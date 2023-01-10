Основные события 2023 года

Три года прошло с момента начала распространения нового коронавируса. Число инфицированных всё ещё находится на высоком уровне, но в 2023 году впервые за три года не будет ограничений на передвижение. Важной задачей этого года, вероятно, станет нормализация общества и экономики в сосуществовании с коронавирусом. В разных регионах Японии пройдут переговоры министров G7, а главной встречей будет саммит G7, который состоится в Хиросиме в мае. Мы надеемся, что это предоставит возможность поделиться очарованием Японии со всем миром. Основные события 2023 года выглядят следующим образом.