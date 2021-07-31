Летний внутренний туризм в Японии в 2021 году: 40 миллионов путешественников, показатели пока гораздо ниже докризисного уровня

Всего два года назад в период летних выходных праздника О-Бон было непросто достать авиабилеты или поехать куда-то на синкансэне. Люди планировали поездки с семьёй и друзьями за несколько месяцев, и с нетерпением ожидали путешествий и развлечений. Надеемся, что в следующем году люди вновь смогут летом отдохнуть, как прежде.

Японское агентство по туризму на основе экономических показателей, бронирования поездок и предварительного анкетного опроса 10 000 человек оценило общее количество жителей Японии, планирующих путешествия в период летних каникул 2021 года (20 июля – 31 августа) в 40 миллионов человек. Общая оценочная сумма расходов на поездки составила 1,32 триллиона йен.

В 2020 году, в первый год пандемии, к сильному страху перед вирусом добавилось то, что многие школы сократили летние каникулы, чтобы возместить период долгой приостановки занятий из-за вируса весной, что затруднило планирование поездок. В 2021 году из-за усталости от эпидемии и стремления возобновить поездки, соблюдая правила безопасности, количество путешественников увеличилось на 5,3% по сравнению с предыдущим годом, однако оно всё ещё было на 44,8% ниже по сравнению с 2019 годом, это не привело к значительному восстановлению потока туристов.

Показатели статистики поездок в период летних каникул

2019 г. 2020 г. 2021 г. Общее количество туристов (млн чел.) 75,4 38,05 - Из них жители Японии (млн чел.) 72,4 38 40 Средние расходы на поездки внутри страны (йен) 36500 32000 33000 Общая сумма расходов на поездки внутри страны (млрд йен) 2642,6 1216 1320

Источник: Японское агентство по туризму, данные за 2021 год приведены согласно предварительной оценке

В ходе анкетного опроса у людей спрашивали, будут ли они путешествовать. Общая сумма ответов «да» и «наверное, да» составила 19,8%. Более склонны к путешествиям среди респондентов были молодые люди – 33,2% женщин и 31,6% мужчин в возрасте 29 лет и младше. Намерены путешествовать также 10,8% женщин и 14,2% мужчин старше 60 лет.

На вопрос о длительности поездки у тех, кто собирается ехать, чаще всего отвечали, что планируют одну ночёвку (41,9%), всего же до 3 ночей в путешествии собиралось провести 86,8%. Что касается используемых транспортных средств, то чаще всего называли автомобиль (свой или напрокат) – 70%, вдвоём собиралось путешествовать 25,6%, с детьми дошкольного возраста – 22,4%, в одиночку – 20,3%. Таким образом, видна тенденция у поездкам с соблюдением мер против заражения – малыми группами и ненадолго.

Причины отказаться от поездок в значительной степени связаны с опасениями заражения – например, «Боязно ехать» и «Количество новых заражений не снижается». Агентство по туризму в своём анализе выражает надежду, что желание путешествовать вырастет по мере вакцинации.

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