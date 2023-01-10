Основные события 2023 года

Политика Общество История

Три года прошло с момента начала распространения нового коронавируса. Число инфицированных всё ещё находится на высоком уровне, но в 2023 году впервые за три года не будет ограничений на передвижение. Важной задачей этого года, вероятно, станет нормализация общества и экономики в сосуществовании с коронавирусом. В разных регионах Японии пройдут переговоры министров G7, а главной встречей будет саммит G7, который состоится в Хиросиме в мае. Мы надеемся, что это предоставит возможность поделиться очарованием Японии со всем миром. Основные события 2023 года выглядят следующим образом.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Основные события 2023 года в Японии и за рубежом

17 января 28 лет со дня Великого землетрясения Хансин-Авадзи
Январь Очередная сессия парламента
12 февраля Запланирован первый запуск следующей флагманской ракеты H3 Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA)
21 февраля Панда Сянсян из зоопарка Уэно возвращается в Китай
8 марта Открывается турнир World Baseball Classic (США и др.)
11 марта Двенадцатая годовщина Великого восточно-японского землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1» Токийской электроэнергетической компании.
1 апреля Начало работы правительственного Агентства по делам детей и семьи
1 апреля Вступает в силу пересмотренный Закон о дорожном движении, запущена система разрешений на эксплуатацию для автоматизированного вождения автотранспорта 4-го уровня
8 апреля Истекает срок полномочий главы Банка Японии Куроды Харухико
9 апреля Единые местные выборы
19 мая Саммит семи стран с развитой экономикой (G7) в Хиросиме, до 21 мая
8 июля Годовщина убийства бывшего премьер-министра Абэ Синдзо
20 июля Открытие чемпионата мира по футболу среди женщин (спонсируется совместно Австралией и Новой Зеландией)
1 сентября 100 лет со дня Великого землетрясения Канто
8 сентября Открытие чемпионата мира по регби (Франция)
1 октября Вводится система уплаты налога на потребление через инвойсы
4 октября Два года с момента вступления в должность премьер-министра Кисиды Фумио
Осень Открытие «Деревни Мононокэ» (Мононокэ-но сато) в парке Гибли
11 декабря 30 лет со дня регистрации первого в Японии объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (Якусима, Сираками-Санти)

Фотография к заголовку: Атомный купол (предоставлено префектурой Хиросима)

Статьи по теме

Новый год землетрясения саммит