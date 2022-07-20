Авария на АЭС «Фукусима-1» не имела прямых последствий для здоровья: ООН

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Токио, 19 июля (Jiji Press). Джиллиан Хирт, бывшая председательница комиссии ООН, выразила мнение группы о том, что радиационное облучение в результате ядерной аварии 2011 года в префектуре Фукусима не оказало прямого неблагоприятного воздействия на здоровье местного населения.

«Авария не привела к документально подтвержденным неблагоприятным последствиям для здоровья населения, которые были бы непосредственно связаны с радиационным облучением в результате аварии», – заявила Хирт на пресс-конференции в Японском национальном пресс-клубе в Токио.

Отметив, что расследование Научного комитета ООН по действию атомной радиации является независимым и основано на современных данных, Хирт сказала, что вывод «вряд ли существенно изменится в обозримом будущем».

Хирт заметила, что «будущие уровни заболеваемости раком, которые можно связать с радиационным облучением (от аварии в Фукусиме), вряд ли можно будет выявить».

Ядерная авария, вызванная мощным землетрясением и цунами в марте 2011 года, произошла на атомной электростанции «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

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