местоположения? Туалеты в коммерческих объектах охарактеризовали как «чистые» в 65% случаев, «безопасные» – в 24,3% и «светлые» – 26,3%, они в общем представляются позитивно. Наоборот, туалеты в общественных парках или на улице охарактеризовали как «грязные» 67,6% респондентов, «опасные» – 22,8%, «тёмные» – 23,4% и «зловонные» – 28,6%, у них весьма негативный имидж, из-за чего люди очень неохотно их используют.

Фонд Nippon Foundation реализует проект Tokyo Toilet по установке в 17 местах города общественных туалетов, которыми может пользоваться кто угодно вне зависимости от гендера, возраста или инвалидности. Проект основан на убеждении, что туалеты являются символом всемирно известной японской культуры гостеприимства. В проекте участвуют 16 архитекторов мирового уровня и один дизайнер, каждый из которых спроектировал один из общественных туалетов. Цель состоит в том, чтобы создать уникальные, забавные и чистые общественные туалеты, которыми все пользовались бы с удовольствием.

В июне 2021 года девятый общественный туалет проекта, спроектированный архитектором Кума Кэнго, был установлен в парке Набэсима Сёто в Сибуя. В этом туалете в пышном зелёном парке туалеты разделены на пять отдельных структур, вместе они напоминают небольшую деревню – на фотографии к заголовку показан один из таких туалетов.



Туалет «Лесная тропинка» (Мори-но комити), который спроектировал Кума Кэнго. Каждая из пяти структур выполняет разные функции – одна, например, приспособлена для инвалидных колясок, другая – для детей, третья – для переодевания

В ответ на вопрос о том, что можно сделать для поддержания чистоты общественных туалетов, 54,5% заявили, что пользователи должны осознавать, что туалеты являются общественной собственностью, и использовать их аккуратно, в то время как 42,3% заявили, что уборные следует мыть чаще, а 39,3% сказали, что туалеты нужно делать более стильными, чтобы люди не хотели их пачкать.



Широко обсуждаемый Прозрачный туалет в общественном парке Хару-но-Огава в Сибуя, который спроектировал архитектор Бан Сигэру

Фотография к заголовку: Туалет, спроектированный архитектором Кума Кэнго, в парке Набэсима Сёто в Сибуя (© Nippon.com)

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