Летний внутренний туризм в Японии в 2021 году: 40 миллионов путешественников, показатели пока гораздо ниже докризисного уровня

Летний внутренний туризм в Японии в 2021 году: 40 миллионов путешественников, показатели пока гораздо ниже докризисного уровняТуризм Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Японское агентство по туризму на основе экономических показателей, бронирования поездок и предварительного анкетного опроса 10 000 человек оценило общее количество жителей Японии, планирующих путешествия в период летних каникул 2021 года (20 июля – 31 августа) в 40 миллионов человек. Общая оценочная сумма расходов на поездки составила 1,32 триллиона йен.
В 2020 году, в первый год пандемии, к сильному страху перед вирусом добавилось то, что многие школы сократили летние каникулы, чтобы возместить период долгой приостановки занятий из-за вируса весной, что затруднило планирование поездок. В 2021 году из-за усталости от эпидемии и стремления возобновить поездки, соблюдая правила безопасности, количество путешественников увеличилось на 5,3% по сравнению с предыдущим годом, однако оно всё ещё было на 44,8% ниже по сравнению с 2019 годом, это не привело к значительному восстановлению потока туристов.
Показатели статистики поездок в период летних каникул
|2019 г.
|2020 г.
|2021 г.
|Общее количество туристов (млн чел.)
|75,4
|38,05
|-
|Из них жители Японии (млн чел.)
|72,4
|38
|40
|Средние расходы на поездки внутри страны (йен)
|36500
|32000
|33000
|Общая сумма расходов на поездки внутри страны (млрд йен)
|2642,6
|1216
|1320
Источник: Японское агентство по туризму, данные за 2021 год приведены согласно предварительной оценке
В ходе анкетного опроса у людей спрашивали, будут ли они путешествовать. Общая сумма ответов «да» и «наверное, да» составила 19,8%. Более склонны к путешествиям среди респондентов были молодые люди – 33,2% женщин и 31,6% мужчин в возрасте 29 лет и младше. Намерены путешествовать также 10,8% женщин и 14,2% мужчин старше 60 лет.
На вопрос о длительности поездки у тех, кто собирается ехать, чаще всего отвечали, что планируют одну ночёвку (41,9%), всего же до 3 ночей в путешествии собиралось провести 86,8%. Что касается используемых транспортных средств, то чаще всего называли автомобиль (свой или напрокат) – 70%, вдвоём собиралось путешествовать 25,6%, с детьми дошкольного возраста – 22,4%, в одиночку – 20,3%. Таким образом, видна тенденция у поездкам с соблюдением мер против заражения – малыми группами и ненадолго.
Причины отказаться от поездок в значительной степени связаны с опасениями заражения – например, «Боязно ехать» и «Количество новых заражений не снижается». Агентство по туризму в своём анализе выражает надежду, что желание путешествовать вырастет по мере вакцинации.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Япония сохраняет цель добиться потока в 60 миллионов иностранных туристов к 2030 году
- В Японию за 2020 год приехало на 87% меньше иностранцев, чем в предыдущем году
- Япония на первых местах в списках стран, которые хотят посетить потенциальные туристы после окончания кризиса коронавируса
- Около 70% японцев хотели бы, чтобы Олимпийские игры были отложены или отменены
- Япония может потерять 2413,3 млрд йен в случае проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей
- Количество приезжающих в Японию иностранцев в июне снизилось на 99,9%
- Новая «изоляция Японии»: в апреле количество приезжающих в страну иностранцев снизилось на 99,9%
- Коронавирус бьёт по экономике Японии: доходы от туризма могут снизиться на 776 млрд йен
- Предпочтения иностранных туристов: самые популярные туристические места Японии
- Иностранный туризм и экономика Японии