Основные события 2023 годаПолитика Общество История
Три года прошло с момента начала распространения нового коронавируса. Число инфицированных всё ещё находится на высоком уровне, но в 2023 году впервые за три года не будет ограничений на передвижение. Важной задачей этого года, вероятно, станет нормализация общества и экономики в сосуществовании с коронавирусом. В разных регионах Японии пройдут переговоры министров G7, а главной встречей будет саммит G7, который состоится в Хиросиме в мае. Мы надеемся, что это предоставит возможность поделиться очарованием Японии со всем миром. Основные события 2023 года выглядят следующим образом.
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Основные события 2023 года в Японии и за рубежом
|17 января
|28 лет со дня Великого землетрясения Хансин-Авадзи
|Январь
|Очередная сессия парламента
|12 февраля
|Запланирован первый запуск следующей флагманской ракеты H3 Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA)
|21 февраля
|Панда Сянсян из зоопарка Уэно возвращается в Китай
|8 марта
|Открывается турнир World Baseball Classic (США и др.)
|11 марта
|Двенадцатая годовщина Великого восточно-японского землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1» Токийской электроэнергетической компании.
|1 апреля
|Начало работы правительственного Агентства по делам детей и семьи
|1 апреля
|Вступает в силу пересмотренный Закон о дорожном движении, запущена система разрешений на эксплуатацию для автоматизированного вождения автотранспорта 4-го уровня
|8 апреля
|Истекает срок полномочий главы Банка Японии Куроды Харухико
|9 апреля
|Единые местные выборы
|19 мая
|Саммит семи стран с развитой экономикой (G7) в Хиросиме, до 21 мая
|8 июля
|Годовщина убийства бывшего премьер-министра Абэ Синдзо
|20 июля
|Открытие чемпионата мира по футболу среди женщин (спонсируется совместно Австралией и Новой Зеландией)
|1 сентября
|100 лет со дня Великого землетрясения Канто
|8 сентября
|Открытие чемпионата мира по регби (Франция)
|1 октября
|Вводится система уплаты налога на потребление через инвойсы
|4 октября
|Два года с момента вступления в должность премьер-министра Кисиды Фумио
|Осень
|Открытие «Деревни Мононокэ» (Мононокэ-но сато) в парке Гибли
|11 декабря
|30 лет со дня регистрации первого в Японии объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (Якусима, Сираками-Санти)
Фотография к заголовку: Атомный купол (предоставлено префектурой Хиросима)