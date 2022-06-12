Причины смертей в Японии в 2021 году: рак – в 26,5% случаев, растёт смертность от старости

Онкологические заболевания, инсульт и болезни сердца являются основными причинами смертей в Японии, при этом на рак приходится более четверти смертей.

Согласно «Статистике естественного движения населения» Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, в 2021 году от рака умерло 381 497 человек. На его долю приходится 26,5% всех причин смерти, то есть каждая четвёртая смерть. Коэффициент смертности от рака (количество смертей на 100 000 населения) растёт, достигнув уровня в 310,7 за 20 лет. Наиболее частыми очагами рака у мужчин были лёгкие (53 279 смертей, коэффициент смертности 89,3), толстый кишечник (28 079 смертей) и желудок (27 196 смертей) и У женщин очагами были толстый кишечник (24 337, коэффициент смертности 38,6) и лёгкие (22 933).

Второй по частоте причиной смерти были болезни сердца (кроме гипертонии), 214 623 человек, а третьей – старость, 152 035 человек, что почти на 20 000 больше, чем в предыдущем году. Количество смертей от старости начало быстро расти после 2005 года, отражая старение населения.

Число умерших от нового коронавируса составило 16 756 человек, летальность составила 13,6.

При рассмотрении основных причин смерти по полу и возрасту мы видим, что доля онкологических заболеваний с возрастом растёт, достигая пика в 55-59 лет для женщин и 65-69 лет для мужчин. Уровень самоубийств чрезвычайно высок как среди женщин, так и среди мужчин в возрасте от 15 до 34 лет.

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